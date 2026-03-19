Ελληνική Κτηματαγορά 2026: Επενδυτικό «καταφύγιο» για ξένους, αλλά με... ταβάνι για τους Έλληνες

Η ελληνική κτηματαγορά συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εγχώριας οικονομίας, διατηρώντας την ελκυστικότητά της παρά τις διεθνείς προκλήσεις.

Σύμφωνα με τη νέα μεγάλη έρευνα «Ελλάδα Real Estate 2026» της Focus Bari, η οποία παρουσιάστηκε από την Ξένια Κούρτογλου, η αγορά ακινήτων παραμένει ένας ασφαλής επενδυτικός λιμένας, αν και οι εγχώριοι αγοραστές εμφανίζονται πλέον πιο σκεπτικοί λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών και του κόστους δανεισμού.

Ακίνητα: Η «χρυσή» επένδυση

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα ακίνητα παραμένει ακλόνητη. Συγκεκριμένα, 3 στους 5 πολίτες θεωρούν την κτηματαγορά ως μια ασφαλή επένδυση, επιβεβαιώνοντας την παραδοσιακή σχέση του Έλληνα με την ιδιοκτησία.

FocusBari

Παράλληλα, η αγορά φαίνεται να «ποντάρει» εξαιρετικά στην εξωστρέφεια, καθώς 2 στους 3 εκτιμούν ότι οι ξένοι επενδυτές θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν με κεφάλαια το ελληνικό real estate τα επόμενα χρόνια.

Το παράδοξο των τιμών: Υψηλές αλλά... ανοδικές

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά τις προσδοκίες για το κόστος των ακινήτων. Παρότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι τιμές έχουν ήδη φτάσει κοντά στο «ταβάνι» τους, το 55% των συμμετεχόντων προβλέπει ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί τουλάχιστον για την επόμενη διετία.

Αυτή η αίσθηση ακρίβειας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 2 στους 3 Έλληνες θεωρούν τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων ως τροχοπέδη για τη ζήτηση νέων κατοικιών, δημιουργεί ένα κλίμα αναμονής και επιφυλακτικότητας στο εσωτερικό μέτωπο.

Το μεσιτικό επάγγελμα σε σταυροδρόμι

Η έρευνα έφερε στο φως και την ανάγκη για περαιτέρω επαγγελματοποίηση του κλάδου των μεσιτών. Ενώ οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της εμπειρίας ενός μεσίτη στην απόφαση αγοράς, παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των συμβουλών του.

Είναι εντυπωσιακό ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού ζητά πλέον αυστηρή πιστοποίηση και εξετάσεις για την είσοδο στο επάγγελμα. Οι Έλληνες θεωρούν την επαγγελματική κατάρτιση απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς τις αμοιβές και τις προμήθειες, οι οποίες δεν αξιολογούνται πάντα θετικά σε σχέση με τον επενδυμένο χρόνο.

Η «μεγάλη εικόνα»

Συνοψίζοντας, το ελληνικό real estate το 2026 προδιαγράφεται ως μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια ελκυστική επενδυτική εικόνα που μαγνητίζει διεθνή κεφάλαια και διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, ο μέσος Έλληνας πολίτης αισθάνεται σταδιακά αποκλεισμένος λόγω οικονομικών περιορισμών.

Όπως επισημαίνει η έρευνα της Focus Bari, η κτηματαγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, όμως η πρόκληση για το μέλλον έγκειται στην καλύτερη επικοινωνία της αξίας του μεσιτικού επαγγέλματος και στην εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της επενδυτικής ζήτησης και της δυνατότητας των Ελλήνων να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.