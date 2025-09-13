Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 13 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της:

Αγίου Αριστείδου μάρτυρος,

Ιερομάρτυρος Κορνηλίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα

Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

509 π.Χ. Εγκανιάζεται ο Ναός του Δία στο Καπιτώλιο της Ρώμης.

533 Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τον Γελίμερο και τους Βάνδαλους στο Δέκιμον, κοντά στην Καρχηδόνα.

1501 Ο Μιχαήλ Άγγελος αρχίζει να δουλεύει πάνω στο άγαλμα του Δαβίδ.

1759 Οι Άγγλοι καταλαμβάνουν την Πόλη του Κεμπέκ.

1788 Η Νέα Υόρκη γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα των ΗΠΑ

1791 Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ υπογράφει το πρώτο Σύνταγμα της Γαλλίας.

1829 Υπογραφή συνθήκης μεταξύ του Δημήτριου Υψηλάντη και των Οθωμανών μετά τη μάχη του στενού Πέτρας Βοιωτίας. Με τη συνθήκη ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα, εκτός των Αθηνών και της Εύβοιας, καθίσταται ελεύθερη.

1844 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός Δ' εγκαινιάζει την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης

1914 Τμήματα στρατού της Αυτόνομης Βορείου Ηπείρου, υπό τους Υπολοχαγούς Αντ. Λεοντοκιανάκη και Περ. Δρέλλια, προελαύνοντας προς τα βόρεια, χωρίς διαταγή της Αυτόνομης Κυβερνήσεως, εισέρχονται και απελευθερώνουν το Βεράτιο. Εκεί δέχονται επίθεση 2.000 περίπου ανδρών των αλβανικών δυνάμεων και υφίστανται μεγάλες απώλειες. Ο Υπολοχαγός Αντ. Λεοντοκιανάκης και ο Οπλαρχηγός Γεώργιος Στεφανάκος αιχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν.

1922 (νέο ημερολ.) Έναρξη καταστροφής πυρπόλησης της Σμύρνης.

1923 Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ισπανία. Ο Μιγκέλ Πρίμο ντε Ριβέρα εγκαθιδρύει δικτατορία.

1943 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Το αντιτορπιλικό "Κουντουριώτης", υπό τον Αντιπλοίαρχο Μπαλτατζή Ε., αποβιβάζει άγημα στο Καστελλόριζο και υψώνει την Ελληνική Σημαία στη νήσο. Το ελληνικό υποβρύχιο "Λάμπρος Κατσώνης", βυθίζεται κοντά στη νήσο Σκιάθο μετά από εμβολισμό του από γερμανικό πλοίο.

1943 Ο Τσιάνγκ Κάι Σεκ εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κίνας.

1944 Αμερικανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το Στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς.

1953 Ο Νικίτα Χρουστσώφ διορίζεται γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης.

1960 Η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι και την έκτη δημοτικού, υπενθυμίζει ο υπουργός Παιδείας Γεώργιος Βογιατζής με εγκύκλιό του προς τους γονείς και κηδεμόνες.

1968 Η Αλβανία εγκαταλείπει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας.

1986 Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα.

2006 Μετά από 16ετή καταδίωξη συλλαμβάνεται σε ενέδρα ο μαιτρ των αποδράσεων Νίκος Παλαιοκώστας, γνωστός ως Φαντομάς ή Ρομπέν των Φτωχών.

Γεννήσεις στις 13 Σεπτεμβρίου

1087 Ιωάννης Β΄ Κομνηνός, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1475 Καίσαρας Βοργίας, Ιταλός πολιτικός και καρδινάλιος

1819 Κλάρα Σούμαν, Γερμανίδα πιανίστρια και συνθέτρια

1873 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Έλληνας μαθηματικός

1874 Άρνολντ Σένμπεργκ, Αυστριακός συνθέτης και ζωγράφος

1876 Σέργουντ Άντερσον, Αμερικανός συγγραφέας

1903 Κλοντέτ Κολμπέρ, Γαλλίδα ηθοποιός

1908 Κάρολος Κουν, Έλληνας σκηνοθέτης

1910 Στέφανος Νάτσινας, Έλληνας πολιτικός

1922 Ίμα Σουμάκ, Περουβιανή υψίφωνος

1927 Τζαννής Τζαννετάκης, Έλληνας πολιτικός

1948 Δημήτρης Νανόπουλος, Έλληνας φυσικός

1954 Ελένη Βιτάλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1957 Βίνι Άπις, Αμερικανός ντράμερ (Black Sabbath, Dio και Heaven & Hell)

1963 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1967 Μάικλ Τζόνσον, Αμερικανός αθλητής

1973 Κριστίν Αρόν, Γαλλίδα δρομέας

1973 Φάμπιο Καναβάρο, Ιταλός ποδοσφαιριστής

1980 Βαγγέλης Νάστος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1989 Τόμας Μύλερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 13 Σεπτεμβρίου

81 Τίτος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1506 Αντρέα Μαντένια, Ιταλός ζωγράφος

1592 Μισέλ ντε Μονταίν, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας

1759 Τζέημς Γουλφ, Άγγλος στρατηγός

1872 Λούντβιχ Φόιερμπαχ, Γερμανός φιλόσοφος

1894 Εμμανυέλ Σαμπριέ, Γάλλος συνθέτης

1915 Στέφανος Γρανίτσας, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος

1996 Τούπακ Σακούρ, Αμερικανός ράπερ, παραγωγός και ηθοποιός (Digital Underground και Outlawz)

1997 Γιώργος Μητσιμπόνας, Έλληνας ποδοσφαιριστής