Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 20 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα

Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου

1519 Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος σαλπάρει με 270 άνδρες προκειμένου να κάνει τον περίπλου της Γης.

1596 Ίδρυση της πόλης του Μοντερρέι στο Μεξικό από τον Ντιέγκο ντε Μοντεμαγιόρ.

1792 Νικηφόρα για τους Γάλλους μάχη στο Βαλμί (ήττα των Πρώσσων).

1804 Οι Τούρκοι σφάζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Ιλαρίωνα τον από Κρήτης.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Καταστρέφεται το Γαλαξείδι από τους Τούρκους.

1827 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Καταστρέφεται η Μεσσηνία από τους Τούρκους .

1881 Ορκίζεται Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τσέστερ Άλαν Άρθουρ (21ος).

1892 Πατεντάρεται το γυαλί με ενσωματωμένο σύρμα από το Φρανκ Σούλμαν.

1904 Πτήση του αεροπλάνου «Φλάειρ ΙΙ» των αφών Ράιτ.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Αρχίζει η μάχη του Ακροϊνού (Αφιόν Καραχισάρ).

1922 Αρχίζει η διάσκεψη για την ανακωχή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα Μουδανιά.

1939 Σεισμός 6,3 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά.

1942 Σχεδιάζεται η ανατίναξη του κτιρίου της ναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ από αντιστασιακούς (Μυτιληναίο, Μιχαηλίδη, Περρίκο και άλλους) μέλη της οργάνωσης ΠΕΑΝ. Το εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες αργότερα.

1946 Διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Καννών

1950 Φτάνει στην Αθήνα ο νέος Αμερικανός πρεσβευτής, Τζον Πιουριφόι.

1951 Οι Ελβετοί απορρίπτουν σε δημοψήφισμα την πρόταση να δοθεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.

1951 Tο ανώτατο συμβούλιο του ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Οτάβα αποφασίζει την ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στη συμμαχία.

1952 Δημοσιεύεται έκθεση από τους Alfred Hershey και Martha Chase που επιβεβαιώνει ότι το DNA αφορά κληρονομικό υλικό (πληροφορίες).

1960 Διεξάγεται το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη.

1961 Παραιτείται ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής και προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές για τις 29 Οκτωβρίου. Σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Δόβα.

1973 Ορκίζεται «αιρετός πρόεδρος» ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.

1978 Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ γίνεται ο πρώτος Ποντίφικας που επισκέπτεται επίσημα το Λευκό Οίκο.

1988 Ο Αμερικανός κολυμβητής Γκρεγκ Λουγκάνις, που μία ημέρα πριν στα προκριματικά χτύπησε το κεφάλι του στον βατήρα, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατάδυση από springboard 3 μέτρων με 638.31 βαθμούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ.

1989 Παραπομπή από τη Βουλή στο Ειδικό Δικαστήριο των Α. Παπανδρέου, Θ. Τόμπρα και Κ. Τσίμα ως υπευθύνων για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών.

1999 Από σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν σκοτώνονται 2.295 άτομα .

1999 Ανακοινώνεται ότι κομμάτια του Wembley, όταν αυτό κατεδαφιστεί, θα βγουν σε πλειστηριασμό με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για το χτίσιμο του καινούργιου σταδίου.

2001 Συνέρχεται στην Αθήνα το ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη. Διατυπώνεται η εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να καταφύγουν σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιθέσεις και απορρίπτει τη λογική των «τυφλών χτυπημάτων». Μεγάλη πτώση παρουσιάζουν οι διεθνείς χρηματαγορές, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα για το μέλλον των αεροπορικών εταιρειών στον απόηχο της τρομοκρατικής καταιγίδας. Σε δημοσίευμα των «Τάιμς» εκτιμάται πως η εκστρατεία των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά της τρομοκρατίας θα κρατήσει και δέκα χρόνια.

2002 Το νεότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα εγκαινιάζεται στην Τρίπολη από τον Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη (πρόκειται για το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου).

Γεννήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου

1486 Αρθούρος, πρίγκιπας της Ουαλίας

1878 Άπτον Σίνκλερ, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας

1934 Σοφία Λόρεν, Ιταλίδα ηθοποιός

1940 Τάρο Άσο, Ιάπωνας πολιτικός

1947 Μία Μαρτίνι, Ιταλίδα τραγουδίστρια

1948 Τζωρτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, Αμερικανός σεναριογράφος και συγγραφέας

1981 Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1982 Θανάσης Τσίγκας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 20 Σεπτεμβρίου

1590 Λοντοβίκο Αγκοστίνι, Ιταλός συνθέτης

1639 Γιοχάννες φαν Μόιρς, Ολλανδός λόγιος

1804 Πιερ Μεσαίν, Γάλλος αστρονόμος

1839 Σερ Τόμας Χάρντυ, Άγγλος αντιναύαρχος

1897 Βίλχελμ Βάττενμπαχ, Γερμανός ιστορικός

1925 Φώτης Γιαγκούλας, Έλληνας ληστής

1957 Γιαν Σιμπέλιους, Φινλανδός συνθέτης

1970 Αλέξανδρος Οθωναίος, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός

1971 Γιώργος Σεφέρης, Έλληνας ποιητής

1996 Πολ Έρντος, Ούγγρος μαθηματικός

2001 Βασίλης Ζιώγας, Έλληνας συγγραφέας