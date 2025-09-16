Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 16 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Ευφημίας,

Αγίας Λουντμίλας,

Αγίας Μελιτινής μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος *

Λουντμίλλα, Λουντμίλα

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *

Μελίνα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος

Κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του Στρώματος του Οζοντος, σε ανάμνηση της 16ης Σεπτεμβρίου του 1987, όταν αντιπρόσωποι από 24 χώρες υπέγραφαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, δεσμευόμενοι να περιορίσουν εκείνες τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το ζωτικό για τον άνθρωπο στρώμα του όζοντος. Σήμερα, οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ανέρχονται σε 198.

Το στρώμα του όζοντος ενεργεί σαν μια γιγαντιαία ομπρέλα πάνω από τη Γη και προστατεύει τον άνθρωπο από τις βλαβερές συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου, που προκαλεί εγκαύματα, καρκίνο του δέρματος και καταρράκτη. Όταν το στρώμα του όζοντος αδυνατίζει, όπως η λεγόμενη «Τρύπα του όζοντος» πάνω από την Ανταρκτική, οι υπεριώδεις ακτίνες φθάνουν στην επιφάνεια της Γης, απειλώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον - τα ζώα και τα φυτά. Μείωση κατά 1% της στοιβάδας του όζοντος οδηγεί σε αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματος και του καταρράκτη.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ επισημαίνει τις προόδους που έχει επιτελέσει η διεθνής κοινότητα στον περιορισμό των χημικών ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, κυρίως των χλωροφθοροανθράκων, οι οποίοι από το 1950 κατέκτησαν την αγορά ως προωθητικά αέρια, διογκωτικά, για διάφορα πλαστικά, σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού (Freon) και ως διαλύτες.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν διατεθεί, μέσω των προγραμμάτων του ΟΗΕ, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 130 αναπτυσσόμενες χώρες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μείωση των επιβλαβών χλωροφθοροανθράκων ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια τόνους όλα αυτά τα χρόνια.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου

307 Μετά την ανεπιτυχή εισβολή του Γαλέριου στην Ιταλία, ο Φλάβιος Βαλέριος Σεβήρος εκτελείται (ή αναγκάζεται να αυτοκτονήσει).

1795 Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την ολλανδική αποικία Κέιπ Τάουν.

1810 Το Μεξικό κηρύσσει την ανεξαρτησία του από την Ισπανία.

1828 Ελληνική Επανάσταση: Τουρκική επίθεση κατά των ανδρών των Ε. Μακρυγιάννη και Ι. Φαρμάκη στη θέση Μυρμηγκάρι Ναυπάκτου. Η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων, οι οποίοι έτρεψαν σε άτακτη φυγή τους Τούρκους που εγκατέλειψαν στο πεδίο μάχης 50 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Δύναμη 600 Τούρκων επιτίθεται στα Καστέλλια Φωκίδος εναντίον των Ελλήνων.

1848 Καταργείται η δουλεία σε όλα τα γαλλικά εδάφη.

1906 Ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούνδσεν ανακοινώνει την ανακάλυψη του βόρειου μαγνητικού πόλου.

1908 Ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Τζένεραλ Μότορς από τον Γουίλιαμ Ντιράντ.

1920 Από έκρηξη βόμβας στη Γουόλ Στριτ, στη Νέα Υόρκη, σκοτώνονται 38 άνθρωποι και τραυματίζονται σοβαρά 143.

1941 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σοβιετική Ένωση καταλαμβάνουν την Περσία και εξαναγκάζουν σε παραίτηση το φιλογερμανό σάχη Ρεζά Παχλαβί. Στο θρόνο ανέρχεται ο γιος του, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί.

1960 Επαναλαμβάνονται στις Βρυξέλλες οι συνομιλίες για την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με κυριότερη εκκρεμότητα προς διευθέτηση την πώληση ελληνικών γεωργικών προϊόντων και ελληνικών καπνών στις χώρες της Κοινής Αγοράς.

1963 Δημιουργείται η Μαλαισία από την ένωση της Μαλαίας, της Σιγκαπούρης, της Βόρειας Βόρνεο και του Σαραγουάκ. Ωστόσο, η Σιγκαπούρη σύντομα θα αποσχιστεί από τη νέα χώρα.

1975 Η Παπούα Νέα Γουινέα αποκτά την ανεξαρτησία της από την Αυστραλία.

1978 Η Ελλάδα νομιμοποιεί τις αμβλώσεις υπό προϋποθέσεις.

1987 Υπογράφεται στο Μόντρεαλ του Καναδά το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την απαγόρευση της χρήσης των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος.

1991 Κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Λάμψη, η μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης.

2007 Πραγματοποιούνται στην Ελλάδα βουλευτικές εκλογές.

Γεννήσεις στις 16 Σεπτεμβρίου

1386 Ερρίκος Ε', βασιλιάς της Αγγλίας

1678 Χένρυ Μπόλινμπροκ, Άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός

1745 Μιχαήλ Ιλλαριόνοβιτς Κουτούζοφ, Ρώσος στρατιωτικός

1858 Άντριου Μπόναρ Λω, Βρετανός πολιτικός

1886 Ζαν Αρπ, Γερμανός γλύπτης και ζωγράφος

1891 Καρλ Νταίνιτς, Γερμανός αξιωματικός του ναυτικού

1924 Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1925 B. B. King, Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και παραγωγός

1934 Τζορτζ Τσακίρης, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και χορευτής

1937 Κώστας Αναστασάτος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής

1943 Όσκαρ Λαφοντέν, Γερμανός πολιτικός

1952 Μίκι Ρουρκ, Αμερικανός ηθοποιός

1956 Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, Αμερικανός μάγος

1957 Σταμάτης Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής

1981 Αλέξις Μπλέντελ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1983 Κατερίνα Αυγουστάκη, Βελγίδα τραγουδίστρια

1988 Δημήτρης Σιόβας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 16 Σεπτεμβρίου

307 Φλάβιος Βαλέριος Σεβήρος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1380 Κάρολος Ε', βασιλιάς της Γαλλίας

1701 Ιάκωβος Β', βασιλιάς της Αγγλίας

1736 Ντάνιελ Γκάμπριελ Φαρενάιτ, Γερμανός φυσικός

1782 Φαρινέλλι, Ιταλός τραγουδιστής

1824 Λουδοβίκος ΙΗ', βασιλιάς της Γαλλίας

1896 Παύλος Καλλιγάς, Έλληνας νομικός και πολιτικός

1944 Γκούσταφ Μπάουερ, Γερμανός πολιτικός

1977 Μαρκ Μπόλαν, Άγγλος τραγουδιστής, κιθαρίστας και ποιητής (T. Rex και John's Children)

1977 Μαρία Κάλλας, Ελληνίδα υψίφωνος

1978 Λαυρέντης Διανέλλος, Έλληνας ηθοποιός

1980 Ζαν Πιαζέ, Ελβετός ψυχολόγος

1987 Δημήτριος Παπασπύρου, Έλληνας πολιτικός