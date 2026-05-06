Στο «ραντάρ» του διεθνούς θαλάσσιου τουρισμού οι Μικρές Κυκλάδες

Οι Μικρές Κυκλάδες αναδεικνύονται ως ένας από τους πιο αυθεντικούς και ελκυστικούς προορισμούς του Αιγαίου, μέσα από πρόσφατο αφιέρωμα της γαλλικής ιστοσελίδας Le Figaro, η οποία εξειδικεύεται στον θαλάσσιο τουρισμό και την ιστιοπλοΐα.

Το δημοσίευμα προσεγγίζει την ελληνική νησιωτική εμπειρία δίνοντας έμφαση στη γνησιότητα, την ηρεμία και την εξωτική ομορφιά, παρουσιάζοντας τα νησιά ως ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που επιθυμούν να αποφύγουν τη μαζικότητα.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη Δονούσα, η οποία περιγράφεται ως ένας ήσυχος παράδεισος με ανεπιτήδευτη γοητεία, γαλαζοπράσινα νερά και χαλαρούς ρυθμούς που διατηρούν τον παραδοσιακό της χαρακτήρα.

Η Ηρακλειά προβάλλεται για τη φυσική της ομορφιά και την αυθεντικότητα του τοπίου, με σπηλιές, μονοπάτια και μικρούς οικισμούς που προσφέρουν γαλήνη και επαφή με τη φύση.

Η Σχοινούσα αναδεικνύεται ως ένας ιδιαίτερα φιλόξενος προορισμός, όπου η τοπική γαστρονομία, οι μικρές παραλίες και ο ήρεμος ρυθμός ζωής συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Τα Κουφονήσια παρουσιάζονται ως ένας προορισμός με εξωτικά χαρακτηριστικά, κρυστάλλινα νερά και ζωντανή αλλά όχι υπερβολική ατμόσφαιρα, ιδανικός για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και μια ήπια κοσμοπολίτικη εμπειρία.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Κάτω Κουφονήσι, το οποίο διατηρεί πιο παρθένο και ανεξερεύνητο χαρακτήρα, προσελκύοντας επισκέπτες που επιζητούν απόλυτη ηρεμία.

Το αφιέρωμα στη δημοφιλή ταξιδιωτική πλατφόρμα Figaronautisme, που απευθύνεται σε λάτρεις του yachting, των θαλάσσιων σπορ και της ιστιοπλοΐας, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική προβολής του Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Παρίσι ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση θεματικών μορφών τουρισμού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, σε συνεργασία με το ΕΟΤ Γαλλίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δημοσιογράφοι από κορυφαία γαλλικά μέσα, όπως τα Le Parisien και Les Echos, καθώς και εκπρόσωποι τηλεοπτικών δικτύων όπως τα France 24 και France 5.

«Οι Μικρές Κυκλάδες αποτελούν έναν προορισμό με ισχυρή ταυτότητα, με έμφαση στην αυθεντικότητα, το φυσικό περιβάλλον και την εμπειρία του επισκέπτη», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βαγγέλης Κατσαράς.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο περιπατητικός και ο γαστρονομικός, με σκοπό την προσέλκυση ποιοτικού κοινού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα των νησιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ