Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 26 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου,

Αγίου και δικαίου Γεδεών

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης

Η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης, αφιερωμένη στο δικαίωμα της γυναίκας για τη στιγμή που θα αποφασίσει να αποκτήσει παιδί, αποφεύγοντας πιθανή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες, με κυριότερη την έκτρωση.

Η απελευθέρωση της γυναίκας, η φιλελευθεροποίηση των σεξουαλικών σχέσεων, η μάστιγα του Aids και τα δημογραφικά στοιχεία, είναι μερικές από τις παραμέτρους που δημιουργούν νέα δεδομένα και απαιτήσεις για την ανάγκη λήψης αντισυλληπτικών μέτρων.

Στη χώρα μας, ο δείκτης γονιμότητας παραμένει χαμηλός, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται ο αριθμός των εκτρώσεων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της συχνότερης χρήσης προφυλακτικού, έχει μειωθεί κατά 25%. Κάθε χρόνο καταγράφονται 150.000 εκτρώσεις.

Σήμερα, σε όλη την Ευρώπη, πλην της Ελλάδος, η πλέον δημοφιλής και ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης είναι το αντισυλληπτικό δισκίο. Είναι η μέθοδος που προσφέρει σχεδόν πλήρη αντισυλληπτική προστασία και θεωρείται ως ένα από τα πλέον αυστηρά επιστημονικά ελεγμένα φάρμακα στον κόσμο.

75 εκατομμύρια κυήσεις σ' όλο τον κόσμο είναι ανεπιθύμητες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Από αυτές, 45 εκατομμύρια οδηγούνται στην έκτρωση, ενώ 20 εκατομμύρια γίνονται κάτω από μη ασφαλείς συνθήκες.

Τουλάχιστον 585 χιλιάδες γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, ενώ οι μισοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχαν διαθέσιμες και επαρκείς υπηρεσίες με μέσα αντισύλληψης.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών το 2001, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στατιστικά Στοιχεία

Στην Ευρώπη, σήμερα, ομιλούνται 200 γλώσσες και διάλεκτοι.

Η πιο διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων είναι τα Aγγλικά, καθώς το 34% των ευρωπαίων πολιτών τα χρησιμοποιεί ως δεύτερη γλώσσα. Ακολουθούν τα Γερμανικά (12%) και τα Γαλλικά (11%).

Οι πιο γλωσσομαθείς στην Ευρώπη είναι οι Λουξεμβούργιοι, καθώς το 99% μπορεί να συνεννοηθεί σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Ακολουθούν Λετονοί και Μαλτέζοι με 93%. Αντιθέτως, μόλις το 29% των Ούγγρων μιλά μια ξένη γλώσσα, ενώ ακολουθούν οι Άγγλοι (30%), οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί (36%).

Ένας στους δύο Έλληνες (49%) είναι ικανός να συνεννοηθεί σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ποσοστό το οποίο συμπίπτει με τον κοινοτικό μέσο όρο.

Το 44% των Ελλήνων έχει ως δεύτερη γλώσσα, μετά τη μητρική, τα Αγγλικά, το 8% τα Γαλλικά και τα Γερμανικά και το 3% συνεννοείται καλύτερα στα Ιταλικά.

Οι πιο γλωσσομαθείς είναι οι μαθητές, καθώς οκτώ στους δέκα είναι σε θέση να συνεννοηθούν σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Η Ε.Ε επενδύει πάνω από 30 εκατ. ευρώ το χρόνο σε προγράμματα που προωθούν την εκμάθηση των γλωσσών, όπως το Socrates και το Leonardo da Vinci, προγράμματα που αναφέρονται κυρίως σε νέους και ουσιαστικά αφορούν την ανταλλαγή μαθητών ή φοιτητών σε διαφορετικά σχολεία ή πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

46 π.Χ. Ο Ιούλιος Καίσαρας αφιερώνει ένα ναό στη μυθική του πρόγονο Βένους εκπληρώνοντας το τάμα που έκανε στη Μάχη των Φαρσάλων.

1087 Ο Γουλιέλμος Β' στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας.

1580 O Σερ Φράνσις Ντρέικ ολοκληρώνει τον περίπλου της Γης.

1687 Μερική καταστροφή του Παρθενώνα από βόμβα των Ενετών που πολιορκούσαν την Ακρόπολη.

1821 Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει την Τρίπολη.

1887 Ο Εμίλ Μπερλίνερ πατεντάρει το γραμμόφωνο.

1907 Η Νέα Ζηλανδία γίνεται ανεξάρτητη από το Ηνωμένο Βασίλειο.

1950 Τα Ηνωμένα Έθνη ανακαταλαμβάνουν από τους Βορειοκορεάτες τη Σεούλ κατά τον Πόλεμο της Κορέας.

1957 Το μιούζικαλ West Side Story του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ.

1964 Ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄ παραδίδει την κάρα του αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου στην Ανατολική Εκκλησία.

1965 Στη Βρετανία, η βασίλισσα προσφέρει στους Μπιτλς το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

1982 Παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό σημειώνει η Σοφία Σακοράφα, με 74,20 μ.

1984 Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου που προβλέπει ότι μετά τις 30 Ιουνίου 1997, ημερομηνία λήξης της συμφωνίας που υπογράφτηκε το 1898 μεταξύ Κίνας και Βρετανίας, ο κινεζικός στρατός θα επανακαταλάβει το Χονγκ Κονγκ, που θα μετασχηματιστεί σε ειδική διοικητική ζώνη με μεγάλη αυτονομία.

1988 Ο Καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον βρίσκεται ντοπαρισμένος και του αφαιρείται το ολυμπιακό μετάλλιο.

1992 Ξεκινάει το πρώτο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Α1 κατηγορίας που διοργανώνεται από την ΕΣΑΚ

1994 Διαγράφεται από τη ΝΔ ο Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του κόμματος επειδή σε δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι υπάρχει μυστική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για το θέμα της ΑΓΕΤ.

1997 Συναυλία του ιρλανδικού συγκροτήματος U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, με 70.000 θεατές.

2000 Το επιβατηγό πλοίο "Εξπρές Σάμινα" προσαράζει στις βραχονησίδες Πόρτες Πάρου και βυθίζεται με απολογισμό 79 νεκρούς.

2004 Στην Eλβετία με δημοψήφισμα, απορρίφθηκαν με ποσοστό τουλάχιστον 52% και για τρίτη φορά από το 1984 οι προσπάθειες να διευκολυνθεί η απόκτηση της ελβετικής υπηκοότητας από τους μετανάστες.

2013 Ιδρύθηκε η Δημόσια Ραδιοφωνία που διαχειριζόταν την ελληνική κρατική ραδιοφωνία στην Ελλάδα μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ και ήταν στην λειτουργία μέχρι που άνοιξε η ΝΕΡΙΤ. Η Δημόσια Ραδιοφωνία επαναλειτουργούσε τους σταθμούς της πρώην ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα και Τρίτο Πρόγραμμα.

Γεννήσεις στις 26 Σεπτεμβρίου

1849 Ιβάν Πάβλοφ, Ρώσος φυσιολόγος

1888 Τόμας Στερνς Έλιοτ, Αμερικανός εκδότης, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός

1889 Μάρτιν Χάιντεγκερ, Γερμανός φιλόσοφος

1895 Γιούργκεν Στρόοπ, Γερμανός στρατιωτικός των SS

1898 Τζορτζ Γκέρσουιν, Αμερικανός συνθέτης

1922 Τάκης Μηλιάδης, Έλληνας ηθοποιός

1966 Χρήστος Δάντης, Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός

1973 Όλγα Βασδέκη, Ελληνίδα αθλήτρια

1976 Μίχαελ Μπάλακ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1981 Σερένα Ουίλιαμς, Αμερικανίδα αντισφαιρίστρια

1984 Τόρε Σούλερμαν, Γερμανός ηθοποιός

Θάνατοι στις 26 Σεπτεμβρίου

1902 Λίβαϊ Στρως, Γερμανός επιχειρηματίας

1904 Λευκάδιος Χερν, Έλληνας συγγραφέας

1940 Βάλτερ Μπένγιαμιν, Γερμανός φιλόσοφος

1945 Μπέλα Μπάρτοκ, Ούγγρος συνθέτης

1973 Άννα Μανιάνι, Ιταλίδα ηθοποιός

1978 Καρλ Μάνε Σίγκμπαν, Σουηδός φυσικός

1989 Παύλος Μπακογιάννης, Έλληνας πολιτικός

1989 Καγ Φρανκ, Φινλανδός βιομηχανικός σχεδιαστής

1990 Αλμπέρτο Μοράβια, Ιταλός συγγραφέας

2008 Πωλ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός