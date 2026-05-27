Έμπολα: Χωρίς rapid test και μέσα προστασίας εξαπλώνεται «πολύ γρήγορα» στο Κονγκό ο θανατηφόρος ιός

Μεγάλο εμπόδιο στον περιορισμό της νέας επιδημίας του ιού Έμπολα που ξέσπασε στο Κονγκό, είναι η σημαντική έλλειψη υποδομών της χώρας, σύμφωνα με εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής και υγειονομικούς που έχουν γνώση της περιοχής.

Η Γερμανίδα ειδικός Τροπικής Ιατρικής, Γκιζέλα Σνάιντερ, τόνισε ότι συνάδελφοί της στην επαρχία Ιτούρι, που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας, υποστηρίζουν ότι τα δείγματα από ασθενείς -που είναι ύποπτα κρούσματα του Έμπολα- χρειάζεται να αποστέλλονται 1.700 χιλιόμετρα μακριά, ως την πρωτεύουσα Κινσάσα, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλα εργαστήρια στην περιοχή.

Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει ανακοινώσει περίπου 930 ύποπτα κρούσματα και περίπου 220 θανάτους που φέρονται να συνδέονται με την επιδημία.

Έλεγχοι χωρίς rapid test

Η Σνάιντερ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει rapid test για το στέλεχος Bundibugyo του ιού που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία. Κατά συνέπεια, ασθενείς με συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, εμετοί και διάρροια πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ για Έμπολα, ενώ παράλληλα λαμβάνουν θεραπεία για ελονοσία και άλλες μεταδοτικές ασθένειες μέχρι να επιβεβαιωθεί η διάγνωσή τους.

Εξάλλου, όπως σημείωσε η Σνάιντερ, πολλά κέντρα υγείας στο Ιτούρι αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προστατευτικό εξοπλισμό, γεγονός που συμβάλλει στην εξάπλωση του Έμπολα μεταξύ των υγειονομικών.

Η μεταφορά ιατρικών και άλλων εφοδίων στην επαρχία Ιτούρι είναι επίσης δύσκολη, σύμφωνα με τον Τζόσουα Ιμπουλούνγκου, διευθυντή του τμήματος μιας γερμανικής οργάνωσης αρωγής στο Κονγκό.

Το αεροδρόμιο της Μπούνια, πρωτεύουσας του Ιτούρι, είναι κλειστό, ενώ για τη χερσαία μεταφορά των εφοδίων χρειάζονται τρεις ημέρες και η διαδρομή περνά από περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ανταρτών.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν πλέον εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Ρουάντας και της Ουγκάντας, καθώς η Ρουάντα έκλεισε τα σύνορά της με το Κονγκό.

On 21 May, civilians, including relatives of a deceased Ebola victim and members of a local pressure group, allegedly set fire to two structures at Rwampara hospital in Ituri Province, #DRC, in an attempt to recover a body.



Six patients suspected of #Ebola infection reportedly… pic.twitter.com/UFTsLRT2YW — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) May 26, 2026

«Πρωτοφανής» επιδημία που εξαπλώνεται γρήγορα

Η επιδημία αυτή ξεκίνησε από την πόλη Μονγκμπουάλου, με περίπου 130.000 κατοίκους, η οποία βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή που σπαράσσεται από τη βία ένοπλων ομάδων. Η ασθένεια εξαπλώθηκε σε διάστημα μερικών ημερών και σε δύο γειτονικές επαρχίες, το Βόρειο και το Νότιου Κίβου, ενώ κρούσματα έχουν αναφερθεί και στην Ουγκάντα.

Αυτή η επιδημία Έμπολα, η 17η που έχει ξεσπάσει στo Κονγκό, μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, εξαπλώνεται «πολύ γρήγορα», σύμφωνα με το Yπουργείο Υγείας της χώρας.

Στη Μονγκμπουάλου, 322 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν μολυνθεί, με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό των Aρχών, ενώ 88 θάνατοι φαίνεται να συνδέονται με την ασθένεια.

«Αυτή η επιδημία είναι πρωτοφανής», προειδοποιεί ο Φλόρεντ Ουτσένι, συντονιστής των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) από την Μπούνια. Οι επίσημοι απολογισμοί είναι σίγουρα μικρότεροι από τους πραγματικούς, εκτιμά ο ίδιος, καθώς «οι δυνατότητες διενέργειας τεστ είναι εξαιρετικά περιορισμένες».

Το πρώτο κρούσμα και τα τεστ που βγήκαν ψευδώς αρνητικά

Σύμφωνα με επιδημιολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για να ανιχνευθεί η προέλευση της επιδημίας, το πρώτο ύποπτο κρούσμα ήταν ένας άνδρας που πέθανε στην Μπούνια.

Μετά τον θάνατό του η οικογένεια μετέφερε τη σορό στη Μονγκμπουάλου με ένα απλό όχημα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συχνά μέσω ανώμαλων δρόμων, το φέρετρο υπέστη ζημιές, αποκαλύπτοντας τα λείψανα. Σύμφωνα με μάρτυρες, ο πατέρας του νεκρού αρνήθηκε να θάψει τον γιο του σε αυτή την κατάσταση και οι συγγενείς μετέφεραν τη σορό σε άλλο φέρετρο.

Όταν άρχισαν να αυξάνονται οι θάνατοι στην κοινότητα, κάποιοι πίστεψαν ότι πρόκειται για μια «μυστικιστική ασθένεια», καθώς σε κάποιες περιοχές του Κονγκό διάφορα φαινόμενα αποδίδονται κάποιες φορές στον μυστικισμό ή τη μαγεία.

Τα τεστ που διενεργήθηκαν σε τοπικά εργαστήρια απέκλεισαν αρχικά το ενδεχόμενο να πρόκειται για Έμπολα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, γεγονός που επέτρεψε να εξαπλωθεί η ψύχωση και η ασθένεια μεταξύ των κατοίκων της Μονγκμπουάλου.

Μόνο όταν έφτασαν δείγματα σε εργαστήριο στην Κινσάσα επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη μιας νέας επιδημίας.