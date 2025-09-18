Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 18 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Αριάδνης μάρτυρος,

Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης,

Αγίου Κάστορος μάρτυρος,

Οσίου Ρωμύλου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

96 Δολοφονείται ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Δομιτιανός. Νέος αυτοκράτορας ανακηρύσσεται ο Νέρβας.

324 Ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσόπολης.

1690 Έλληνες και Ενετοί απελευθερώνουν από τους Τούρκους τον Αυλώνα της Βορείου Ηπείρου.

1739 Υπογράφεται η Συνθήκη του Βελιγραδίου, με την οποία το Βελιγράδι παραχωρείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1759 Οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την πόλη του Κεμπέκ.

1810 Η Χιλή γίνεται ανεξάρτητη από την Ισπανία. Σχηματίζεται η πρώτη κυβέρνηση (εθνική εορτή).

1834 Η Αθήνα ανακηρύσσεται από τον Βασιλέα Όθωνα Πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους.

1851 Η εφημερίδα «Νιού Γιόρκ Τάιμς» εκδίδεται για πρώτη φορά.

1895 Πρώτη εφαρμογή χειροπρακτικής από τον Ντάνιελ Ντέιβιντ Πάλμερ (στο Harvey Lillard).

1906 Αποβιβάζεται στη Σούδα ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλ. Ζαΐμης, αναλαμβάνοντας (δεύτερος) Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης.

1906 Τυφώνας και τσουνάμι πλήττει το Χονγκ Κονγκ, με 10.000 νεκρούς.

1927 Στον αέρα βγαίνει το δίκτυο CBS (Columbia Broadcasting System).

1931 Επεισόδιο στο Μούκδεν. Έπειτα από αυτό, η Ιαπωνία καταλαμβάνει τη Μαντζουρία.

1943 Σφαγή 9.600 Ιταλών από τους ναζί στην Κεφαλονιά (μόνο 40 κατάφεραν να γλιτώσουν).

1961 Σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα ο γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. Νταγκ Χάμαρσκελντ.

1970 Γένοβα: Ο Έλληνας φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στην κεντρική πλατεία της πόλης διαμαρτυρόμενος για τη Δικτατορία στην Ελλάδα.

1978 Από σεισμό 7 Ρίχτερ στο Ιράν σκοτώνονται 18.000 άτομα.

1980 Ο Κουβανέζος Αρμάντο Ταμάγιο Μέντες γίνεται το πρώτο έγχρωμο πρόσωπο και ο πρώτος Λατινοαμερικάνος που εκτοξεύεται στο Διάστημα, με το σοβιετικό «Σογιούζ 38».

1981 Καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία.

1990 Η Ελλάδα χάνει στο Τόκιο την ευκαιρία να αναλάβει τη διοργάνωση της Χρυσής Ολυμπιάδας, η οποία ανατίθεται στην Ατλάντα.

1990 Το Λιχτενστάιν γίνεται μέλος του ΟΗΕ.

1991 Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζει στη Λεωφόρο εναντίον του Αθηναϊκού για το Κύπελλο Κυπελλούχων. Ο Dennis Law είναι σχολιαστής για το BBC. Το παράξενο της μετάδοσης έγκειται στην ύπαρξη δύο τηλεοπτικών συνεργείων στις δύο πλευρές του γηπέδου με σκοπό να φαίνονται διαφορετικές διαφημιστικές πινακίδες στις δύο μεταδόσεις.

1999 Ενθρονίζεται ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος.

Γεννήσεις στις 18 Σεπτεμβρίου

53 Τραϊανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1819 Ζαν Μπερνάρ Λεόν Φουκώ, Γάλλος φυσικός

1905 Γκρέτα Γκάρμπο, Σουηδή ηθοποιός

1907 Έντουιν Μ. ΜακΜίλαν, Αμερικανός φυσικός

1956 Γιώργος Κιμούλης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης

1968 Τόνι Κούκοτς, Κροάτης καλαθοσφαιριστής

1971 Λανς Άρμστρονγκ, Αμερικανός ποδηλάτης

1972 Μάικλ Λάντες, Αμερικανός ηθοποιός

1973 Τζέιμς Μάρσντεν, Αμερικανός ηθοποιός

1974 Xzibit, Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός (Likwit Crew)

1984 Στάθης Ρόκας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 18 Σεπτεμβρίου

96 Δομιτιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1598 Τογιοτόμι Χιντεγιόσι, Ιάπωνας πολέμαρχος

1783 Λέοναρντ Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός

1896 Ιππόλυτος Φιζώ, Γάλλος φυσικός

1905 Τζορτζ ΜακΝτόναλντ, Σκωτσέζος συγγραφέας

1939 Στανισλάβ Ιγκνάσυ Βίτκιεβιτς, Πολωνός συγγραφέας, ζωγράφος και φωτογράφος

1961 Νταγκ Χάμαρσκελντ, Σουηδός οικονομολόγος και διπλωμάτης

1967 Τζον Ντάγκλας Κόκροφτ, Άγγλος φυσικός

1970 Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας