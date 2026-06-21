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Το πρώτο μισό του 2026 έχει ήδη σημαδευτεί από τρεις διαφορετικές υγειονομικές κρίσεις: τον Έμπολα, τον χανταϊό και τη διφθερίτιδα στην Αυστραλία. Παρότι πρόκειται για διαφορετικές ασθένειες με διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισης, όλες ανέδειξαν ένα κοινό πρόβλημα: τα κενά στην ενημέρωση, την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρχές υγείας και τον ρόλο που παίζει η παραπληροφόρηση, όταν η επικοινωνία δεν είναι ξεκάθαρη.

Ο ρόλος της δυσπιστίας

Όπως αναφέρεται στο The Conservation, το βασικό εμπόδιο δεν ήταν μόνο ο ίδιος ο ιός ή το βακτήριο, αλλά η δυσπιστία των κοινοτήτων απέναντι στο σύστημα υγείας. Όταν οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τις αρχές ή δεν λαμβάνουν έγκαιρη και κατανοητή πληροφόρηση, δημιουργείται ένα κενό. Και αυτό το κενό συχνά γεμίζει με φήμες, λανθασμένες πληροφορίες και φόβο, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο μιας επιδημίας.

Στην περίπτωση του Έμπολα, αυτό το πρόβλημα έχει εμφανιστεί επανειλημμένα, και συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο σε περιοχές όπως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έρευνες έχουν δείξει ότι αρκετοί κάτοικοι δεν κατανοούν πλήρως τι είναι ο ιός, πώς γίνεται η διάγνωση ή ακόμη και αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξή του. Αυτή η δυσπιστία οδηγεί ορισμένους ανθρώπους να αποφεύγουν τα νοσοκομεία ή να αποσιωπούν περιστατικά, καθυστερώντας έτσι την αντιμετώπιση της νόσου.

Αντιδράσεις κατά των υγειονομικών μέτρων

Οι συνέπειες μπορεί να είναι άμεσες. Σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν σημειωθεί αντιδράσεις κατά των υγειονομικών μέτρων, όπως επιθέσεις σε δομές φιλοξενίας ασθενών. Αυτό συνέβη όταν ανακοινώθηκαν περιορισμοί σε τελετές κηδειών και η ανάληψη της ταφής από τις αρχές, λόγω του κινδύνου μετάδοσης μέσω σωματικών υγρών ή μολυσμένων αντικειμένων. Όμως τέτοιες παρεμβάσεις, ακόμη κι αν είναι επιστημονικά απαραίτητες, συχνά συγκρούονται με τοπικά έθιμα και προκαλούν ένταση, ειδικά όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.

Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν προσπαθήσει να δώσουν λύσεις, όπως οδηγίες για «ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές», που λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές και θρησκευτικές ανάγκες των οικογενειών. Ωστόσο, για να γίνουν αποδεκτές αυτές οι πρακτικές, χρειάζεται ουσιαστική εμπιστοσύνη μεταξύ κοινοτήτων και υγειονομικών αρχών. Όταν αυτή λείπει, ακόμη και τα πιο σωστά μέτρα συναντούν αντίσταση.

Παρόμοιο μοτίβο εμφανίζεται και στην περίπτωση του χανταϊού. Εκεί, σύμφωνα με ειδικούς, η αργή ή περιορισμένη δημόσια ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές δημιούργησε σύγχυση. Όταν η επίσημη πληροφόρηση δεν είναι άμεση ή αρκετά ισχυρή, άλλες φωνές παίρνουν τον λόγο — συχνά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί διαδίδονται θεωρίες χωρίς επιστημονική βάση, όπως υπερβολές για την επικινδυνότητα του ιού ή ψευδείς ισχυρισμοί για «θαυματουργές θεραπείες».

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην Αυστραλία με τη διφθερίτιδα. Σε κοινότητες όπου εμφανίστηκαν κρούσματα, κάτοικοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, επειδή δεν είχαν σαφείς πληροφορίες για το πώς μεταδίδεται η ασθένεια και πώς μπορούν να προστατευτούν. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο σε περιοχές με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, όπως υπερπληθυσμός στα σπίτια και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Η διφθερίτιδα όμως έχει μια σημαντική διαφορά: μπορεί να προληφθεί αποτελεσματικά με εμβολιασμό. Αυτό σημαίνει ότι η σωστή ενημέρωση και η εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας είναι κρίσιμες για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη και να περιοριστούν τα κρούσματα. Αν οι κάτοικοι δεν πειστούν ή δεν ενημερωθούν σωστά, η πρόληψη δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει.

Πού καταλήγουν οι αρχές

Το βασικό συμπέρασμα από όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η διαχείριση μιας επιδημίας δεν εξαρτάται μόνο από την ιατρική γνώση, αλλά και από την επικοινωνία. Η ενημέρωση πρέπει να είναι καθαρή, ειλικρινής και συνεχής. Οι αρχές χρειάζεται να εξηγούν όχι μόνο τι γνωρίζουν, αλλά και τι δεν γνωρίζουν ακόμη, ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή υπερβολικές προσδοκίες. Εξίσου σημαντικό είναι, επίσης, να αναγνωρίζεται ότι η επιστημονική γνώση εξελίσσεται. Όταν αλλάζουν οι οδηγίες, αυτό δεν σημαίνει αναστροφή απόψεων, αλλά προσαρμογή σε νέα δεδομένα.

Η κατανόηση αυτής της διαδικασίας βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Τέλος, η εμπλοκή τοπικών κοινοτήτων και ανθρώπων που εμπνέουν εμπιστοσύνη στο περιβάλλον τους είναι καθοριστική για την ενημέρωση. Όταν αυτή πραγματοποιείται από τοπικούς φορείς, γιατρούς, θρησκευτικούς ή κοινωνικούς ηγέτες, γίνεται πιο αποδεκτή. Παράλληλα, η προετοιμασία πριν από μια κρίση —και όχι μόνο κατά τη διάρκειά της— μπορεί να βοηθήσει ώστε οι σχέσεις εμπιστοσύνης να είναι ήδη χτισμένες όταν χρειαστεί.