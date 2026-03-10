Huawei Mate X7: Ένα foldable-κόσμημα

Το Huawei Mate X7 είναι το νέο foldable smartphone της Huawei, που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και ξεχωρίζει για την κομψή σχεδίαση και την αντοχή του. Με πάχος μόλις 4.8 χιλιοστά όταν είναι ανοιχτό και βάρος 235 γραμμάρια, μοιάζει με ένα κανονικό smartphone όταν διπλώνει, αλλά όταν ανοίγει, αποκαλύπτει μια τεράστια οθόνη 8 ιντσών για multitasking.

Κορυφαίες οθόνες για κάθε χρήση

Η κύρια οθόνη LTPO OLED 8 ιντσών (ανάλυσης 2210x2416 και πυκνότητας 412ppi) με 120Hz refresh rate και 2500 nits φωτεινότητα προσφέρει περιεχόμενο με HDR και 1440Hz PWM dimming για άνετη θέαση. Η εξωτερική οθόνη είναι 6.49 ιντσών (ανάλυσης 1080x2444 και φωτεινότητας 3000 nits) και είναι τέλεια για κάθε εργασία, είτε μιλάμε για email, είτε για social media, είτε και για παρακολούθηση περιεχομένου.

Ισχυρή απόδοση και μπαταρία

Στην «καρδιά» του βρίσκουμε έναν Kirin 9030 Pro (6nm, 9-core CPU, Maleoon 935 GPU) και έως 20GB RAM + 1TB αποθηκευτικό χώρο. Όλο το σύστημα βολεύει στο να «τρέχουν» ομαλά τα πάντα, ακόμη και «βαριά» apps ή gaming και εφαρμογές editing. Η μπαταρία με χωρητικότητα 5600mAh διαρκεί έως και 1.5-2 μέρες σε μέτρια χρήση και υποστηρίζει 66W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση. Μάλιστα, φορτίζει πλήρως σε κάτι λιγότερο από μία ώρα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ το HarmonyOS 6 προσφέρει πολλές AI λειτουργίες και smart multitasking.

Επαγγελματική κάμερα

Στο πίσω μέρος του συναντάμε ένα τριπλό camera setup: 50MP Ultra Lighting (f/1.4-4.0 variable), 40MP ultra-wide και 50MP telephoto (f/2.2, 3.5x optical zoom) με laser AF και OIS για 4K HDR video. Η selfie camera είναι στα 8MP και βοηθάει στο να καταγράφετε τις αγαπημένες σας στιγμές χωρίς καν να ανοίξετε τη συσκευή. Στα θετικά των καμερών είναι και η εξαιρετική νυχτερινή λήψη που αποδίδει τα χρώματα με τον πλέον φυσικό τρόπο.



Ανθεκτικό και πρακτικό

Η αδιαβροχοποίησή του κατά IP58/IP59 και το Kunlun Glass 2 το καθιστούν το πιο ανθεκτικό foldable που έχει περάσει από τα χέρια μας. Αντέχει σε πτώσεις και νερό, κάτι σπάνιο σε foldables και το λεπτό του μέταλλο και ο βελτιωμένος μεντεσές αυξάνουν τη διάρκεια «ζωής» του. Συνολικά, το Mate X7 συνδυάζει luxury εμφάνιση, AI εργαλεία και ιδιαίτερη αξία σε μια premium τιμή. Μάθετε περισσότερα στο επίσημο ελληνικό site του.