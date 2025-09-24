Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 24 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Πρωτομάρτυρος Θέκλης,

Οσίου Κόπριος,

Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας,

Αγίας Πέρσης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θέκλα

Κόπρος, Κόπρις

Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα

Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

787 Ξεκινά τις εργασίες της η 7η Οικουμενική Σύνοδος (2η της Νίκαιας).

1180 Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ Α΄ Κομνηνός. Τον διαδέχεται ο υιός του Αλέξιος Β΄ Κομνηνός.

1664 Η Ολλανδία παραδίδει το Νέο Άμστερνταμ στην Αγγλία. Αργότερα η πόλη θα μετονομαστεί σε Νέα Υόρκη.

1806 Επανεκλέγεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο εξόριστος στο Άγιο Όρος Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄.

1822 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανακηρύσσεται Αρχιστράτηγος Ανατολικής Στερεάς από τους αντιπροσώπους των επαρχιών της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος.

1824 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, καταναυμαχεί κοντά στη Χίο τον Τουρκοαιγυπτιακό Στόλο του Ιμπραήμ, ο οποίος μετά τη βύθιση δύο πλοίων του κατευθήνθηκε προς Μυτιλήνη.

1828 Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει τα ταχυδρομεία.

1852 Παρουσιάζεται σε πτήση από το Παρίσι στην Τραπ το πρώτο αερόπλοιο από τον Ανρί Ζιφάρ.

1853 Πρώτος περίπλους του κόσμου με γιοτ από τον Κορνέλιους Βάντεμπιλντ.

1869 Σημειώνεται οικονομική κρίση στις ΗΠΑ με απότομη και δραματική πτώση των χρηματοοικονομικών αγορών, η οποία θα μείνει γνωστή ως η «Μαύρη Παρασκευή».

1889 Πατεντάρεται το χρονόμετρο με καντράν, από τον Αλεξάντερ Ντέι.

1890 Η Εκκλησία των Μορμόνων αποκηρύσσει επισήμως την πολυγαμία.

1895 Ο πρώτος γύρος του κόσμου με ποδήλατο από γυναίκα, ολοκληρώνεται έπειτα από 15 μήνες.

1908 Συγκέντρωση του λαού των Χανίων στην πλατεία του Άρεως και κήρυξη της ενώσεως της Κρήτης με τη Μητέρα Ελλάδα.

1921 Καταργείται η Ύπατη Αρμοστεία στη Σμύρνη και μετονομάζεται σε Ελληνική Διοίκηση Μικρασίας.

1923 Οι Ιταλοί αποχωρούν από την Κέρκυρα.

1927 Ιδρύεται αυτόνομος οργανισμός διοίκησης του Λιμένα Πειραιώς, ο γνωστός ΟΛΠ.

1929 Ο Αμερικανός πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Τζέιμς Ντούλιτζ πραγματοποιεί την πρώτη πτήση με όργανα πλοήγησης.

1939 Η Ιαπωνία απελαύνει ένα εκατομμύριο Κινέζους.

1948 Ίδρυση της αυτοκινητοβιομηχανίας Χόντα, στην Ιαπωνία.

1957 Εγκαινιάζεται στη Βαρκελόνη το στάδιο Καμπ Νόου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης.

1960 Καθελκύεται το USS Enterprise, το πρώτο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

1970 Το πρώτο αμερικανικό πυρηνοκίνητο μεταγωγικό αεροσκάφος πραγματοποιεί την πρώτη του πτήση.

1971 Η Παγκόσμια Ένωση Χόκεϊ ανακοινώνει τη δημιουργία της από 12 ομάδες.

1982 Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος της αντισφαίρισης Μπιορν Μποργκ στα 26 του χρόνια.

1988 Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ ο Μπεν Τζόνσον βρίσκεται ντοπαρισμένος και του αφαιρείται το χρυσό (9.79"). Πρώτος ανακηρύσσεται ο Καρλ Λιούις με 9.92".

1991 Το αμερικανικό συγκρότημα της ροκ Nirvana κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, Nevermind, το οποίο θα τους οδηγήσει στο να γίνουν αστέρια στο χώρο της εναλλακτικής ροκ.

1996 Ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον υπογράφει στα Ηνωμένα Έθνη τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών.

1996 Ο πολυγραφότατος Αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ εκδίδει ταυτόχρονα δύο βιβλία. Το πρώτο είναι το διήγημα "Ντεσπερέισον" που εκδίδεται με το όνομα του, ενώ το δεύτερο "Οι Ρυθμιστές" το υπογράφει με το ψευδώνυμο Ρίτσαρντ Μπάχμαν.

1998 Για πρώτη φορά στον κόσμο γίνεται στη Λιόν μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού.

2001 Σε τηλεοπτική του ανακοίνωση, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν προσφέρει στρατιωτική βοήθεια σε οπλισμό αλλά και τον εναέριο χώρο της Ρωσίας στις ΗΠΑ για χτυπήματα κατά του Αφγανιστάν.

2004 Επιστήμονες ανακοινώνουν την αποκρυπτογράφηση της συνολικής αλληλουχίας DNA του βακτηρίου που προκαλεί τη Νόσο των Λεγεωνάριων.

Γεννήσεις στις 24 Σεπτεμβρίου

15 Βιτέλλιος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1883 Φράνκλιν Κλάρενς Μαρς, Αμερικανός επιχειρηματίας

1884 Ισμέτ Ινονού, Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός

1893 Μπλάιντ Λέμον Τζέφερσον, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1896 Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, Αμερικανός συγγραφέας

1902 Ρουχολάχ Χομεϊνί, Ιρανός ηγέτης

1924 Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός

1944 Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σπυρίδων

1952 Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1962 Νία Βαρντάλος, Καναδή ηθοποιός

1988 Τάσος Παπάζογλου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 24 Σεπτεμβρίου

768 Πιπίνος ο Βραχύς, βασιλιάς των Φράγκων

911 Λουδοβίκος το παιδί, βασιλιάς των Ανατολικών Φράγκων

1180 Μανουήλ Α΄ Κομνηνός, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1541 Παράκελσος, Ελβετός ιατρός, βοτανολόγος και χημικός

1845 Ανδρέας Σ. Λόντος, Έλληνας πολιτικός

1877 Σάιγκο Τακαμόρι, Ιάπωνας σαμουράι

1920 Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοποιός