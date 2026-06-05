Ένωση Δικαστών: Συνάντηση με Φλωρίδη για Συνταγματική αναθεώρηση και θεσμικά ζητήματα

Το προεδρείο της Ένωσης συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει σειρά θεσμικών και λειτουργικών ζητημάτων που αφορούν τη Δικαιοσύνη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της Συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς και ζητήματα που αφορούν απρεπείς συμπεριφορές δικηγόρων. Παράλληλα, επιδόθηκε στον Υπουργό το πρόσφατο Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Ένωση έθεσε επίσης το θέμα της αύξησης των θέσεων Προέδρων Πρωτοδικών κατά 60, καθώς και τη δυνατότητα εθελουσίας αποχώρησης για δικαστικούς λειτουργούς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στη συζήτηση τέθηκε και η προώθηση της δικαστικής μεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αναβάθμιση των υποδομών των δικαστικών κτηρίων, ενώ η Ένωση ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας χορήγησης φορητών υπολογιστών στους δικαστικούς λειτουργούς.