Xiaomi 17 Ultra: Έρχεται με πανίσχυρη κάμερα

Η Xiaomi ετοιμάζεται για την παγκόσμια πρεμιέρα του Xiaomi 17 Ultra, της νέας της ναυαρχίδας με έμφαση στην κάμερα και έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσει την προετοιμασία του κοινού με ένα σύντομο βίντεο.



Η κάμερα στο προσκήνιο

Το βίντεο που έχει αναρτήσει η Xiaomi επικεντρώνεται στο DNA του νέου της smartphone που είναι βασισμένο στην κάμερα, με προσοχή ιδιαίτερα στον τηλεφακό και στη δυνατότητα zoom, χωρίς όμως να αποκαλύπτει πλήρως τον σχεδιασμό ή τα πλήρη στοιχεία της. Το σύντομο αυτό βίντεο επιχειρεί να παρουσιάσει το Xiaomi 17 Ultra ως ένα smartphone που θέλει να διεκδικήσει ανοιχτά τις κορυφαίες θέσεις στην αγορά.

Η παγκόσμια έκδοση του Xiaomi 17 Ultra

Πρόσφατες πληροφορίες από την ίδια την Xiaomi και από την ιστοσελίδα GSMArena δείχνουν ότι η παγκόσμια έκδοση του Xiaomi 17 Ultra θα έρθει με κάποιες αλλαγές σε σχέση με την κινεζική, που έχει ήδη παρουσιαστεί. Το νέο μοντέλο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: οθόνη 6,9 ιντσών, Snapdragon 8 Elite Gen 5, μπαταρία 6.800 mAh και αποθηκευτικό χώρο έως 1TB.



Το σύστημα καμερών του Xiaomi 17 Ultra

Το μεγάλο «όπλο» του Xiaomi 17 Ultra είναι το σύστημα φακών με την υποστήριξη της, που θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα που έχει προσφέρει η Xiaomi μέχρι σήμερα. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει οπτικό zoom μεταξύ 3x και 4,3x, καλύπτοντας περίπου την περιοχή από 75 mm έως 100 mm, χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή υποβοήθηση. Τα οπτικά στοιχεία του είναι βασισμένα σε ένα σύστημα που συνδυάζει τρεις οπτικές πλάκες από γυαλί με πέντε από πλαστικό.

Επεξεργαστής, οθόνη και σχεδιασμός

Το Xiaomi 17 Ultra στην παγκόσμια έκδοση αναμένεται να διατηρήσει την ίδια πλατφόρμα SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, που θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά τεχνολογικά «όπλα» που διαθέτει η κατηγορία των Android smartphones, με πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης στα παιχνίδια, στην καθημερινή χρήση και στην επεξεργασία εικόνας μέσω ΑΙ.

Η οθόνη του 17 Ultra προβλέπεται ότι θα έχει διαγώνιο 6,85 ιντσών, LTPO OLED panel με 2K+ ανάλυση και αρκετά σύγχρονα χαρακτηριστικά. Οο σχεδιασμός του έχει προσαρμοστεί στο κεντρικό κυκλικό module καμέρας, με εμφανή σημεία του Leica branding.



Παγκόσμια πρεμιέρα στις 28 Φεβρουαρίου

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Xiaomi 17 Ultra θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του Xiaomi global launch event που θα διεξαχθεί στην Βαρκελώνη, λίγα 24ωρα πριν ανοίξει τις πύλες του το μεγαλύτερο event για τις τηλεπικοινωνίες και τα κινητά, το MWC (Mobile World Congress). Το event θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της σειράς Xiaomi 17 και του 17 Ultra, καθώς και αρκετών ακόμη προϊόντων.

Το Flash.gr θα βρίσκεται στη Βαρκελώνη τις επόμενες ημέρες για να σας μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της κινητής και των νέων smart συσκευών.