Βαρκελώνη: Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο - Ένα «αντίο» γεμάτο πόνο και αξιοπρέπεια

Την τελευταία της πνοή άφησε σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο η οποία υποβλήθηκε σε ευθανασία στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Sant Pere de Ribes, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές υγείας που επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικού της αιτήματος και σηματοδοτεί το τέλος μιας μακρόχρονης δικαστικής διαμάχης που διήρκεσε πάνω από ενάμιση χρόνο. Το νεαρό κορίτσι έλαβε την απόφαση καθώς αφού είχε υποστεί ομαδικό βιασμό επιχείρησε να αυτοκτονήσει ωστόσο ενώ επέζησε λόγω της πτώσης έμεινε παραπληγική.

Ο πατέρας της, Τζερόνιμο Καστίγιο, είχε προσπαθήσει να εμποδίσει την ευθανασία μέσω νομικής μάχης, υποστηριζόμενος από την καθολική οργάνωση Christian Lawyers. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου, η οργάνωση ανέφερε:

«Η Νοέλια έχει ήδη υποβληθεί σε ευθανασία. Στην Christian Lawyers, λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατό της και καταγγέλλουμε ότι αυτή η υπόθεση αναδεικνύει τα σοβαρά ελαττώματα του νόμου περί ευθανασίας, ο οποίος δεν προστατεύει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Προτρέπουμε τους πολιτικούς να χρησιμοποιήσουν την ιστορία της για να επιφέρουν επείγουσες αλλαγές και να αποτρέψουν κάτι παρόμοιο στο μέλλον».

Η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος, πέρασε μαζί της το προηγούμενο βράδυ στο νοσοκομείο Sant Camil, πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης διαδικασίας, η οποία είχε σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει έναν θάνατο χωρίς πόνο. Ο πατέρας της και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως τα αδέλφια και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας, βρέθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να περάσουν χρόνο μαζί της νωρίτερα την ημέρα του θανάτου της.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Νοέλια ήταν μόνη στο δωμάτιο όταν πέθανε μαζί με έναν γιατρό που της έκανε τις τρεις ενέσεις. Τα δύο πρώτα τσιμπήματα προκάλεσαν βαθιά καταστολή και το τρίτο, πιο ισχυρό, καρδιακή ανακοπή.

Πριν από την ευθανασία, η 25χρονη ζήτησε να περάσει επιπλέον χρόνο με την οικογένειά της.

Η Νοέλια είχε μιλήσει ανοιχτά σε ισπανική τηλεόραση εξηγώντας την απόφασή της να τερματίσει τον ψυχικό και σωματικό πόνο που την έκαναν να υποφέρει για χρόνια.