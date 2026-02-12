Εμφανίστηκαν οι τιμές των Xiaomi Tags και δείχνουν επιθετική πολιτική

Η Xiaomi ετοιμάζεται να παρουσιάζει το επόμενο διάστημα τη δική της πρόταση στα trackers, τα Xiaomi Tags και οι πρώτες πληροφορίες που διέρρευσαν για την τιμή δείχνουν μια ιδιαίτερα επιθετική πολιτική. Η συσκευή εμφανίζεται με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 17,99 ευρώ για ένα tracker, ενώ το πακέτο με τα τέσσερα θα πωλείται στα 59,99 ευρώ.

Η λίστα της γαλλικής σελίδας αναφέρει την τιμή πριν ακόμη και από την επίσημη παρουσίαση του προϊόντος, οπότε ενδέχεται να υπάρξουν μικρές προσαρμογές. Η πληροφορία αυτή, πάντως, ενισχύεται και από άλλους ευρωπαϊκούς retailers που έχουν ήδη βάλει το προϊόν στα καταστήματά τους, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως σε κάποιους η τιμή για την απλή μονάδα εμφανίζεται και κάτω από τα 15 ευρώ!

Τεχνικά χαρακτηριστικά των Xiaomi Tags και οι δύο εκδόσεις

Από τεχνικής άποψης, η έκδοση που φαίνεται στις πρώτες παρουσιάσεις δείχνει να μη στηρίζει Ultra Wideband (UWB), τεχνολογία που είχε αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα ως φήμη, κάτι που σημαίνει πως η Xiaomi ετοιμάζει δύο διαφορετικές παραλλαγές του Tag: μία φθηνότερη, χωρίς UWB, και μία ακριβότερη που θα προσφέρει την προηγμένη, ακριβέστερη πλοήγηση που προσδίδει η τεχνολογία UWB σε διάφορα περιβάλλοντα.

Το Xiaomi Tag έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με το Google Find Hub, με προσέγγιση παρόμοια σε αυτή του Apple AirTag μέσα στο δίκτυο Find My, δηλαδή ως ένας αποκωδικοποιημένος tracker που επικοινωνεί μέσω Bluetooth και προσδιορίζει τη θέση του μέσω του δικτύου που προσφέρουν οι συνδεδεμένες συσκευές Android, με τη δυνατότητα να εντοπιστεί η θέση του αντικειμένου στον χάρτη.



Η αυτονομία των Xiaomi Tags

Η συσκευή χρησιμοποιεί μια κοινή μπαταρία τύπου CR2032, η οποία αναμένεται να προσφέρει περίπου ένα έτος αυτονομίας πριν χρειαστεί αντικατάσταση. Η διάρκεια αυτή ταιριάζει απόλυτα στα δεδομένα της κατηγορίας των παγκόσμιων trackers.

Η σκέψη της Xiaomi για το Tag είναι να προσφέρει μια προσιτή, αλλά αποτελεσματική λύση για την προστασία των προσωπικών αντικειμένων. Σημαντικός παράγοντας παραμένει η διαφοροποίηση των εκδόσεων, με τη μία πιο προσιτή στην τιμή (χωρίς το UWB) και την άλλη που στοχεύει σε πιο «έμπειρους» χρήστες που ζητούν την ακριβέστερη θέση σε πραγματικό χρόνο.