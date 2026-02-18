Xiaomi Watch 5: Διέρρευσαν πληροφορίες για την τιμή του στην Ευρώπη

Το Xiaomi Watch 5 είναι έτοιμο να κάνει το πέρασμά του από την Κίνα στην Ευρώπη, με τις πρώτες διαρροές να δείχνουν μία τιμή που την κατατάσσει στον πιο premium κλάδο των smartwatches της εταιρείας. Το μοντέλο που θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη με Wear OS είναι η global έκδοση αυτού που παρουσιάστηκε στην Κίνα στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.



Xiaomi Watch 5: Η τιμή στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ, το Xiaomi Watch 5 φαίνεται πως θα κυκλοφορήσει στα 7.990 CZK στην τοπική αγορά, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 329 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή αναφέρεται στο βασικό μοντέλο χωρίς eSIM, ενώ εργαλεία σύγκρισης τιμών από πολωνική πλατφόρμα υποδεικνύουν ότι θα υπάρχει και έκδοση με eSIM στην ΕΕ, με σαφώς μεγαλύτερη τιμή.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή τιμή είναι αρκετά υψηλότερη από την κινεζική: στην Κίνα το Watch 5 ξεκινάει από 1.999 CNY (περίπου 150–160 €), ενώ η έκδοση με eSIM φτάνει στα 2.299 CNY. Η διαφορά τονίζει τη διαφοροποίηση στην τιμολόγηση μεταξύ της τοπικής και της παγκόσμιας αγοράς, καθώς η global έκδοση διαθέτει Wear OS και διαφορετική προσέγγιση στο software.



Τα χαρακτηριστικά του Xiaomi Watch 5

Η ευρωπαϊκή έκδοση του Xiaomi Watch 5 θα βασίζεται σε Wear OS, αντί για το HyperOS 3 που προσφέρεται στην Κίνα, δίνοντας πρόσβαση στο Google Play Store και σε μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών για wearables. Η συσκευή θα έρθει σε μέγεθος 47 mm, με χρώματα black και juniper green, και με τεράστια μπαταρία 930 mAh, που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μπορεί να προσφέρει πολλές ημέρες αυτονομίας.

Όσον αφορά στο υπόλοιπο hardware, το Watch 5 κυκλοφόρησε στην Κίνα με Snapdragon W5 και αισθητήρα EMG/ECG για μετρήσεις μυϊκής και καρδιακής δραστηριότητας, γεγονός που αναφέρεται ως ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές αν η ευρωπαϊκή έκδοση θα διατηρεί τους ίδιους αισθητήρες στο 100%, αλλά οι διαρροές υποδηλώνουν παρόμοιο hardware.



Πού και πότε θα κυκλοφορήσει το Xiaomi Watch 5

Οι προβλέψεις μιλούν για παρουσίαση και κυκλοφορία στην Ευρώπη μαζί με τα Xiaomi 17, τα οποία θα αποκαλυφθούν την επόμενη εβδομάδα και πριν την έκθεση MWC 2026 της Βαρκελώνης.

Περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς το Flash.gr θα ταξιδέψει στην ισπανική πόλη για να καλύψει τις ανακοινώσεις της Xiaomi, αλλά και τα σημαντικότερα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στη μεγαλύτερη έκθεση για την κινητή τηλεφωνία και τις τηλεπικοινωνίες γενικότερα.