Έλλη Κοκκίνου: Άφωνη η τραγουδίστρια με βιολιτζή στο Βουκουρέστι

Στο Βουκουρέστι βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Έλλη Κοκκίνου, με σκοπό την προώθηση των δύο μεγάλων συναυλιών της που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Αυγούστου και στις 5 Σεπτεμβρίου στην Ρουμανία. Η γνωστή τραγουδίστρια σε μια βόλτα στην Πρωτεύουσα της χώρας αποφάσισε να χαλαρώσει και να δειπνίσει σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής, όπου εκεί την περίμενε μια μουσική έκπληξη.

Η Έλλη Κοκκίνου αιφνιδιάστηκε όταν ένας βιολιστής, αφού την αναγνώρισε, εισέβαλε στο εστιατόριο όπου έτρωγε η τραγουδίστρια και άρχισε να παίζει τη μεγάλη της επιτυχία, "Δε Γίνεται¨. Στο βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο instagram, η Ελληνίδα τραγουδίστρια, εμφανίζεται έκπληκτη, κρατώντας το πρόσωπο της χωρίς να μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια της.

Η Έλλη Κοκκίνου αφού ξεπέρασε το πρώτο σοκ και μετά από παρότρυνση των θαμώνων του μαγαζιού, άρχισε να σιγοντάρει τον βιολιτζή στην μελωδία του τραγουδιού της, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια σχεδόν...Prive συναυλία.

Δείτε το βίντεο: