Xiaomi 17T & 17T Pro: Τα επόμενα mid range smartphones έρχονται πολύ νωρίτερα στο 2026

Η σειρά T της Xiaomi έχει δημιουργήσει ένα σταθερό ραντεβού με τους καταναλωτές. Κάθε χρόνο, τα Xiaomi T και T Pro έρχονταν γύρω στο Σεπτέμβριο, ακολουθώντας τον «καταλόγο» της εταιρείας για τα μοντέλα μεσαίας κατηγορίας. Το 2026, όμως, η εταιρεία φαίνεται να ανατρέπει τα πλάνα της, με τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro να αναμένονται τέσσερις μήνες νωρίτερα, πιθανά τον Μάιο, αντί για τον Σεπτέμβριο.



Πρόωρη ανακοίνωση και αναβάθμιση του χρονοδιαγράμματος

Πηγές από την Κίνα αναφέρουν ότι το Xiaomi 17T και 17T Pro θα φέρουν τους κωδικούς μοντέλων 2602DPT53G και 2602EPTC0G αντίστοιχα, με τα εσωτερικά ονόματα Chagall και Warhol. Αυτοί ο κωδικοί έχουν ήδη εμφανιστεί σε βάσεις IMEI, υποδεικνύοντας μια προετοιμασία για παγκόσμια κυκλοφορία, με την Xiaomi να επιταχύνει την επόμενη γενιά, αντί να περιμένει τη συνηθισμένη φθινοπωρινή περίοδο.

Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα ανοίγει χώρο για την προώθηση της σειράς 17 (π.χ. Xiaomi 17 και 17 Ultra), ενώ τα επόμενα mid-range smartphones θα προσφέρουν μια πιο οικονομική πρόσβαση στην πλατφόρμα της Xiaomi στα μέσα και όχι στα τέλη του 2026.



Σειρά 17T: Πρώτες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα Xiaomi 17T θα «φορούν» τον MediaTek Dimensity 8500, ενώ τα Xiaomi 17T Pro τον πιο ισχυρό Dimensity 9500, δημιουργώντας μια σαφή αναβάθμιση σε επίπεδο επιδόσεων για τη σειρά Τ. Όσον αφορά την μπαταρία, οι μέχρι σήμερα διαρροές αναφέρουν χωρητικότητα 6.500 mAh για το 17T, με 67W ταχεία ενσύρματη φόρτιση, ενώ το Pro μοντέλο αναμένεται να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία και, πιθανά, υψηλότερη ταχύτητα φόρτισης (σε κάποια ver. αναφέρονται μέχρι και 100W).



Στις κάμερες, η φήμη λέει ότι τα 17T/17T Pro δεν θα φέρουν ριζική αναβάθμιση, κρατώντας έναν τριπλό camera set παρόμοιο με το 15T, δηλαδή με έναν 50MP κύριο αισθητήρα, 50MP τηλεφακό και12MP υπερ-ευρυγώνιο, αλλά και και 32MP selfie cam.



H νέα στρατηγική της Xiaomi

Η επιτάχυνση της εισόδου της σειράς 17T στην αγορά προσφέρει στη Xiaomi έναν επιπλέον «παίκτη» στα mid range λίγους μήνες μετά το MWC και μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου η πίεση από brands όπως HMD και OnePlus είναι ιδιαίτερα έντονη. Τα μοντέλα Τ θα στηριχτούν από τις κυκλοφορίες των Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra, δίνοντας στους χρήστες μια πιο προσιτή επιλογή με σχετικά υψηλή αυτονομία και chip από τη λίστα της MediaTek.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το 2026 θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή φιλοσοφίας στη Xiaomi: η σειρά T δεν θα είναι πια μια «φθινοπωρινή» προσθήκη, αλλά ένα άμεσο κύμα αναβάθμισης στη mid-range κατηγορία, με μεγαλύτερες μπαταρίες και πιο ισχυρούς επεξεργαστές.