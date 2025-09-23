Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 23 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης,

Αγίας Ραΐδος της παρθένου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια

Ραΐς, Ραΐδα

Ίρις, Ίριδα

Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου από το 1999.

Ξεκίνησε με πρωτοβουλία αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BiNet για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλα.

Γρήγορα, ο εορτασμός ξεπέρασε τα στενά όρια των ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Καναδά έως την Αυστραλία και από την Ευρώπη έως τη Νότια Αφρική.

Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για τα αμφισεξουαλικά άτομα να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και να τονίσουν εμφαντικά τη διαφορετικότητά τους από τους ομοφυλόφιλους και τους αλλοφυλόφιλους, από τους οποίους συχνά λοιδορούνται, αλλά και να αναδείξουν την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντά τους.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου

867 Δολοφονείται ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄. Τον διαδέχεται ο Βασίλειος Α΄.

1529 Αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς.

1672 Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Νικόλαο από το Καρπενήσι.

1719 Το Λιχτενστάιν κηρύττει ανεξαρτησία από τη Γερμανική Αυτοκρατορία.

1795 Ιδρύεται στο Παρίσι η Βουλή των 500.

1806 Επιστροφή των Λιούις και Κλαρκ από το βορειοδυτικό Ειρηνικό.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Έλληνικές δυνάμεις, υπό την Αρχηγία του Θ. Κολοκοτρώνη, ύστερα από τρίμηνη πολιορκία καταλαμβάνουν την Τρίπολη, όπου είχαν συγκεντρωθεί 40.000 Τούρκοι. Η άλωση της Τριπόλεως αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τους Τούρκους και την πρώτη μεγάλη νίκη της Επαναστάσεως. Ίδια ημέρα τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Γαλαξείδι.

1828 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ιμπραήμ με τον αιγυπτιακό στρατό εκκενώνει την Πελοπόννησο.

1845 Οι πρώτοι κανόνες του μπέιζμπολ διατυπώνονται από τον Αλεξάντερ Τζόι Καρτράιτ.

1846 Ανακαλύπτεται ο πλανήτης Ποσειδώνας, από το Γερμανό αστρονόμο Γιόχαν Γκότφριντ Γκάλε.

1862 Ο 34χρονος Λέων Τολστόι παντρεύεται την Σοφία Αντρέγιεβνα, που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια.

1863 Η Ιόνια Βουλή κηρύσσει την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.

1868 Το Πουέρτο Ρίκο ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από την Ισπανία.

1875 Συλλαμβάνεται για πρώτη φορά ο κακοποιός Μπίλι δε Κιντ.

1879 Εφευρίσκεται από τον Ρίτσαρντ Ρόουντς το Audiophone, ένα ακουστικό για βαρήκοους.

1884 Κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η υπολογιστική μηχανή στον Χέρμαν Χόλεριθ.

1903 Η Σουηδία και η Νορβηγία προσπαθούν να καθορίσουν τους όρους διαχωρισμού τους.

1910 Πρώτη πτήση πάνω από τις Άλπεις, με τους Σαβέτ, Ντεμπρίγκ και Ντομοντοσόλα.

1913 Ο Γάλλος αεροπόρος Ρολάν Γκαρός πραγματοποιεί πτήση 558 μιλίων, από τα οποία τα 437 πάνω από τη θάλασσα, διανύοντας την απόσταση από το Φρεζί, κοντά στις Κάννες, μέχρι την Μπιζέρτα, κοντά στην Τύνιδα. Είναι η μακρύτερη, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, πτήση όλων των εποχών.

Γεννήσεις στις 23 Σεπτεμβρίου

63 π.Χ. Οκταβιανός Αύγουστος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1215 Κουμπλάι Χαν, Μογγόλος αυτοκράτορας

1491 Ζακ Καρτιέ, Γάλλος εξερευνητής

1519 Φραγκίσκος της Βουρβόνης (1519-1546), Γάλλος στρατιωτικός

1713 Φερδινάνδος ΣΤ΄, βασιλιάς της Ισπανίας

1791 Γιόχαν Ένκε, Γερμανός αστρονόμος

1791 Λάμπρος Ζαβός, Έλληνας αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός

1901 Χρήστος Βασματζίδης, Έλληνας πολιτικός

1916 Άλντο Μόρο, Ιταλός πολιτικός

1922 Ιωάννης Αβραμίδης, Έλληνας γλύπτης

1926 Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης

1930 Ρέι Τσαρλς, Αμερικανός τραγουδιστής και πιανίστας

1938 Ρόμι Σνάιντερ, Αυστριακή ηθοποιός

1939 Ρόυ Μπιουκάναν, Αμερικανός κιθαρίστας

1943 Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής

1949 Μπρους Σπρίνγκστιν, Αμερικανός τραγουδοποιός

1949 Κώστας Τουρνάς, Έλληνας τραγουδοποιός

1956 Πάολο Ρόσι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

1970 Γιώργος Κολτσίδας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1971 Χρήστος Μικές, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1978 Άντονι Μακί, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι στις 23 Σεπτεμβρίου

79 Πάπας Λίνος

867 Μιχαήλ Γ΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1696 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1835 Βιντσέντζο Μπελίνι, Ιταλός συνθέτης

1870 Προσπέρ Μεριμέ, Γάλλος συγγραφέας

1917 Βέρνερ Φος, Γερμανός πιλότος

1939 Σίγκμουντ Φρόυντ, Αυστριακός ψυχίατρος

1973 Πάμπλο Νερούδα, Χιλιανός ποιητής

2004 Διδώ Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος