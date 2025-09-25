Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 25 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

275 Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος ανακηρύσσει αυτοκράτορα τον Μάρκο Κλαύδιο Τάκιτο.

1066 Ο Χάρολντ Β' της Αγγλίας νικά τον Χάραλντ Γ' της Νορβηγίας στη μάχη του Στάμφορντ Μπριτζ σηματοδοτώντας το τέλος των επιδρομών των Βίκινγκ στην Αγγλία.

1513 Ο Ισπανός Μπαλμπόα γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που αντικρίζει τον Ειρηνικό Ωκεανό.

1690 Εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα των ΗΠΑ, η Publick Occurrences Both Foreign and Domestick, αλλά θεωρείται προκλητική και ο εκδότης της Μπέντζαμιν Χάρις, καλείται να μην ξαναεκδώσει άλλο φύλλο.

1789 Τίθεται σε ισχύ από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το Νομοσχέδιο των Δικαιωμάτων. Πρόκειται για 10 τροποποιήσεις του Αμερικανικού Συντάγματος.

1907 Η Νέα Ζηλανδία ανακηρύσσεται σε κτήση στα πλαίσια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

1912 Ιδρύεται η σχολή δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, μία από διασημότερες σχολές δημοσιογραφίας στον κόσμο.

1921 Αποκρούεται από τις ελληνικές δυνάμεις η αντεπίθεση των Τούρκων στο Αφιόν Καραχισάρ.

1943 Στην ΕΣΣΔ, ο Κόκκινος Στρατός ανακαταλαμβάνει το Σμολένσκ και οι Γερμανοί υποχωρούν στο Δνείπερο

1956 Αρχίζει τη λειτουργία του το πρώτο στον κόσμο υπερατλαντικό καλώδιο στη Σκωτία.

1957 Υπό την επιτήρηση του αμερικανικού στρατού, εννέα Αφροαμερικανοί μαθητές, πηγαίνουν για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο Central High School, στο Λιτλ Ροκ, του Αρκάνσας.

1968 Γίνεται η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, ως τηλεόρασης Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ).

1974 Κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του Ριζοσπάστη.

1982 Παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει η Σοφία Σακοράφα, με βολή στα 74,20 μ. Ο προηγούμενος Έλληνας που κατείχε παγκόσμιο ρεκόρ ήταν το 1970 ο Χρήστος Παπανικολάου στο άλμα επί κοντώ (5,49μ.).

1988 Εορτάζεται με λαμπρότητα η 900ετηρίδα της Μονής Πάτμου, με επικεφαλής τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο τον Α΄.

1991 Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αφορμή τα 2.500 χρόνια Δημοκρατίας.

1995 Στην Κύπρο, για πρώτη φορά μετά το 1974, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην ετήσια άσκηση της Εθνοφρουράς, στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος.

1996 Ορκίζεται ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.

2001 Την επιστροφή του στα γήπεδα του ΝΒΑ, με τη φανέλα των «Ουάσιγκτον Γουίζαρντς» ανακοινώνει ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής, Μάικλ Τζόρνταν.

2005 Η Εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην Ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία.Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης (το 1987) και ως προπονητής (2005).

2005 Ο Ισπανός πιλότος της Φόρμουλας 1 Φερνάντο Αλόνσο, γίνεται ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού, σε ηλικία 24 ετών, ενός μήνα και 26 ημερών με τη Ρενό σπάζοντας το σερί τίτλων του Μίχαελ Σουμάχερ και του Έμερσον Φιτιπάλντι.

2006 Ποινή κάθειρξης 21 ετών επιβάλλει το Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο στον 40χρονο Αντώνη Ανδρουτσόπουλο που κρίθηκε ένοχος για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος φοιτητών, στις 16 Ιουνίου 1998 έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Γεννήσεις στις 25 Σεπτεμβρίου

1644 Όλε Ρέμερ, Δανός αστρονόμος

1683 Ζαν Φιλίπ Ραμώ, Γάλλος συνθέτης

1897 Γουίλιαμ Φώκνερ, Αμερικανός συγγραφέας

1903 Μαρκ Ρόθκο, Αμερικανός ζωγράφος

1906 Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης

1918 Χρυσόστομος Θέμελης, Έλληνας μητροπολίτης

1937 Τάκης Λουκανίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1944 Μάικλ Ντάγκλας, Αμερικανός πολιτικός

1947 Γιάννος Κρανιδιώτης, Κύπριος διπλωμάτης και πολιτικός

1951 Μαρκ Χάμιλ, Αμερικανός ηθοποιός

1951 Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης

1955 Τσούκερο, Ιταλός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1965 Σκότι Πίπεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

1968 Γουίλ Σμιθ, Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ (DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince)

1971 Νίκος Μπουντούρης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1980 Ηλίας Χαραλάμπους, Κύπριος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 25 Σεπτεμβρίου

275 Αυρηλιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1544 Βαλέριους Κόρντους, Γερμανός βοτανολόγος

1777 Γιόχαν Χάινριχ Λάμπερτ, Ελβετός μαθηματικός, φυσικός, φιλόσοφος και αστρονόμος

1928 Ρίτσαρντ Άουτκολτ, Αμερικανός δημιουργός κόμικς

1933 Πάουλ Έρενφεστ, Αυστριακός φυσικός

1958 Τζον Γουάτσον, Αμερικανός ψυχολόγος

1970 Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας

1980 Τζον Μπόναμ, Άγγλος ντράμερ (Led Zeppelin)

1991 Κλάους Μπάρμπι, Γερμανός στρατιωτικός