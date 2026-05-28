Εκτός ελέγχου ο Έμπολα στο Κονγκό: Πάνω από 1.000 τα νέα κρούσματα - Κλείνει τα σύνορα η Ουγκάντα

Σκαρφαλώνουν με επικίνδυνη ταχύτητα τα ύποπτα κρούσματα της 17ης επιδημίας του έμπολα καθώς σύμφωνα με τις επίσημες υγειονομικές Αρχές της ΛΔ του Κονγκό, την Τετάρτη 1.077 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί.

Όπως ανέφερε στην εβδομαδιαία έκθεσή του το υπουργείο Υγείας του Κονγκό, 121 από τα κρούσματα αυτά είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 17 από αυτά ήταν θανατηφόρα ενώ τονίζουν ότι ο αριθμός είναι πιθανότητα πολύ υποτιμημένος, διότι οι διαγνώσεις καθυστερούν.

Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει επίσης ότι οι διαστάσεις της επιδημίας πιθανόν είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς το ξέσπασμα της επιδημίας, στην επαρχία Ιτουρί, που γειτονεύει με την Ουγκάντα και με το Νότιο Σουδάν, δεν εντοπίστηκε παρά εβδομάδες αφού εκδηλώθηκε, ενώ δεν αναφέρονται όλα τα ύποπτα κρούσματα. Επιπλέον, στην περιοχή μαίνονται μάχες, κάτι που περιπλέκει την προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Κλείνει τα σύνορα η Ουγκάντα

Στην Ουγκάντα, έχουν αναφερθεί ένας θάνατος και επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με την επιδημία στο ανατολικό Κονγκό χωρίς όμως να δημοσιοποιούνται επισήμως οι πραγματικοί αριθμοί για τα ύποπτα κρούσματα.

Προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου και στην επικράτειά τους, οι αρχές της Ουγκάντα ανακοίνωσαν πως κλείνουν τα σύνορα για έναν μήνα. Μοναδικές εξαιρέσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η διέλευση θα αφορούν το υγειονομικό προσωπικό, οι ανθρωπιστικές αποστολές και οι παραδόσεις τροφίμων.

Όσοι φθάνουν στην Ουγκάντα από τη ΛΔ Κονγκό θα τίθενται σε απομόνωση για 21 ημέρες, καθώς σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος επώασης του ιού.

Οι ΗΠΑ ανοίγουν κέντρο καραντίνας στην Κένυα

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ τόνισαν, δια στόματος Μάρκο Ρούμπιο, πως δεν έχουν πρόθεση να επιτρέψουν να «εισέλθει ούτε ένα κρούσμα» του Έμπολα στην αμερικανική επικράτεια. Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον σκοπεύει να ανοίξει «κέντρο καραντίνας» στην Κένυα για ύποπτα κρούσματα, ιδίως Αμερικανούς, που θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα.

Στη ΛΔ Κονγκό αναμένεται να φθάσει απόψε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Τι είναι ο Έμπολα, πώς μεταδίδεται

Ο Έμπολα, ιός εξαιρετικά μεταδοτικός, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή με σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Παραμένει ιδιαίτερα επίφοβος, παρά την πρόσφατη ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών κατά του στελέχους Ζαΐρ του ιού, το οποίο είχε ενοχοποιηθεί για τις περισσότερες επιδημίες στο παρελθόν.

Η τρέχουσα επιδημία αποδίδεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια, ούτε θεραπείες, και παρουσιάζει δείκτη θνητότητας που φθάνει ως και το 50%.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ