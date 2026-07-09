Συνάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την τομεάρχη Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ Μαρία Λεπενιώτη

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), Χριστόφορο Σεβαστίδη, είχε η τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ, Μαρία Λεπενιώτη, σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου στα γραφεία της ΕΔΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ένωσης, «στη συνάντηση έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε θέματα θεσμικά και εκθέσαμε τις θέσεις μας σε ζητήματα που απασχολούν το Δικαστικό Σώμα (συνταγματική αναθεώρηση, δικαστική μεσολάβηση, εθελουσία, συντάξεις, οικονομικές διεκδικήσεις, αντιμετώπιση απρεπών συμπεριφορών δικηγόρων, συνθήκες εργασίας)».