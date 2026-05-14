Ελλάδα: «Μαγνήτης» της Ευρώπης για τον τουρισμό και το 2026

Η Ελλάδα διατηρεί και το 2026 τη θέση της ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα Travel Trends 2026 της Visa, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ipsos και το Payment Innovation Hub.



Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίοι σχεδιάζουν να επισκεφθούν τη χώρα το επόμενο έτος, αποτυπώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού αλλά και τις νέες τάσεις στις ταξιδιωτικές συνήθειες.

Επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες και ισχυρή ζήτηση



Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει ένας ιδιαίτερα ανθεκτικός προορισμός, με υψηλά ποσοστά επαναλαμβανόμενων επισκέψεων και σταθερή πρόθεση δαπανών από βασικές αγορές του εξωτερικού.



Περισσότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες που σχεδιάζουν διακοπές στην Ελλάδα το 2026 (55%) δηλώνουν ότι έχουν επισκεφθεί ξανά τη χώρα, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαχρονική της απήχηση.



Οι διακοπές στη θάλασσα εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό κίνητρο ταξιδιού, καθώς το 74% των ερωτηθέντων επιλέγει την Ελλάδα κυρίως για το παραθαλάσσιο στοιχείο. Ακολουθούν οι πολιτιστικές εμπειρίες και οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από τους Γάλλους ταξιδιώτες.



Οι επισκέπτες από τη Βόρεια Αμερική εμφανίζονται πιο πολυδιάστατοι στις προτιμήσεις τους, αναζητώντας συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας, αγορών και νυχτερινής ζωής.



Οι προορισμοί που επιλέγουν οι τουρίστες



Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.



Οι Αμερικανοί δείχνουν σαφή προτίμηση στην Αττική, συνδυάζοντας την Αθήνα με εμβληματικούς νησιωτικούς προορισμούς, ενώ οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες στρέφονται κυρίως προς τα νησιά.



Οι Βρετανοί προτιμούν κυρίως τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη, οι Γάλλοι επιλέγουν Κρήτη, Αττική και Κυκλάδες, ενώ οι Γερμανοί παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.



Παράλληλα, η τουριστική κίνηση εξακολουθεί να κορυφώνεται την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου, με τον Σεπτέμβριο να αναδεικνύεται ιδιαίτερα δημοφιλής για Βρετανούς και Γερμανούς ταξιδιώτες.

Μεγαλύτερες διαμονές και ταξίδια πολλαπλών προορισμών



Η Ελλάδα προσελκύει τόσο σύντομες όσο και μεγαλύτερης διάρκειας αποδράσεις. Το 50% των επισκεπτών σχεδιάζει παραμονή έως επτά ημέρες, ενώ το υπόλοιπο 50% επιλέγει διακοπές άνω της μίας εβδομάδας.



Οι Γερμανοί παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τάση για παρατεταμένες διαμονές, ενώ τέσσερις στους δέκα ταξιδιώτες συνδυάζουν την Ελλάδα με ταξίδι στην Ιταλία ή την Ισπανία.



Ταυτόχρονα, σχεδόν επτά στους δέκα οργανώνουν το ταξίδι τους τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα.

Το ChatGPT και η ΤΝ αλλάζουν τον τρόπο οργάνωσης ταξιδιών



Παρότι οι παραδοσιακές πλατφόρμες κρατήσεων και οι επίσημες ιστοσελίδες παραμένουν κυρίαρχες στον σχεδιασμό ταξιδιών, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κερδίζουν συνεχώς έδαφος.



Το 14% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το ChatGPT για ταξιδιωτική έμπνευση ή εξοικονόμηση χρόνου, ποσοστό που φτάνει το 30% μεταξύ των Αμερικανών.

Οι Αμερικανοί φέρνουν το χρήμα, οι Ευρωπαίοι γεμίζουν τα νησιά



Παρά τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις, οι ταξιδιωτικοί προϋπολογισμοί παραμένουν ισχυροί.



Το 69% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα διατηρήσει σταθερές τις δαπάνες του για ταξίδια στην Ελλάδα, το 19% σκοπεύει να ξοδέψει περισσότερα, ενώ μόλις το 13% αναφέρει ότι θα περιορίσει τον προϋπολογισμό του.



Οι Αμερικανοί εμφανίζονται οι πιο «δυνατοί» οικονομικά επισκέπτες, με μέση δαπάνη που ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ανά άτομο, ενώ ακολουθούν οι Γερμανοί.



Παράλληλα, αυξάνεται σταθερά και η ζήτηση για ταξίδια πολυτελείας, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Οι ψηφιακές πληρωμές κυριαρχούν



Η έρευνα καταγράφει σαφή μετατόπιση προς τις ψηφιακές συναλλαγές.



Οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναμένουν να πληρώνουν στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που πληρώνουν και στη χώρα τους, επιλέγοντας κυρίως κάρτες και mobile wallets.



Οι Γάλλοι εμφανίζονται οι πιο εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πληρωμές, ενώ ακόμη και οι Γερμανοί —παραδοσιακά πιο «πιστοί» στα μετρητά— χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό κάρτες για συναλλαγές υψηλότερης αξίας.

Βιώσιμος τουρισμός με αυξανόμενη σημασία



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενίσχυση του οικολογικού τουρισμού.



Σχεδόν επτά στους δέκα Αμερικανούς ταξιδιώτες δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και 10% περισσότερο για πιο βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές, ενώ συνολικά το 34% των επισκεπτών δηλώνει πρόθυμο να επιβαρυνθεί οικονομικά για υπηρεσίες με περιβαλλοντικό αποτύπωμα χαμηλότερης έντασης.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ