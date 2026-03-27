Έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία για την ευθανασία της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο: «Κοινωνική ήττα»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η ευθανασία της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της στο κέντρο υποβοηθούμενης διαβίωσης Sant Pere de Ribes στη Βαρκελώνη χθες, Πέμπτη 26 Μαρτίου, στη Βαρκελώνη, μετά από μακρόχρονη δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της.

Η περίπτωση της 25χρονης έφερε ξανά στο τραπέζι τη συζήτηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και τα νομικά και ηθικά πλαίσια γύρω από αυτή, ενώ έχουν προκληθεί αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς.

Σε πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση

Το νεαρό κορίτσι έλαβε την απόφαση καθώς αφού είχε υποστεί ομαδικό βιασμό το 2022 επιχείρησε να αυτοκτονήσει ωστόσο ενώ επέζησε λόγω της πτώσης έμεινε παραπληγική. Το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατόπιν δικού της αιτήματος και σηματοδοτεί το τέλος μιας μακρόχρονης δικαστικής διαμάχης που διήρκεσε πάνω από ενάμιση χρόνο.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Ισπανία τους τελευταίους μήνες πήρε τεράστιες διαστάσεις, καθώς ο πατέρας της Νοέλια Καστίγιο προσέφευγε ξανά και ξανά στη δικαιοσύνη προσπαθώντας να μπλοκάρει την ευθανασία της, με τη στήριξη της συντηρητικής οργάνωσης Abogados Cristianos. Μετά τον θάνατό της, η οργάνωση έκανε λόγο για «σοβαρές αδυναμίες» στη νομοθεσία περί ευθανασίας, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση.

Τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατο της νεαρής γυναίκας, μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων συγκεντρώνονταν έξω από το κέντρο υγείας, προσευχόμενοι και τραγουδώντας, ενώ παρόμοιες κινητοποιήσεις έγιναν σε πολλές πόλεις με το σύνθημα «Noelia, δεν είσαι μόνη».

Έντονες πολιτικές παρεμβάσεις - Αντιδράσεις της Εκκλησίας

Η υπόθεση ανέβηκε μέχρι το ισπανικό κοινοβούλιο, όπου η πρόεδρος του Κογκρέσου, Φρανσίνα Αρμενγκόλ, ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά δηλώσεις βουλευτή του Vox που χαρακτήριζε την ευθανασία «εκτέλεση».

Ο πρόεδρος της Ισπανικής Επισκοπικής Διάσκεψης, Λουίς Αργουέγιο, μιλώντας για τον «συγκλονιστικό πόνο» της 20χρονης, επέμεινε ότι «η πραγματική ανακούφιση δεν είναι η αυτοκτονία». Η υποεπιτροπή για την οικογένεια και την υπεράσπιση της ζωής της Εκκλησίας έκανε λόγο για «ρήξη του δεσμού φροντίδας», χαρακτηρίζοντας την ευθανασία «κοινωνική ήττα».

Στο δημόσιο διάλογο παρενέβη και η πολιτικός του Vox, Isabel Pérez Moñino, δηλώνοντας: «Ως γυναίκα, ως μητέρα και ως Ισπανίδα, καταγγέλλω ένα κράτος που γύρισε την πλάτη σε ένα θύμα». Το κόμμα παραμένει σταθερά αντίθετο στη νομιμοποίηση της ευθανασίας.

"Como mujer, como madre y como española, quiero denunciar a un Estado que ha dado la espalda a una víctima".



Αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Βαρκελώνη, όπου περίπου 20 άτομα άφησαν λουλούδια και προσευχήθηκαν στη μνήμη της Νοέλια.

Ενάμιση χρόνο στα δικαστήρια

Η Νοέλια Καστίγιο υπέβαλε το αίτημα ευθανασίας τον Απρίλιο του 2024 στην Επιτροπή Εγγυήσεων και Αξιολόγησης της Καταλονίας, η οποία το ενέκρινε ομόφωνα τρεις μήνες αργότερα. Ο πατέρας της, όμως, προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι η κόρη του έπασχε από διαταραχή προσωπικότητας που επηρέαζε την κρίση της και ότι το κράτος έχει καθήκον να προστατεύει τους πιο ευάλωτους.

Η υπόθεση πέρασε από πολλαπλά επίπεδα της ισπανικής δικαιοσύνης, από το Διοικητικό Δικαστήριο της Βαρκελώνης μέχρι το Ανώτατο και το Συνταγματικό Δικαστήριο, με όλα να επικυρώνουν το δικαίωμα της νεαρής στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Τελικά, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε την προσφυγή του πατέρα της, επιτρέποντας την εφαρμογή της απόφασης.

Συνολικά, η διαδικασία διήρκεσε 601 ημέρες, κλείνοντας μια από τις πιο πολυσυζητημένες και διχαστικές υποθέσεις ευθανασίας στην Ευρώπη.