Μνημονιακά δάνεια: Η Ελλάδα αποπληρώνει σήμερα 5,287 δισ. ευρώ - Κέρδος 1,6 δισ. από τόκους

Σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων που προέρχονται από το πρώτο μνημόνιο, προχωρά σήμερα Δευτέρα (15/12) η χώρα μας μετά το «πράσινο φως» που άναψαν ο ESM και ο EFSF καταβάλλοντας το ποσό των 5,287 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά δάνεια του GLF, με κυμαινόμενο επιτόκιο που λήγουν στο διάστημα 2033-2041.

Με την πρόωρη αποπληρωμή ο κρατικός προϋπολογισμός ελαφρύνεται από πληρωμές ύψους 1,6 δισ. ευρώ τα οποία θα καταβάλλονταν από το 2026 και στα επόμενα χρόνια ενώ επιταχύνεται η μείωση του δημόσιου χρέους και περιορίζεται η έκθεσή του σε κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων.

Στρατηγικός στόχος είναι η πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους και σύμφωνα με το προγραμματισμό έως το 2031 θα «σβήσουν» 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο και που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Τρεις πρόωρες αποπληρωμές την περίοδο 2022-2024

Επισημαίνεται ότι την περίοδο 2022-2024 πραγματοποιήθηκαν τρεις πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων ύψους 15,9 δισ. ευρώ και με τη σημερινή το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 20,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, 7,9 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την προεξόφληση δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οδηγώντας στη διαγραφή του χρέους προς το Ταμείο. Συνολικά, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους 29 δισ. ευρώ, με εξοικονόμηση τόκων 3,5 δισ. ευρώ έως σήμερα.

Με τις κινήσεις αυτές και με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 145,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 και θα υποχωρήσει στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026 για να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029. Ο καθαρός δανεισμός το 2026 θα ανέλθει στα 13 δισ. ευρώ από περίπου 8 δισ. ευρώ που ήταν φέτος των υψηλότερων χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου που αναμένεται να φθάσουν τα 30,1 δισ. ευρώ από 14,08 δισ. ευρώ φέτος. Από τις δανειακές ανάγκες ποσό 8 δισ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω εκδόσεων ομολόγων ενώ το 2025 το Δημόσιο άντλησε από τις αγορές περίπου 7,5 δισ. ευρώ.