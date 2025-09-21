Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 21 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Προφήτου Ιωνά

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης

Η Διεθνής Ημέρα Ειρήνης καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ για να συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Από το 2001 γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία, την 21η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου.

Την ημέρα αυτή προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο από τον ΟΗΕ, τις Μ.Κ.Ο, από θρησκευτικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών για την προώθηση των ιδανικών της ειρήνης και της μη βίας.

Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Η 21 Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη ομώνυμη νόσο, αλλά και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της Πολιτείας.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος «άνοια» αφορά στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν της μνήμης και ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας. Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1906 από τον Γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλόις Αλτσχάιμερ (1864-1915), εξ ου και η ονομασία της.

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και 50.000.000 παγκοσμίως, ενώ από τη νόσο προσβάλλονται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Hellas) εκτιμά ότι αριθμός τους στην χώρα μας θα φθάσει στους 354.000 το 2050.

Από τη νόσο Αλτσχάιμερ πάσχει, εξάλλου, όλη η οικογένεια. Αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς και υπολογίζονται σε 400.000 στην Ελλάδα επωμίζονται δυσβάστακτο ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου

480 π.Χ. Ο στρατηγός του Ξέρξη, Μαρδόνιος, ή Μαρδοχάι, καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία βρίσκει έρημη κατοίκων, και πυρπολεί την Ακρόπολη και την πόλη.

1792 Η Γαλλική Συμβατική Συνέλευση ανακηρύσσει τη Γαλλία δημοκρατία και καταργεί τη Μοναρχία.

1827 Ο Τζόζεφ Σμιθ ο νεότερος ισχυρίζεται ότι τον επισκέφτηκε ο άγγελος Μορόνι, ο οποίος του έδωσε μια σειρά από χρυσές πλάκες το 1/3 των οποίων ο Σμιθ μετάφρασε και δημοσίευσε στο Βιβλίο του Μόρμον.

1828 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Τολμηρή είσοδος 4 ελληνικών πολεμικών πλοίων στον Αμβρακικό κόλπο, όπου κυριεύουν 43 τουρκικά πλοιάρια και βυθίζουν μία κανονιοφόρο.

1875 Πατεντάρεται το φωτιστικό αέριο από τον Thaddeus S.C. Lowe.

1895 Ανοίγει η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία από τον Φρανκ Ντουριέα, η Duryea Motor Wagon Company.

1903 Προβάλλεται στις ΗΠΑ η πρώτη ταινία γουέστερν, ο «Κιτ Κάρσον».

1913 Πρώτη αεροπορική μανούβρα (με αντεστραμμένη πτήση) στη Γαλλία.

1913 Μεγάλη αναταραχή στη Νότια Ιρλανδία, καθώς σημειώνονται σκληρές οδομαχίες ανάμεσα σε απεργούς του τραμ και την αστυνομία στο Δουβλίνο.

1915 Ψήφο εμπιστοσύνης παίρνει από τη Βουλή η κυβέρνηση Βενιζέλου, για τη φιλοατλαντική πολιτική της, με 142 υπέρ, 102 κατά και 13 αποχές.

1918 Ο ελληνικός στρατός (1/38 Σύνταγμα Ευζώνων) καταλαμβάνει και απελευθερώνει τις Σέρρες εν ονόματι της Αντάντ.

1930 Στον Ισημερινό, ομάδα αρχαιολόγων ανακαλύπτουν θησαυρούς των Ίνκας, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια δολάρια.

1937 Πρώτη έκδοση του Χόμπιτ από τον Τζον Ρόναλντ Ρούελ Τόλκιν.

1941 Οι Ναζί αποκόπτουν τη χερσόνησο της Κριμαίας από την ΕΣΣΔ.

1944 Η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, μετά από σκληρή μάχη με τους Γερμανούς, εισέρχεται στις 09.00 στο Ρίμινι

1949 Το ΔΝΤ αναγγέλλει υποτίμηση της ελληνικής δραχμής.

1949 Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις που την ήλεγχαν (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ)

1949 Ανεξάρτητη δημοκρατία γίνεται η Κίνα.

1951 Ο Πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος χαιρετίζει την απόφαση που λήφθηκε στη Διάσκεψη της Οτάβας για την ένταξη της Ελλάδας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ).

1964 Η Μάλτα γίνεται ανεξάρτητη από το Ηνωμένο Βασίλειο (εθνική εορτή).

1965 Στο Ζάππειο μεταδίδεται η πρώτη δοκιμαστική τεχνική εκπομπή του ΕΙΡ.

1970 Το σοβιετικό διαστημικό σκάφος "Λούνα 16" συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες λίθων από το φεγγάρι και απογειώνεται με προορισμό τη Γη.

1972 Απονέμεται το “Χρυσό Παπούτσι” στο Παρίσι στον Gerd Muller της Μπάγερν (40 γκολ). Αργυρός ο Αντώνης Αντωνιάδης με 39 γκολ.

1974 Νομιμοποιείται το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ).

1983 Ψηφίζεται στο σύνολό του το νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Εμπνευστής του ΕΣΥ ήταν ο Γιώργος Γεννηματάς.

1991 Η Αρμενία κερδίζει με δημοψήφισμα την ανεξαρτησία της.

1991 Ο David Gavic, πρόεδρος του USA Basketball, ανακοινώνει ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι ΗΠΑ θα εκπροσωπούνται από επαγγελματίες παίκτες του ΝΒΑ. Η ομάδα αυτή παίρνει τον τίτλο “Dream Team” ("ομάδα όνειρο").

1992 Το Βατικανό ανακοινώνει τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Μεξικό, τερματίζοντας μια εχθρότητα που κράτησε 130 έτη και που στιγματίστηκε από αιματηρές διώξεις κληρικών.

1993 Ανοίγει ο τηλεοπτικός σταθμός «Σκάι» (αργότερα θα μετονομαστεί σε Alpha).

1994 Απαγόρευση της εισόδου ελλήνων πολιτών στην Αλβανία χωρίς βίζα που χορηγεί η αλβανική πρεσβεία της Αθήνας.

1994 Η διεθνής οικολογική οργάνωση Greenpeace ανακοινώνει ότι από το 1988 έως το 1993, έγιναν περίπου 6.000 πυρηνικά ατυχήματα σε όλο τον κόσμο.

1994 Στις ΗΠΑ, οι εισαγγελείς αποφασίζουν να μην απαγγείλουν κατηγορία εναντίον του Μάικλ Τζάκσον, αγνοώντας τους ισχυρισμούς 14χρονου αγοριού ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον γνωστό τραγουδιστή.

1999 Ένας 40χρονος εργάτης πνίγει στη λίμνη του Αλμυρού ποταμού στο Ηράκλειο Κρήτης τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 11, 4 και 2 χρόνων, για να εκδικηθεί τη σύζυγό του για το χωρισμό τους.

2000 Στη Βερόνα, εκτίθενται τα παλαιότερα γνωστά ίχνη ζωγραφικής σε σπήλαια.

2001 Το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αρνείται να εκδώσει τον μπιν Λάντεν στις ΗΠΑ και καλεί όλες τις μουσουλμανικές χώρες να πολεμήσουν κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Μπους απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις χώρες του κόσμου λέγοντας: «Ή είστε μαζί μας ή με τους τρομοκράτες». Σε έκτακτη σύνοδο στις Βρυξέλλες, οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των «15» αποφασίζουν τη δέσμη 15 μέτρων κατά της τρομοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου 2002.

2001 Το διαστημόπλοιο Deep Space 1 πετάει σε βάθος 2.200χλμ μέσα στον κομήτη Μπορέλι.

2003 Τερματίζει την αποστολή του με τον πιο δραματικό τρόπο ο Γαλιλαίος. Το βράδυ, το διαστημικό όχημα έκανε τη μοιραία βουτιά στο Δία, για να μη μολύνει με μικρόβια το δορυφόρο Ευρώπη του πλανήτη (δεν είχε αποστειρωθεί κατά την εκτόξευσή του)

2004 Οι ΗΠΑ αίρουν επίσημα τις εμπορικές κυρώσεις κατά της Λιβύης.

2006 Ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο, ηλικίας 3,3 εκατ. ετών, ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι.

2011 Το alternative rock συγκρότημα R.E.M. διαλύεται.

Γεννήσεις στις 21 Σεπτεμβρίου

1415 Φρειδερίκος Γ', αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1433 Γκιγιόμ Φισέ, Γάλλος λόγιος

1452 Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα, Ιταλός ιερέας και φιλόσοφος

1708 Αντίοχος Δ. Καντιμήρης, Μολδαβός λόγιος και διπλωμάτης

1840 Μουράτ Ε΄, Οθωμανός σουλτάνος

1853 Χάικε Κάμερλιν, Ολλανδός φυσικός

1866 Χ. Τζ. Γουέλς, Άγγλος συγγραφέας

1874 Γκούσταβ Χολστ, Άγγλος συνθέτης

1934 Λέοναρντ Κόεν, Καναδός τραγουδοποιός και συγγραφέας

1947 Στίβεν Κινγκ, Αμερικανός συγγραφέας

1965 Ντέιβιντ Γουένχαμ, Αυστραλός ηθοποιός

1979 Τζούλιαν Γκρέι, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1982 Μαράτ Ιζμάιλοφ, Ρώσος ποδοσφαιριστής

1982 Χρήστος Ταπούτος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 21 Σεπτεμβρίου