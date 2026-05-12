«Eμφύλιος» σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη: Φτιάχνουν 8 Airbnb στο ημιυπόγειο- Σε δίκη η ιδιοκτήτρια

«Εμφύλιο πόλεμο» έχει προκαλέσει η μετατροπή ημιυπογείου πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη σε 8 διαμερίσματα Airbnb, με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να προσφεύγουν στα δικαστήρια ζητώντας να επανέλθει το κτίριο στην προηγούμενη κατάσταση.

«Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες της οικοδομής έχουν ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάστηκε την προηγούμενη Πέμπτη. Ζητούν να αποκατασταθούν όλες οι παραβάσεις που έχουν γίνει στα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής και να απαγορευθεί να λειτουργούν στο ημιυπόγειο 8 studios», δήλωσε η δικηγόρος των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, Χριστίνα Σωτηράκογλου, μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα».

Από 19 σε... 27 διαμερίσματα

«Επρόκειτο για ένα ημιυπόγειο που είχε χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη. Στέγαζε επιχειρήσεις, εκθέσεις επίπλων, υλικών, ήταν ένας εμπορικός χώρος», εξήγησε, τονίζοντας ότι τώρα έχει δημιουργείται εκεί «συγκρότημα 8 ανεξάρτητων studio».

«Δηλαδή εκεί που η οικοδομή είχε 19 διαμερίσματα, ξαφνικά έγιναν 27», σημείωσε, με όλες τις απαραίτητες υποδομές βέβαια και το αποτύπωμα που θα έχει αυτό στην πολυκατοικία.

«Για παράδειγμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αποχετευτικό των ιδιοκτησιών, έκαναν αλλαγές στον βόθρο στην πρασιά, έγιναν τεράστιες παρεμβάσεις που απαγορεύονται και από το νόμο και από το καταστατικό της οικοδομής», είπε η κ. Σωτηράκογλου.

8 διαμερίσματα με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας

«Το πιο σοκαριστικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται με μια άδεια εργασιών μικρής κλίμακας. Δηλαδή δεν υπήρξε κανονική μελέτη προκειμένου να αλλάξει η φύση του ημιυπογείου, με την κανονική άδεια μετατροπής χρήσης που πρέπει να εκδίδουμε όταν αλλάζουμε χρήση. Όλες αυτές οι εργασίες στερούνται της απαραίτητης και νόμιμης άδειας», υπογράμμισε η δικηγόρος των ιδιοκτητών.

Ανέφερε δε ότι η κάτοχος του ημιυπογείου είναι παλιά ιδιοκτήτρια στην πολυκατοικία, «η οποία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον χώρο της με αυτόν τον τρόπο».

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε καταγγελία των ιδιοκτητών στις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, τόνισε: «Οι ιδιοκτήτες, αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν το μέγεθος των αυθαιρεσιών, προέβησαν σε καταγγελίες στην πολεοδομία. Η πολεοδομία, βλέποντας την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, δεν ήρθε καν για να κάνει αυτοψία ή να επιβάλει πρόστιμα». «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τρία και τέσσερα χρόνια για να έρθουν να ελέγξουν», είπε η κ. Σωτηράκογλου.

«Ζητάμε αυτός ο χώρος να αποκατασταθεί και να μην χρησιμοποιηθεί ως διαμερίσματα για βραχυχρόνια ή μακροχρόνιας μίσθωσης», πρόσθεσε.