Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 22 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη,

Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζωγραφιά

Λουίζα, Λοΐζος

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Στον εορτασμό συμμετέχουν 1500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά.

Κάθε χρόνο, στις 22 Σεπτεμβρίου οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, αλλά και τα πόδια τους.

Στη χώρα μας, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 1.500.000 νέα αυτοκίνητα, επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρύπανση, ειδικά τους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατά η Θεσσαλονίκη, δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα.

Σχετικές μελέτες του τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έδειξαν ότι αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, αντί των 52,12 που είναι τώρα, θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσδόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου

480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον Ευρυβιάδη και τον Θεμιστοκλή νικά τον περσικό στόλο του Ξέρξη Α' στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

66 Δημιουργείται από το Νέρωνα η ιταλική Λεγεώνα.

1692 Τελευταίοι απαγχονισμοί για μαγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

1824 Πυρπολούνται από τον Κανάρη 2 τουρκικά πλοία στη Χίο.

1869 Ο Χρυσός του Ρήνου, πρώτο μέρος της τετραλογίας Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν του Ρίχαρντ Βάγκνερ, παρουσιάζεται για πρώτη φορά, στο Μόναχο.

1908 Αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Βουλγαρίας.

1915 Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος προκαλεί και νέα παραίτηση του Βενιζέλου από την πρωθυπουργία.

1942 Ανατινάζεται η φασιστική οργάνωση ΕΣΠΟ. Από την έκρηξη θα σκοτωθούν Έλληνες δοσίλογοι, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης, Ε. Στεροδήμος.

1943 Το ελληνικό αντιτορπιλικό Ανδρίας Ι προσκρούει σε νάρκη. Από την έκρηξη αποκόπηκε η πλώρη του. Παρά τις ζημιές το πλοίο κατόρθωσε κα έφθασε στις τούρκικες ακτές με 21 νεκρούς και 30 τραυματίες.

1955 Η τηλεόραση είναι γεγονός στη Βρετανία. Πρώτο εμπορικό κανάλι στη χώρα γίνεται το ITV (Independent Television).

1960 Το Μάλι γίνεται ανεξάρτητο κράτος από τη Γαλλία (εθνική εορτή).

1961 Αρχίζουν στο Ηράκλειο Κρήτης οι πανηγυρικοί εορτασμοί για τη συμπλήρωση 1.000 χρόνων από την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες και τη νίκη του Νικηφόρου Β' Φωκά. Αρχίζουν και οι εργασίες του Κρητολογικού Συνεδρίου.

1965 Τερματίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για το Κασμίρ, με την εκεχειρία που κηρύσσει ο ΟΗΕ.

1968 Ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) .

1975 Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρίτσαρντ Νίξον στην Καλιφόρνια, από τη Σάρα Τζέιν Μουρ.

1976 Στην Ελλάδα, καθιερώνονται βιβλιάρια υγείας για τα μικρά παιδιά.

1981 Τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος συντρίβεται στον Έβρο στη διάρκεια ασκήσεων, με 150 νεκρούς.

1996 Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην εξουσία με 41,4% και 162 έδρες, έναντι 38,1% για τη ΝΔ και 108 έδρες. Επίσης, το ΚΚΕ λαμβάνει 5,6% και 11 έδρες, ο Συνασπισμός 5,1% και 10 έδρες, το ΔΗΚΚΙ 4,4% και 9 έδρες, ενώ η Πολιτική Άνοιξη λαμβάνει το 2,94% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Παραιτείται ο πρόεδρος της ΝΔ, Μιλτιάδης Έβερτ. Στις 25 Σεπτεμβρίου ορκίστηκε νέα κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη.

1999 Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα αρχαιότερα γνωστά μουσικά όργανα (αυλοί φτιαγμένοι από οστά πουλιών) ηλικίας 9.000 ετών.

2000 Ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ σημειώνει ο 38χρονος Βρετανός κωπηλάτης Στίβεν Ρεντγκρέιβ, ο οποίος πάσχει από διαβήτη, όταν κατακτά το πέμπτο του χρυσό μετάλλιο στην τετράκωπο άνευ πηδαλιούχου στο Σίδνεϊ.

2000 Η Ολλανδέζα Ίνγκε ντε Μπρούιν κάνει το τρίτο της παγκόσμιο ρεκόρ στην κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με 24.13 στα 50μ ελεύθερο.

2000 Ο Βίκτωρας Μήτρου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ στην κατηγορία 77 κιλών της άρσης βαρών σηκώνοντας 165 κιλά στο αρασέ, 165 στο ζετέ και 367.5 στο σύνολο.

2001 Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα "Μέμφις Γκρίζλις" και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.

2001 Τις σχέσεις με τους Ταλιμπάν διακόπτουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

2004 Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αποπέμπει για λόγους ηθικής τάξεως τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σάββα Τσιτουρίδη, ο οποίος επί σειράν ετών υπήρξε εκ των θερμοτέρων υποστηρικτών του. Αιτία αποπομπής του υπουργού ήταν η μετεγγραφή του φοιτητή γιου του από Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2004 H Μαλαισιανή "Βασίλισσα των Σκορπιών", Νουρ Μαλένα Χασάν πετυχαίνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ ζώντας σε ένα δωμάτιο γεμάτο με σκορπιούς (επί 33 ημέρες, με 6.000 σκορπιούς).

Γεννήσεις στις 22 Σεπτεμβρίου

1601 Άννα της Αυστρίας, βασίλισσα της Γαλλίας

1763 Κλοντ Αντουάν, Γάλλος μηχανικός και πολιτικός

1791 Μάικλ Φαραντέι, Άγγλος επιστήμονας

1882 Βίλχελμ Κάιτελ, Γερμανός στρατάρχης

1891 Χανς Άλμπερς, Γερμανός ηθοποιός

1895 Πολ Μιούνι, Αμερικανός ηθοποιός

1899 Δημητρός Καραμπάτης, Έλληνας αθλητής

1951 Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ, Άγγλος τραγουδιστής (Whitesnake και Deep Purple)

1953 Σεγκολέν Ρουαγιάλ, Γαλλίδα πολιτικός

1957 Νικ Κέιβ, Αυστραλός τραγουδοποιός

1958 Αντρέα Μποτσέλι, Ιταλός τενόρος

1989 Μιχάλης Παυλής, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 22 Σεπτεμβρίου