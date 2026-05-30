Παραμένει σε ισχύ ο συναγερμός για τον Έμπολα - Στο επίκεντρο της επιδημίας ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έφθασε στην Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι, επίκεντρου της σοβαρής επιδημίας του Έμπολα που απλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, κήρυξε στις 15 Μαΐου νέα επιδημία Έμπολα που απειλεί τα 100 εκατομμύρια των κατοίκων της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε παγκόσμιο υγειονομικό συναγερμό.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους βρίσκεται στην χώρα από την Πέμπτη. Από σήμερα πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην επαρχία Ιτούρι.

«Πηγαίνω στην Μπούνια. Θα είμαι εκεί προσωπικά, στο πλευρό των συναδέλφων μου, για να συναντήσω την ηγεσίας σας, να ακούσω τις ανησυχίες σας και να κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω», είχε ανακοινώσει πριν με ανοικτή επιστολή που δημοσίευσε μέσω του Twitter απευθυνόμενος στους κατοίκους του Ιτούρι.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η επαρχία συγκεντρώνει την πλειονότητα των κρουσμάτων του Έμπολα.

Στο Κονγκό ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους / Φωτ.: Reuters

Η κατάσταση στο Κονγκό περιπλέκει τα πράγματα

Οι υπηρεσίες του κράτους είναι απούσες από τις αγροτικές περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και η παρουσία ένοπλων ομάδων που σφαγιάζουν συστηματικά τους πολίτες καθιστούν την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι οι διαστάσεις της επιδημίας δεν είναι ακόμη γνωστές και οι απολογισμοί που δίνονται στην δημοσιότητα υποτιμούν υπερβολικά την πραγματική κατάσταση. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η χαμηλή ικανότητα των κρατικών υγειονομικών υπηρεσιών να πραγματοποιούν εργαστηριακά τεστ για την επιβεβαίωση των κρουσμάτων.

«Ακόμη και αν η κατάσταση είναι περίπλοκη, πιστεύω ότι μπορούσε να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα», επέμεινε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Ο Έμπολα έχει σκοτώσει 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η φονικότερη επιδημία στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε σκοτώσει 2.300 ανθρώπους επί 3.500 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κατά την περίοδο 2018-2020.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ