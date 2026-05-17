Εμιράτα: Φωτιά στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά μετά από επίθεση drone

Συναγερμός σήμανε στο Αμπού Ντάμπι την Κυριακή 17 Μαΐου καθώς ξέσπασε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση drone σε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Μπαρακά.



Το γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι δημοσιοποίησε το γεγονός σημειώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν.

Το ίδιο επιβεβαίωσε και η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι τονίζοντας ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.

Émirats arabes unis: une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah provoque un incendie pic.twitter.com/PW5nxmTnwH — BFM (@BFMTV) May 17, 2026

Άγνωστη η προέλευση του drone

Η δήλωση δεν προσδιόρισε ποιος ήταν υπεύθυνος σχετικά με την επίθεση. Σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχτεί αρκετές επιθέσεις με πυραύλους το τελευταίο διάστημα από τότε που ξεκίνησε η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν.

Η τελευταία επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έρχεται εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις επιθέσεις τους τον περασμένο μήνα, αλλά αργότερα επέβαλαν αποκλεισμό λιμένων.

Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, το οποίο προηγουμένως διαχειριζόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αναστάτωση στη ναυτιλία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία και έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου.

Οι συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου έχουν παραμείνει σε αδιέξοδο από την περασμένη εβδομάδα, αφότου το Ιράν και οι ΗΠΑ απέρριψαν τις τελευταίες προτάσεις τους.