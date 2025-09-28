Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 28 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού,

Αγίου Αλκίσων

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Αλκίσων

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας

Από το 2007, η «Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσσας» (ARC) καθιέρωσε την 28η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη λύσσα.

Η Λύσσα είναι λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος.

Σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσσα κάθε δέκα λεπτά και περίπου 55.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η Ελλάδα θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσσας από το 1987.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου

365 Ο Ρωμαίος σφετεριστής Προκόπιος με τη δωροδοκία δύο λεγεώνων αυτοανακηρύσσεται Αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη.

1066 Ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής εισβάλλει στην Αγγλία.

1538 Ναυμαχία της Πρέβεζας. Ήττα των Ισπανών από τον οθωμανικό στόλο υπό τον Μπαρμπαρόσα.

1687 Οι Ενετοί υπό τον Μοροζίνι παίρνουν την Αθήνα από τους Τούρκους, έπειτα από πολιορκία 8 μηνών.

1787 Το αμερικανικό Σύνταγμα ψηφίζεται από το Κογκρέσο και στέλνεται για έγκριση στα νομοθετικά σώματα των Πολιτειών.

1821 Το Μεξικό υπογράφει την τελική πράξη για την ανεξαρτησία του.

1825 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Νίκη του Γ. Καραϊσκάκη κατά Τούρκων στην Αμφιλοχία.

1858 Ο κομήτης του Ντονάτι γίνεται ο πρώτος που απαθανατίζεται φωτογραφικά.

1871 Η Βραζιλία ψηφίζει νόμο σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά των σκλάβων θα θεωρούνται ελεύθεροι πολίτες.

1889 Στην πρώτη γενική διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών, καθορίζονται οι ακριβείς διαστάσεις του μέτρου.

1916 Εθνικός διχασμός προ των πυλών. Η Ελλάδα βρίσκεται με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μία στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η άλλη στην Αθήνα υπό την επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αιτία, η διχογνωμία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου για το αν η χώρα έπρεπε να συνταχθεί ή όχι με τις δυνάμεις της Αντάντ κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

1923 Η Αβησσυνία γίνεται δεκτή στην Κοινωνία των Εθνών.

1931 Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Αλέξανδρος Διομήδης υποβάλλει την παραίτησή του, μετά τη διαφωνία του με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για το χειρισμό του θέματος της "προστασίας της δραχμής".

1939 Η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση συμφωνούν στην διαίρεση της Πολωνίας.

1939 Αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC.

1949 Στην Ελλάδα, απλουστεύεται η διαδικασία εγγραφής των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους, διότι δεν παρατηρείται προθυμία εγγραφής.

1952 Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας καταλαμβάνει, μετά από σκληρές μάχες, το Μικρό και Μεγάλο Νόρι, ανατολικά του ποταμού Ιμτζίν.

1959 Λαμβάνονται, από τον αμερικανικό δορυφόρο «Εξπλόρερ 6» (εκτοξεύτηκε στις 7 Αυγούστου 1959), οι πρώτες τηλεοπτικές εικόνες της Γης.

1960 Ξεσπάει η υπόθεση Μαξ Μέρτεν. Δύο γερμανικά έντυπα, η Ηχώ του Αμβούργου και το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, δημοσιεύουν αφήγηση του Μέρτεν με την οποία συκοφαντούνται ως συνεργάτες των Γερμανών στην Κατοχή ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο υπουργός Εσωτερικών Δημήτρης Μακρής και η σύζυγός του. Η δυτικογερμανική κυβέρνηση καταδικάζει τα δημοσιεύματα και εκφράζει τη λύπη της.

1963 Επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από τετράμηνη παραμονή στη Ζυρίχη, ο αρχηγός της Ε.Ρ.Ε. Κωνσταντίνος Καραμανλής.

1965 Έκρηξη ηφαιστείου στη Λουζόν, στις Φιλιππίνες, με 500 νεκρούς.

1966 Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν κατά λάθος φιλικό χωριό στο νότιο Βιετνάμ, σκοτώνοντας 28 άτομα

1974 Καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία.

1989 Παραπομπή από τη Βουλή στο Ειδικό Δικαστήριο, ως υπευθύνων για το σκάνδαλο Κοσκωτά, των Α. Παπανδρέου, Α. Κουτσόγιωργα, Δ. Τσοβόλα, Π. Ρουμελιώτη και Γ. Πέτσου.

Γεννήσεις στις 28 Σεπτεμβρίου

1871 Πιέτρο Μπαντόλιο, Ιταλός στρατιωτικός και πολιτικός

1893 Γιάννης Σκαρίμπας, Έλληνας συγγραφέας

1918 Άνχελ Λαμπρούνα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής και προπονητής

1923 Ζάχος Χατζηφωτίου, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας

1924 Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, Ιταλός ηθοποιός

1934 Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

1945 Μανώλης Ρασούλης, Έλληνας τραγουδοποιός και δημοσιογράφος

1948 Παναγιώτης Αδρακτάς, Έλληνας πολιτικός

1952 Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, Έλληνας προπονητής καλαθοσφαίρισης

1964 Κλάουδιο Μπόργκι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής και προπονητής

1968 Ναόμι Γουότς, Αγγλίδα ηθοποιός

1982 Λεονάρντο Καλντέιρα, Βραζιλιάνος πετοσφαιριστής

1984 Ματιέ Βαλμπουενά, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1987 Χίλαρι Νταφ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

Θάνατοι στις 28 Σεπτεμβρίου