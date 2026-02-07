Ένας κωδικός για όλα; Το «κλειδί-πασπαρτού» που χαρίζετε στους hackers

Παραδεχτείτε το: έχετε τουλάχιστον έναν κωδικό που χρησιμοποιείτε «παντού». Από το email και το Facebook μέχρι το e-shop της γειτονιάς. Για εσάς είναι ευκολία. Για έναν hacker, όμως, είναι ένα «χρυσό κλειδί» που ανοίγει ταυτόχρονα το σπίτι, το γραφείο και το χρηματοκιβώτιό σας.

Σύμφωνα με την ESET, η πρακτική αυτή τροφοδοτεί το λεγόμενο credential stuffing, μια μέθοδο που δεν βασίζεται στο «σπάσιμο» πολύπλοκων κωδικών, αλλά στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης συνήθειας.

Τι είναι το Credential Stuffing;



Φανταστείτε ότι μια μικρή, ίσως και ασήμαντη ιστοσελίδα όπου είχατε γραφτεί πριν χρόνια, παραβιάζεται. Οι hackers αποκτούν τη λίστα με τα emails και τους κωδικούς. Αντί να ασχοληθούν με εκείνο το site, παίρνουν τα στοιχεία σας και, μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων, τα δοκιμάζουν ταυτόχρονα σε χιλιάδες άλλες υπηρεσίες: PayPal, Netflix, τράπεζες, social media.

Αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι θέμα δευτερολέπτων.

Όταν οι κολοσσοί «λυγίζουν» λόγω... δικών μας κωδικών



Τα νούμερα και τα παραδείγματα προκαλούν ίλιγγο:

62% των χρηστών παραδέχεται ότι επαναχρησιμοποιεί κωδικούς «συχνά» ή «πάντα».

PayPal: Το 2022, 35.000 λογαριασμοί παραβιάστηκαν, όχι επειδή «τρύπησε» η PayPal, αλλά επειδή οι χρήστες είχαν τους ίδιους κωδικούς με άλλα sites που είχαν διαρρεύσει.

Snowflake: Το 2024, η επίθεση σε πελάτες της εταιρείας επηρέασε 165 επιχειρήσεις, οδηγώντας σε εκβιασμούς για λύτρα, πάλι λόγω κλεμμένων διαπιστευτηρίων.

«Ο λογαριασμός σας μπορεί να παραβιαστεί χωρίς να έχετε κάνει κανένα λάθος τη συγκεκριμένη στιγμή. Αρκεί μια παλιά διαρροή από ένα τελείως άσχετο site», προειδοποιεί η ESET.



Πώς να σταματήσετε να είστε ο «αδύναμος κρίκος»



Η ψηφιακή επιβίωση το 2026 απαιτεί κάτι περισσότερο από έναν «δύσκολο» κωδικό με πολλά σύμβολα. Απαιτεί στρατηγική:

Μοναδικότητα παντού: Κάθε υπηρεσία πρέπει να έχει τον δικό της κωδικό. Αν σας φαίνεται αδύνατο να τους θυμάστε, χρησιμοποιήστε έναν Password Manager.

Ενεργοποίηση 2FA: Η ταυτοποίηση δύο παραγόντων (ένας κωδικός στο κινητό) είναι η μοναδική «πόρτα» που μένει κλειστή ακόμα κι αν ο hacker βρει το password σας.

Passkeys: Η νέα τεχνολογία που καταργεί τους κωδικούς και χρησιμοποιεί το δακτυλικό αποτύπωμα ή το πρόσωπό σας. Είναι το μέλλον και είναι πρακτικά απρόσβλητο στο credential stuffing.

Οδηγός 10 λεπτών: Πώς να «θωρακίσετε» την ψηφιακή σας ζωή με έναν Password Manager

Η χρήση ενός Password Manager δεν είναι πολυτέλεια, αλλά η πιο σημαντική κίνηση που μπορείτε να κάνετε για να μην πέσετε θύμα hacker. Αν ακολουθήσετε τα παρακάτω τρία απλά βήματα, σε λιγότερο από 10 λεπτά θα έχετε αναβαθμίσει την ασφάλειά σας σε επίπεδο... απόρρητων υπηρεσιών.

Βήμα 1ο: Επιλέξτε το «Ψηφιακό σας Χρηματοκιβώτιο»

Μην αφήνετε τους κωδικούς σας στον browser (Chrome, Safari, κ.λπ.), καθώς είναι ο πρώτος στόχος των κακόβουλων λογισμικών. Επιλέξτε μια εξειδικευμένη εφαρμογή.

Προτάσεις: Το Bitwarden (δωρεάν και εξαιρετικά ασφαλές), το 1Password(πολύ φιλικό προς τον χρήστη) ή το Dashlane.

Τι να κάνετε: Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας και εγκαταστήστε το «extension» στον browser του υπολογιστή σας.

Βήμα 2ο: Δημιουργήστε τον «Κωδικό των Κωδικών» (Master Password) Αυτός είναι ο μοναδικός κωδικός που θα πρέπει να θυμάστε από εδώ και πέρα. Πρέπει να είναι το «κάστρο» σας.

Το μυστικό: Μην χρησιμοποιήσετε μια λέξη, αλλά μια φράση. Για παράδειγμα: ToKalokairiTou2026EinaiTeleio! (Είναι εύκολο να το θυμάστε, αλλά σχεδόν αδύνατο να το σπάσει υπολογιστής).

Μόλις τον ορίσετε, ενεργοποιήστε οπωσδήποτε το 2FA (Ταυτοποίηση δύο παραγόντων) και για τον ίδιο τον Password Manager.

Βήμα 3ο: Η μεγάλη «εκκαθάριση»

Τώρα που έχετε το εργαλείο, ήρθε η ώρα να διορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος.

Εισαγωγή: Ο Password Manager θα σας ρωτήσει αν θέλετε να εισάγετε τους κωδικούς που έχετε ήδη αποθηκευμένους στον Chrome ή στο iPhone. Πείτε «Ναι».

Αλλαγή: Η εφαρμογή θα σας δείξει ποιοι κωδικοί είναι «αδύναμοι» ή «επαναλαμβανόμενοι». Ξεκινήστε αλλάζοντας τους κωδικούς στις πιο κρίσιμες υπηρεσίες (Email, Τράπεζες, Social Media), χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Generate Password». Ο Manager θα φτιάξει για εσάς κωδικούς τύπου z&8#Lp2!Qx, τους οποίους δεν χρειάζεται να ξέρετε – η εφαρμογή θα τους συμπληρώνει αυτόματα για εσάς!



Πλέον έχετε διαφορετικό, πανίσχυρο κωδικό για κάθε ιντερνετική συνδεση, θυμάστε μόνο έναν και οι hackers δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κλεμμένα διαπιστευτήρια από άλλες διαρροές εναντίον σας.