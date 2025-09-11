Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 11 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Ευανθίας μάρτυρος,

Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου,

Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευανθία, Εύα, Ευάνθης

Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου

1297 Μάχη του Στέρλινγκ: οι Σκωτσέζοι υπό τον Γουίλιαμ Γουάλας και τον Άντριου ντε Μάρεϊ νικούν τους Άγγλους.

1541 Το Σαντιάγο στη Χιλή καταστρέφεται από ιθαγενείς πολεμιστές.

1609 Ο εξερευνητής Χένρι Χάντσον ανακαλύπτει το νησί του Μανχάταν.

1911 Καταπλέει στο Φάληρο το θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ.

1962 Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοθετικό διάταγμα για την αύξηση της βασιλικής χορηγίας από 11.500.000 σε 17.000.000 δραχμές. Η Ένωσις Κέντρου τάσσεται εναντίον του διατάγματος.

1973 Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή υπό την ηγεσία του στρατηγού Αουγούστο Πινοσέτ και με τη βοήθεια και χρηματοδότηση των ΗΠΑ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Αγιέντε. Η χούντα θα κρατήσει 17 έτη.

2001 Επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001: Δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούουν στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, που καταρρέουν ύστερα από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ένα ακόμα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην ύπαιθρο της Πενσυλβανίας. Ο απολογισμός: περίπου 3000 νεκροί και 3000 τραυματίες.

2004 Πτώση ελικοπτέρου Σινούκ στη θάλασσα ανοικτά του Αγίου Όρους. Σκοτώνονται όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Πέτρος Ζ' με τους συνεργάτες του ιερωμένους.

Γεννήσεις στις 11 Σεπτεμβρίου

1524 Πιέρ ντε Ρονσάρ, Γάλλος ποιητής

1611 Ερρίκος ντε Λα Τουρ ντ'Ωβέρν, Γάλλος στρατάρχης

1714 Νικολό Τζομμέλλι, Ιταλός συνθέτης

1816 Καρλ Τσάις, Γερμανός οπτικός

1885 Ντ. Χ. Λώρενς, Άγγλος συγγραφέας

1899 Φίλιπ Μπούλερ, Γερμανός αξιωματούχος των Ναζί

1903 Τέοντορ Αντόρνο, Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος

1937 Πάολα, βασίλισσα του Βελγίου

1945 Φραντς Μπεκενμπάουερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1965 Μόμπι, Αμερικανός τραγουδοποιός

1965 Μπασάρ αλ Άσαντ, Σύριος πολιτικός

1975 Πιερ Ισά, Νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής

1976 Φλώρα Ρεντούμη, Ελληνίδα αθλήτρια

1978 Ντέγιαν Στάνκοβιτς, Σέρβος ποδοσφαιριστής

1978 Πάμπλο Κοντρέρας, Χιλιανός ποδοσφαιριστής

1979 Ερίκ Αμπιντάλ, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 11 Σεπτεμβρίου

1161 Μελισσάνθη, βασίλισσα της Ιερουσαλήμ

1298 Φίλιππος του Αρτουά, Γάλλος ευγενής

1733 Φρανσουά Κουπρέν, Γάλλος συνθέτης

1823 Ντέηβιντ Ρικάρντο, Άγγλος οικονομολόγος

1971 Νικίτα Χρουστσόφ, Σοβιετικός πολιτικός

1971 Ερρίκος Κονταρίνης, Έλληνας ηθοποιός

1973 Σαλβαδόρ Αγιέντε, Χιλιανός ιατρός και πολιτικός

1986 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Έλληνας πολιτικός και ακαδημαϊκός

1994 Τζέσικα Τάντι, Αγγλίδα ηθοποιός

1994 Αλέκα Κατσέλη, Ελληνίδα ηθοποιός και χορεύτρια



