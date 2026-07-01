Έλλη Κοκκίνου: «Με μπέρδεψαν με την Βανδή και απαντούσα σαν Δέσποινα» – Η απίθανη αποκάλυψη

Η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό περιστατικό από το παρελθόν, αποκαλύπτοντας πως αρκετές φορές την έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή. Όπως είπε, αντί να διορθώσει αμέσως την παρεξήγηση, αποφάσισε να... μπει στο παιχνίδι.

«Τους απαντούσα σαν να ήμουν η Δέσποινα»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η τραγουδίστρια θυμήθηκε ένα από τα πιο αστεία περιστατικά που της έχουν συμβεί.

«Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή και τους απαντούσα σαν Δέσποινα. Μετά μου είπαν "τελικά δεν είσαι η Δέσποινα" και απάντησα "όχι"», είπε γελώντας.

Η αποκάλυψή της προκάλεσε χαμόγελα, καθώς περιέγραψε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη σύγχυση, αφήνοντας για λίγο τους συνομιλητές της να πιστεύουν πως μιλούσαν με τη γνωστή τραγουδίστρια.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική

Η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια, εκφράζοντας τη χαρά της για τις εμφανίσεις που έχει προγραμματίσει τους επόμενους μήνες.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαστε έτοιμοι για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο μουσική και ταξίδια», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως, παρά τη μακρόχρονη πορεία της στη μουσική, εξακολουθεί να αισθάνεται άγχος πριν από κάθε εμφάνιση.

«Πάντα έχω αρκετό άγχος πριν βγω και πριν από κάθε συναυλία», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως το δημιουργικό άγχος παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της.