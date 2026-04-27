«Ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω»: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δείχνει την πορεία αποκατάστασής της

Μια συγκινητική σειρά από φωτογραφίες μοιράστηκε την Κυριακή 26 Απριλίου η Ιωάννα Παλιοσπύρου θέλοντας να ενημερώσει τους ακολούθους της για την πορεία αποκατάστασής της από την επίθεση βιτριόλι που είχε δεχτεί πριν από 6 χρόνια,

Η νεαρή γυναίκα ανέβασε εικόνες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα καθώς ταξίδεψε στο Έσσεξ της Αγγλίας όπου και εισήχθη στο νοσοκομείο Broomfield. Στη συγκινητική λεζάντα που συνόδευσε η 40χρονη ανέφερε τα εξής:

«Δεν είναι εύκολο ούτε όμορφο. Αλλά είναι αληθινό. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω. Χτίζω τον εαυτό μου ξανά. Αυτό που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες είναι η καθημερινή απόφαση να συνεχίζω, ακόμα κι όταν πονάει. Κράτησέ το για τις μέρες που ξεχνάς πόσο δυνατή είσαι», έγραψε.

Πηγή: Instagram

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι, στις 20 Μαΐου 2020, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι από μια μαυροφορεμένη γυναίκα με περούκα στη περιοχή της Καλλιθέας.

Η 34χρονη, τότε, Ιωάννα κατευθυνόταν προς τον χώρο εργασίας της, όταν ενώ βρισκόταν στο ισόγειο της πολυκατοικίας, ένιωσε το καυστικό υγρό να τη καίει. Ενστικτωδώς, η πρώτη της κίνηση ήταν να απευθυνθεί στο πλησιέστερο φαρμακείο, όπου της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και κλήθηκε ασθενοφόρο.

Έδωσε μάχη για την ζωή της και από τότε άρχισε να υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις, ώστε να θεραπεύσει τα τραύματα της. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Παλιοσπύρου, μετά την επίθεση, ήταν στις 15 Σεπτεμβρίου του 2021. Φορούσε ειδική μάσκα προστασίας και ήταν καλυμμένη με λευκούς επιδέσμους.

Δράστρια της επίθεσης ήταν η Έφη Κακαράντζουλα, η οποία μετά το σοβαρό περιστατικό τράπηκε σε φυγή, όμως έναν μήνα αργότερα εντοπίστηκε από τις αρμόδιες αρχές. Τον Οκτώβριο του 2021 κρίθηκε ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Σήμερα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δραστηριοποιείται ως ακτιβίστρια και προσφέρει υποστήριξη σε εγκαυματίες. Ίδρυσε το Ioanna Paliospirou Foundation, ώστε να μαζέψει έσοδα, να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να δημιουργήσει μια κοινότητα.



Με πληροφορίες από Wikipedia