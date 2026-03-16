Xiaomi Pad 8: Η νέα ναυαρχίδα των Xiaomi tablets είναι εδώ

Το Xiaomi Pad 8 είναι το πιο πρόσφατο flagship tablet της Xiaomi, που ανακοινώθηκε πρόσφατα και πλέον κυκλοφορεί και επίσημα. Με λεπτό αλουμινένιο σώμα 5,75 χιλιοστών πάχους και βάρος μόλις 485 γραμμαρίων, προσφέρει premium αίσθηση ιδανική για καθημερινή χρήση, εργασία και ψυχαγωγία.



Σχεδιασμός και οθόνη

Το Xiaomi Pad 8 υιοθετεί μια full-metal unibody κατασκευή σε Graphite Gray και Titanium Blue, με nano-texture επιλογή για λιγότερες αντανακλάσεις. Η οθόνη του είναι IPS LCD 11,2 ιντσών με ανάλυση 3.2K (3200x2136 pixels, 345ppi) και ρυθμό ανανέωσης 144Hz και εγγυάται ομαλή ροή που είναι ιδανική για gaming και scrolling. Φτάνει σε φωτεινότητα τα 800 nits, έχει πιστοποίηση TÜV Rheinland για χαμηλό μπλε φως και υποστηρίζει Dolby Vision/Atmos για καλύτερη εμπειρία θέασης.

Hardware και λογισμικό

Στην «καρδιά» του βρίσκουμε τον Snapdragon 8s Gen 4 (3.21GHz single-core + 3GHz tri-core), με έως 12GB RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο, προσφέροντας 32% καλύτερη CPU και 50% GPU από τα προηγούμενα μοντέλα. «Τρέχει» το HyperOS 3 που βασίζεται στο Android 16, προσφέροντας και AI λειτουργίες όπως το Workstation Mode για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καλύτερο multitasking. Φέρει περιμετρικά 4 ηχεία με Dolby Atmos και από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας ξεχωρίζουν τα Wi-Fi 6 και το Bluetooth 6.0.



Μπαταρία και κάμερες

Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 9200mAh για να διαρκεί όλη μέρα σε «βαριά» χρήση (όπως streaming, browsing, εργασία) και υποστηρίζει 45W turbo charging για γρήγορη φόρτιση. Η πίσω κάμερά του είναι στα 13MP + 8MP για καθαρές φωτογραφίες, ενώ η μπροστινή 5MP και αποδίδει άριστα για βιντεοκλήσεις. Είναι συμβατό με το Xiaomi Focus Pen Pro για να κρατάει ο χρήστης πιο εύκολα σημειώσεις και με το Focus Keyboard για εμπειρία τύπου laptop.



Συνολική εικόνα

Το Xiaomi Pad 8 ξεχωρίζει σε πάρα πολλές και διαφορετικές λειτουργίες. Στο gaming προσφέρει ομαλή ροή εικόνας σε έως και 144Hz, στο streaming προσφέρει εξαιρετικό συνδυασμό εικόνας και ήχου και στην παραγωγικότητα έρχεται με πολλά AI modes και αξεσουάρ.

Είναι συνολικά ένα ιδανικό gadget για φίλους της τεχνολογίας, με μεγάλης διάρκειας μπαταρία και προσιτή τιμή.