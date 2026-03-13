Xiaomi 17 Ultra: Το απόλυτο φωτογραφικό smartphone έγινε καλύτερο

Η Xiaomi συνεχίζει να αναβαθμίζει τη σειρά Ultra και το Xiaomi 17 Ultra κάνει ένα ακόμη βήμα.

Το Xiaomi 17 Ultra έρχεται να εδραιώσει την παρουσία της Xiaomi στην απόλυτη premium κατηγορία, με έμφαση σε κάμερα, οθόνη, επιδόσεις και αυτονομία, στοχεύοντας ξεκάθαρα όσους τα θέλουν «όλα στο φουλ» από ένα smartphone.



Σχεδιασμός και ποιότητα

Η συσκευή διατηρεί το γνώριμο προφίλ των «Ultra» συσκευών, δηλαδή έχει μεγάλες διαστάσεις και απόλυτη εργονομία. Το σασί του έχει ύψος 162,9 mm, πλάτος 77,6 mm και πάχος περίπου 8,29 mm, ενώ το βάρος του κινείται γύρω στα 218 γραμμάρια.

Η Xiaomi έδωσε και φέτος έμφαση στα υλικά: στο πίσω μέρος χρησιμοποιούνται συνθέσεις υψηλής αντοχής, με τις εκδόσεις Black και White να βασίζονται σε ενισχυμένο fiberglass και τη Starlit Green να ξεχωρίζει με ειδικά mineral particles στο φινίρισμα. Το μεγάλο κυκλικό camera module στο πίσω μέρος υπογραμμίζει τον φωτογραφικό χαρακτήρα της συσκευής και λειτουργεί ως ισχυρό στοιχείο ταυτότητας.



Οθόνη OLED στις 6,9"

Στο μπροστινό μέρος δεσπόζει μια εντυπωσιακή HyperRGB OLED οθόνη 6,9 ιντσών με ανάλυση 2608 x 1200 και 12-bit χρώμα, προσφέροντας εξαιρετική ευκρίνεια και ομαλά gradients. Η συσκευή υποστηρίζει adaptive ρυθμό ανανέωσης 1–120 Hz, ώστε να συνδυάζει ρευστότητα σε scrolling και gaming με την εξοικονόμηση ενέργειας όταν απαιτείται υψηλό refresh rate.

Η μέγιστη φωτεινότητά της φτάνει τα 3.500 nits με HDR, εξασφαλίζοντας πολύ καλή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, ενώ υποστηρίζονται HDR10+ και Dolby Vision για πλουσιότερο δυναμικό εύρος σε συμβατό περιεχόμενο. Το panel καλύπτεται από Xiaomi Shield Glass 3.0 για ενισχυμένη αντοχή.



Ο πανίσχυρος Snapdragon 8 Elite Gen 5 στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό του, το Xiaomi 17 Ultra βασίζεται στο Snapdragon 8 Elite Gen 5, το νέο κορυφαίο SoC της Qualcomm στα 3 nm, με αναβαθμισμένη Qualcomm Oryon CPU και Adreno GPU. Η Xiaomi υπόσχεται σημαντικά οφέλη σε απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με έως +20% CPU, +23% GPU και +37% σε AI επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Οι εκδόσεις μνήμης φτάνουν μέχρι 16 GB LPDDR5X RAM και 1 TB UFS 4.1 αποθηκευτικού χώρου, καλύπτοντας άνετα ακόμη και «βαριά» επαγγελματική χρήση, gaming, βίντεο και φωτογραφία. Για να διατηρείται η απόδοση σταθερή σε μεγάλα gaming sessions ή λήψη βίντεο, η συσκευή ενσωματώνει το σύστημα ψύξης Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop με μεγάλο vapor chamber που αυξάνει σημαντικά τη θερμική αγωγιμότητα.



Leica κάμερες με 200MP τηλεφακό

Το μεγάλο ατού του Xiaomi 17 Ultra είναι αναμφίβολα το σύστημα κάμερας, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Leica. Ο κύριος αισθητήρας είναι 50 MP, 1 ίντσας, με φακό f/1.7, Dual Pixel PDAF και OIS, προσφέροντας πολύ καλό δυναμικό εύρος και απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Δίπλα του, ξεχωρίζει ο 200 MP περισκοπικός τηλεφακός με εστιακό εύρος 75–100 mm και μηχανικό συνεχόμενο optical zoom, που επιτρέπει ομαλή μετάβαση στις διάφορες διαβαθμίσει της εστίασης. Υποστηρίζει οπτικό σταθεροποιητή και multi-directional PDAF, βελτιώνοντας την ευκρίνεια σε πορτρέτα και απομακρυσμένα θέματα.

Η τριπλέτα συμπληρώνεται από έναν 50 MP ultra-wide φακό 14 mm, 115°, με PDAF για σταθερή εστίαση και δυνατότητες λήψεων macro από κοντινή απόσταση. Στο μπροστινό τμήμα βρίσκουμε μια selfie κάμερα 50 MP, που είναι δυνατό να καταγράφει λεπτομερείς selfies και υψηλής ποιότητας βιντεοκλήσεις. Στο κομμάτι του βίντεο, η συσκευή φτάνει μέχρι 8K/30 fps, ενώ υποστηρίζει 4K Dolby Vision έως 120 fps, καθιστώντας την ιδιαίτερα ελκυστική για δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν ευελιξία.



Μπαταρία 6000mAh και ταχεία φόρτιση

Το Xiaomi 17 Ultra εξοπλίζεται με μπαταρία 6.000 mAh, βασισμένη σε τεχνολογία Xiaomi Surge, προσφέροντας σημαντικά αυξημένη αυτονομία σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, παρά το λεπτότερο σώμα. Σε πραγματική χρήση, οι δοκιμές δείχνουν ότι η συσκευή αντέχει άνετα μία ημέρα έντονης χρήσης, με βελτίωση έναντι του περσινού μοντέλου, ιδιαίτερα σε σενάρια multimedia και gaming. Η ενσύρματη φόρτιση HyperCharge φτάνει τα 90 W, ενώ η ασύρματη αγγίζει τα 50 W, επιτρέποντας γρήγορη αναπλήρωση της μπαταρίας χωρίς να χρειάζεται η συσκευή να μείνει πολύ ώρα στην πρίζα.



Λογισμικό και έξυπνες λειτουργίες

Το Xiaomi 17 Ultra «τρέχει» Android 16 με HyperOS 3, φέρνοντας τις νεότερες δυνατότητες της Google σε συνδυασμό με το ανανεωμένο οικοσύστημα της Xiaomi. Η HyperOS δίνει έμφαση στην ενοποίηση με άλλα προϊόντα της εταιρείας, γρήγορο pairing με wearables και tablets, καθώς και σε AI λειτουργίες για κάμερα, παραγωγικότητα και εξατομίκευση. Συνολικά, έχουμε να κάνουμε με ένα από τα καλύτερα premium smartphones που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ στην αγορά.

