Eλληνικές εξαγωγές: Καλός μήνας ο Απρίλιος 2026 - Άνοδος κατά 35,7% συνολικά

Καλός μήνας αποτέλεσε ο Απρίλιος του 2026, με την καταγραφή εντυπωσιακής ανόδου των ελληνικών εξαγωγών της τάξεως του +35,7% συνολικά.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικότατα κατά 1,37 δισ. ευρώ, το μήνα Απρίλιο του 2026 ή κατά 35,7% και «σκαρφάλωσαν» στα 5,20 δισ. ευρώ έναντι 3,83 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν σημαντικά (7,9%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,38 δισ. ευρώ από 3,13 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 246,6 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, αυξήθηκαν τον Απρίλιο του 2026 (9,6% ή 641,1 εκ. €) και άγγιξαν τα 7,35 δισ. ευρώ έναντι 6,71 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,65 δισ. ευρώ από 5,70 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν ελαφρώς, κατά 49,1 εκ. ευρώ ή κατά -0,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2026 κατά 725,1 εκ. ευρώ ή κατά -25,2%, στα 2,16 δισ. ευρώ από 2,88 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό ισοζύγιο περιορίστηκε κατά 11,5% ή 295,7 εκ. ευρώ και άγγιξε μόλις τα 2,27 εκ. ευρώ από 2,57 εκ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Απρίλιο.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου αυξήθηκαν κατά 11,3% και άγγιξαν τα 17,77 δισ. ευρώ από 15,97 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 1,80 δισ.€, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο τετράμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 12,97 δισ. ευρώ από 12,44 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 525,5 εκ. ευρώ ή κατά 4,2%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Απριλίου 2025 αυξήθηκαν κατά 3,3%, καθώς διευρύνθηκαν κατά 895,1 εκ.€, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 28,21 δισ. ευρώ έναντι 27,32 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 21,87 δισ. ευρώ από 21,50 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 363,2 εκ. ευρώ ή κατά 1,7%.