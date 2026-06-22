Έμπολα: Ξεπέρασαν τα 1.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό - 254 νεκροί

Πάνω από το όριο των 1.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έφτασε η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν νέο βαρύ απολογισμό: 1.003 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 254 θάνατοι.

Η επιδημία, που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου 2026, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές, καθώς η θνητότητα διαμορφώνεται στο 25,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Το μεγαλύτερο βάρος της επιδημίας καταγράφεται στην επαρχία Ιτούρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, όπου έχουν εντοπιστεί σχεδόν όλα τα κρούσματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην περιοχή αυτή αντιστοιχεί το 91,3% των μολύνσεων και το 80,7% των θανάτων.

Γιατί αυξάνονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Η αύξηση των επιβεβαιωμένων περιστατικών συνδέεται, σύμφωνα με τις αρχές, και με τη βελτίωση της δυνατότητας εργαστηριακών ελέγχων. Αυτό σημαίνει ότι πλέον εντοπίζονται περισσότερα κρούσματα που προηγουμένως ενδέχεται να μην είχαν καταγραφεί.

Παρότι η καλύτερη επιτήρηση βοηθά στην αποτύπωση της πραγματικής έκτασης της επιδημίας, οι αριθμοί δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, ιδίως σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ανασφάλειας, περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές δομές και μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών.

Κρούσματα και στην Ουγκάντα

Η επιδημία έχει περάσει και τα σύνορα της ΛΔ Κονγκό, καθώς στην Ουγκάντα έχουν καταγραφεί 19 κρούσματα, μεταξύ των οποίων και δύο θάνατοι.

Η διασυνοριακή διάσταση της επιδημίας αυξάνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών, καθώς η ιχνηλάτηση επαφών και η απομόνωση των περιστατικών θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Το στέλεχος Bundibugyo

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα. Πρόκειται για στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά ασθενών ή νεκρών που έχουν μολυνθεί από τον ιό, καθώς και μέσω μολυσμένων επιφανειών και αντικειμένων. Η νόσος μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, έντονη αδυναμία, εμετούς, διάρροια και, σε βαριές περιπτώσεις, αιμορραγικές εκδηλώσεις.

Οι υγειονομικές αρχές στη ΛΔ Κονγκό συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας, με έμφαση στην εργαστηριακή επιβεβαίωση των κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση επαφών και την απομόνωση των ασθενών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ