Γνωστή Καναδή ηθοποιός ζητά ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Δίνει μάχη με ψυχιατρικά προβλήματα

Μια Καναδή κωμικός, η 48χρονη Κλερ Μπροσό, ζητά να υποβληθεί σε ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία μετά από μακροχρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η γυναίκα διεκδικεί το δικαίωμα να πεθάνει μέσω του καναδικού προγράμματος Medical Aid in Dying, ενώ αντιμετωπίζει μανιοκατάθλιψη, διαταραχή άγχους, διαταραχή κατάχρησης ουσιών, χρόνιες αυτοκτονικές τάσεις και μια πληθώρα άλλων ψυχικών ασθενειών από την παιδική της ηλικία, όπως εξήγησε λεπτομερώς στους New York Times.

Η Μπροσό, που έχει εμφανιστεί σε δεκάδες ταινίες, αποκάλυψε ότι έχει κάνει αρκετές απόπειρες αυτοκτονίας και έχει αναζητήσει βοήθεια σε όλη την Αμερική.



Έχει δοκιμάσει δεκάδες φάρμακα, διάφορους τύπους συμπεριφορικής, ομιλητικής και καλλιτεχνικής θεραπείας, καθώς και ηλεκτροσπασμοθεραπεία όλα αυτά τα χρόνια - αλλά δεν έχει βρει καμία ανακούφιση από την αγωνία των ψυχικών της ασθενειών, θυμάται η Μπροσό.



Η ίδια αποφάσισε αρχικά να υποβάλει αίτηση για ευθανασία το 2021, στο πλαίσιο του καναδικού προγράμματος MAID, το οποίο επιτρέπει σε ασθενείς που πάσχουν από «σοβαρή και ανεπανόρθωτη ιατρική πάθηση» να τερματίσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια γιατρού.

Ωστόσο, οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας δεν είναι ακόμη επιλέξιμοι για ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία στο πλαίσιο του MAID, μετά από μια σειρά καθυστερήσεων που αναφέρθηκαν.



Η Μπροσό, η οποία ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα μέχρι το 2027, έχει από τότε ενταχθεί σε μια αγωγή με την οργάνωση Dying With Dignity Canada για να υποστηρίξει ότι ο αποκλεισμός των ατόμων με ψυχικές ασθένειες από το MAID συνιστά διάκριση.

Ένας από τους ψυχιάτρους της εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την επιμονή της Μπροσό για ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία και επισήμανε ότι είχε δει ασθενείς του να βελτιώνονται ακόμη και μετά από μακρές, έντονες περιόδους ταλαιπωρίας. «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλά», είπε. «Δεν νομίζω ότι η MAID είναι η καλύτερη ή η μόνη επιλογή για αυτήν».



Μια άλλη ψυχίατρος που την παρακολουθεί, τόνισε ότι διαφωνεί με το γεγονός ότι η ιατρική περίθαλψη είναι διαθέσιμη μόνο για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες που δεν σχετίζονται με την ψυχική υγεία. «Θα ήθελα πολύ να αλλάξει γνώμη», πρόσθεσε. «Ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα την υποστηρίξω».



Η Μπρόσο ελπίζει πως αν έχει τελικά τη δυνατότητα να επιλέξει την ευθανασία, όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα θα είναι εκεί για να την υποστηρίξουν. Ωστόσο, όπως λέει, δεν θέλει να την δουν να πεθαίνει και επιθυμεί να περιμένουν σε άλλο δωμάτιο αφού τους αποχαιρετήσει.

