Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου,

Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

1185 Ο Ισαάκιος Β΄ Άγγελος γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1683 Συνασπισμός ευρωπαϊκών δυνάμεων νικά τον οθωμανικό στρατό στη μάχη της Βιέννης.

1829 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μάχη της Πέτρας με περιφανή νίκη των Ελλήνων στο στενό Πέτρας (μεταξύ Θηβών και Λιβαδειάς). Αυτή ήταν και η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.

1906 Παραιτείται ο αρμοστής της Κρήτης πρίγκιπας Γεώργιος και αντικαταστάτης του αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης.

1916 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Ναύαρχο Κουντουριώτη φθάνουν στα Χανιά.

1944 Ξεκινάει η Μάχη του Μελιγαλά μεταξύ δυνάμεων της αντιστασιακής οργάνωσης του ΕΛΑΣ και μελών των Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν οχυρωθεί στη κωμόπολη.

1961 Ο Χουάν Κάρλος, πρίγκιπας των Αστουριών και επίδοξος διάδοχος του ισπανικού θρόνου, αρραβωνιάζεται στη Λωζάνη την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας.

1980 Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία υπό την ηγεσία του στρατηγού Κενάν Εβρέν.

Γεννήσεις στις 12 Σεπτεμβρίου

1829 Άνσελμ Φόιερμπαχ, Γερμανός ζωγράφος

1913 Τζέσε Όουενς, Αμερικανός αθλητής

1921 Στάνισλαβ Λεμ, Πολωνός συγγραφέας

1945 Μίλο Μανάρα, Ιταλός συγγραφέας και καλλιτέχνης

1957 Χανς Ζίμμερ, Γερμανός συνθέτης και παραγωγός

1959 Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, Γερμανός πολιτικός

1960 Στέφανος Κορκολής, Έλληνας συνθέτης και πιανίστας

1961 Μυλέν Φαρμέρ, Γαλλίδα τραγουδίστρια

1973 Πολ Γουόκερ, Αμερικανός ηθοποιός

1976 Ματσέι Ζουράφσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής

1980 Κώστας Καραμητρούδης, Έλληνας κιθαρίστας (Firewind)

1984 September, Σουηδέζα τραγουδίστρια

1986 Έμμυ Ρόσουμ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Θάνατοι στις 12 Σεπτεμβρίου

1185 Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1362 Πάπας Ιννοκέντιος ΣΤ΄

1764 Ζαν Φιλίπ Ραμώ, Γάλλος συνθέτης

1977 Ρόμπερτ Λόουελλ, Αμερικανός ποιητής

1999 Άλεν Στακ, Αμερικανός κολυμβητής