«Θέλω να φύγω ήσυχα»: Η ιστορία της Νοέλια που πάλεψε με όλους για το δικαίωμα στην ευθανασία

Η ζωή της φέρθηκε σκληρά από τα πρώτα της χρόνια. Γεννήθηκε σε μια «δυσλειτουργική» οικογένεια, μεγάλωσε σε ιδρύματα... Έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού και έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, που την άφησε παραπληγική.

Μετά από 601 ημέρες σκληρής νομικής μάχης, η Νοέλια Καστίγιο Ράμος βγήκε νικήτρια... Όσο «νικητής» μπορεί να θεωρηθεί κάποιος που κερδίζει το δικαίωμα να πεθάνει από επιλογή...

Η 25χρονη Ισπανίδα υποβάλλεται σε ευθανασία στη Βαρκελώνη την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, βάζοντας έτσι τους τίτλους τέλους σε μια συγκλονιστική ιστορία ζωής, αλλά μιας επίπονης δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά της, η οποία εξ αρχής ήταν αντίθετη με την απόφασή της.

Αυτή δεν είναι μια ιστορία που διαβάζεται εύκολα. Είναι μια ιστορία «μαχαίρι στην καρδιά». Μια ιστορία που μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε: Ποιος αποφασίζει τελικά για τη ζωή;



«Θέλω να σταματήσω να υποφέρω»



Η Νοέλια Καστίγιο Ράμος (Noelia Castillo Ramos) πήρε μια απόφαση που δίχασε οικογένεια, δικαστήρια και μια ολόκληρη κοινωνία.

Λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ευθανασία της, μίλησε δημόσια για τελευταία φορά. «Μου απομένουν τέσσερις ημέρες», είπε. «Θέλω να φύγω ήσυχα και να σταματήσω να υποφέρω».



Η 25χρονη παραχώρησε την τελευταία της συνέντευξη στην εκπομπή Y ahora Sonsoles, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ευθανασία της, έχοντας κερδίσει τη δικαστική μάχη απέναντι στον πατέρα της.



Η κοπέλα, η οποία έμεινε παραπληγική έπειτα από πτώση από τον πέμπτο όροφο, επέμεινε στην απόφασή της να προχωρήσει σε υποβοηθούμενο θάνατο, παρά την οικογενειακή αντίθεση και τις δικαστικές προσφυγές που κατατέθηκαν επί περισσότερα από δύο χρόνια, όπως αναφέρει η Diario de Sevilla.

Η προβολή της συνέντευξης συνέπεσε με την απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του αιτήματος για αναστολή της διαδικασίας, απορρίπτοντας την προσφυγή που είχε καταθέσει ο πατέρας της. Η απόφαση αυτή έβαλε οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη που δίχασε την οικογένεια και επιβεβαίωσε το δικαίωμα της Νοέλια να αποφασίσει για τη ζωή της.



Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Νοέλια εξήγησε τους λόγους της επιλογής της. «Μου απομένουν τέσσερις ημέρες, γιατί στις 26 θα μου κάνουν ευθανασία», είπε μπροστά στην κάμερα, σε μια μαρτυρία που έχει προκαλέσει ευρεία κοινωνική συζήτηση στην Ισπανία. Η ίδια εξήγησε ότι η απόφασή της ήταν ξεκάθαρη από τη στιγμή του ατυχήματος που άλλαξε ριζικά τη ζωή της.



Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα



Μια πτώση από τον πέμπτο όροφο. Ένα δευτερόλεπτο που διέλυσε μια ολόκληρη ζωή.

Η Νοέλια υπέστη μη αναστρέψιμη κάκωση στον νωτιαίο μυελό και έμεινε παραπληγική το 2024. Από εκείνη τη στιγμή - όπως λέει η ίδια - δεν υπήρξε αμφιβολία. «Το είχα ξεκάθαρο από την αρχή».

Η ζωή της, όπως την ήξερε, είχε τελειώσει. Και μαζί της, για την ίδια, είχε χαθεί και η έννοια της αξιοπρέπειας.

Η Νοέλια γεννήθηκε σε μια «διαλυμένη οικογένεια» και έζησε σε διάφορα στάδια της ζωής της υπό ιδρυματική φροντίδα. Παρόλα αυτά, άντεξε και προχώρησε. Μέχρι που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, ένα τραύμα που την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας πηδώντας από τον πέμπτο όροφο, όπως περιγράφει η ισπανική Marca.

Δεν πέθανε, αλλά υπέστη τραύματα που μέχρι σήμερα έπρεπε να υπομείνει. Έμεινε παραπληγική και με συνεχή πόνο. Μια προσωπική κατάσταση που το Συνταγματικό Δικαστήριο θεώρησε «σοβαρή, χρόνια και εξουθενωτική». Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την εκπλήρωση της επιθυμίας της, χάρη στον Οργανικό Νόμο για τη Ρύθμιση της Ευθανασίας του 2021.



🇪🇸 La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, una española de 25 años que recibirá la eutanasia dentro de 48 horas debido a sus problemas de TLP, depresión y una paraplejía causada por un intento fallido de suicidio.

601 ημέρες μάχης απέναντι σε όλους



Η απόφασή της να ζητήσει ευθανασία, δεν έγινε αποδεκτή χωρίς αντίσταση.

Η διαδικασία για να υλοποιηθεί η επιθυμία της αντιμετώπισε πολλαπλά νομικά εμπόδια, κυρίως από τον πατέρα της, ο οποίος κατέθεσε προσφυγές για να εμποδίσει τη διαδικασία. Η δικαστική μάχη διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια, μέχρι που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε οριστικά τη νεαρή.

Η Νοέλια είχε το δικαίωμα να αποφασίσει. Στις τελευταίες δημόσιες δηλώσεις της, ήταν κατηγορηματική: «Εγώ απλώς θέλω να φύγω ήσυχα και να σταματήσω να υποφέρω, τέλος».



«Και ο δικός μου πόνος;»



Αν τα δικαστήρια ήταν δύσκολα, η οικογένεια ήταν πιο σκληρή. «Κανείς από την οικογένειά μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας», αποκάλυψε στην εκπομπή Y ahora Sonsoles.

«Είμαι ένας πυλώνας για την οικογένεια. Τους αφήνω να υποφέρουν. Αλλά… και ο δικός μου πόνος;».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αμφισβήτησε αν η ευτυχία των γονιών της πρέπει να υπερισχύει της δικής της ευημερίας. «Η ευτυχία ενός πατέρα, μιας μητέρας ή μιας αδελφής δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από εκείνη μιας κόρης ή από τη ζωή μιας κόρης», υποστήριξε, υπερασπιζόμενη το δικαίωμά της να βάλει τέλος σε έναν πόνο που θεωρεί αφόρητο.

Σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της συνέντευξης, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της της είπε πως «για εκείνον ήταν ήδη νεκρή». Λόγια που την πλήγωσαν βαθιά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.



Η μητέρα που έμεινε



Υπήρξε, όμως, μια παρουσία που δεν έφυγε. Η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος. Αν και δεν συμφώνησε ποτέ με την επιλογή της κόρης της, στάθηκε δίπλα της μέχρι το τέλος.

«Δεν είμαι σύμφωνη, αλλά θα είμαι πάντα στο πλευρό της», είπε. «Αν εκείνη δεν θέλει να ζήσει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι».

Είχε ήδη ετοιμάσει μια τσάντα για την ημέρα της διαδικασίας. Μια εικόνα που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις.

Το νομικό πλαίσιο της ευθανασίας στην Ισπανία

Η Ισπανία ενέκρινε την ευθανασία μέσω του Οργανικού Νόμου για τη Ρύθμιση της Ευθανασίας της 24ης Μαρτίου 2021, η οποία επιτρέπει την ιατρική βοήθεια για τον τερματισμό της ζωής σε περιπτώσεις σοβαρού, χρόνιου και ανίατου πόνου ή ανίατων ασθενειών.

Η διαδικασία προβλέπει ότι το αίτημα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενο και συνειδητό, ενώ εξετάζεται από Επιτροπή Εγγυήσεων και Αξιολόγησης που αξιολογεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η νομοθεσία αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης των επαγγελματιών υγείας και διασφαλίζει ότι η τελική απόφαση ανήκει στον ίδιο τον αιτούντα.



Από την εφαρμογή της, ο νόμος έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην ισπανική κοινωνία, διχάζοντας την κοινή γνώμη ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν το δικαίωμα σε έναν αξιοπρεπή θάνατο και σε όσους αντιτίθενται για ηθικούς, θρησκευτικούς ή φιλοσοφικούς λόγους.



Η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο Ράμος έχει αναζωπυρώσει αυτή τη συζήτηση, ιδίως λόγω της οικογενειακής αντίθεσης και της μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης που έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.



Ο νόμος υπάρχει. Αλλά η εφαρμογή του δεν παύει να προκαλεί βαθύ διχασμό. Η υπόθεση της Νοέλια αναζωπύρωσε τη συζήτηση: Είναι δικαίωμα ο θάνατος; Ή μια απόφαση που επηρεάζει όσους μένουν πίσω;



Στις τελευταίες της δημόσιες δηλώσεις, η Νοέλια δεν δίστασε. Δεν ζήτησε να την καταλάβουν. Δεν προσπάθησε να πείσει. Μίλησε απλά: «Θέλω να φύγω ήσυχα και να σταματήσω να υποφέρω. Τέλος».