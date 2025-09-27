Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 27 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής,

Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος,

Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας,

Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη

Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων *

Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία, η οποία καθορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970.

Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου

1066 Ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής σαλπάρει με το στρατό του από τις εκβολές του ποταμού Σομ για να κατακτήσει την Αγγλία.

1540 Η Εταιρία του Ιησού (Ιησουίτες) αποκτά το καταστατικό της από τον Πάπα Παύλο Γ'.

1590 Ο Πάπας Ουρβανός Ζ΄ πεθαίνει 12 ημέρες μετά την εκλογή του ως Πάπας, καθιστώντας τη βασιλεία του τη συντομότερη στην ιστορία του παπισμού.

1821 Το Μεξικό κηρύσσει την ανεξαρτησία του από την Ισπανία

1822 Ο Ζαν Σαμπολιόν ανακοινώνει ότι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη Στήλη της Ροζέττας

1825 Τίθεται σε λειτουργία η πρώτη ατμομηχανή που μεταφέρει τακτικά επιβάτες και φορτίο, από την εταιρεία του Στέφενσον, Stockton & Darlington στην Αγγλία.

1908 Από χολέρα στη Ρωσία (Αγία Πετρούπολη), χάνουν τη ζωή τους 7.102 άνθρωποι

1910 Στο Παρίσι γίνεται η πρώτη δοκιμαστική πτήση αεροπλάνου

1918 Ο Ελληνικός Στρατός (Ι και ΧΙΙΙ Μεραρχίες) απελευθερώνει ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία από τους Βουλγάρους.

1922 Επιστήμονες ανακαλύπτουν τις αρχές του ραντάρ στην Ουάσιγκτον

1923 Πανηγυρισμοί σημειώνονται στην Κέρκυρα για την αποχώρηση των Ιταλών. Επιδικάζονται στην Ιταλία 50 εκατομμύρια λιρέτες

1932 Χωριά καταστρέφονται, 161 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ, που συγκλόνισε την Ιερισσό της Χαλκιδικής

1938 Καθελκύεται το μεγαλύτερο στην εποχή του κρουαζιερόπλοιο της Βρετανίας, το «Βασίλισσα Ελισάβετ»

1939 Στο πλαίσιο του Β' Παγκοσμίου πολέμου, η Πολωνία παραδίδεται στους Γερμανούς, μετά από 26 ημέρες πολιορκίας και περίπου 140.000 Πολωνοί στρατιώτες πιάνονται αιχμάλωτοι

1940 Η ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Ιταλία και η αυτοκρατορική Ιαπωνία υπογράφουν σύμφωνο συμμαχίας, που έμεινε στην ιστορία ως "Άξονας". Η Ιαπωνία εισβάλει στην Ινδοκίνα

1941 Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), με πρωτοβουλία του ΚΚΕ. Το ΕΑΜ θα εξελιχθεί στη μεγαλύτερη Ελληνική αντιστασιακή οργάνωση.

1944 Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικά και γιουγκοσλαβικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Γερμανία

1950 Ομάδα επιστημόνων του Σικάγου μετατρέπουν την ατομική ενέργεια σε ηλεκτρική, χωρίς τη χρήση βραστήρων ή δυναμό (με το βομβαρδισμό συρμάτων με νετρόνια)

1964 Η επιτροπή, που ερευνά τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, δημοσιεύει το πόρισμά της, σύμφωνα με το οποίο μοναδικός δολοφόνος του Προέδρου ήταν ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ

1980 Υιοθέτηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης της πρότασης του Προέδρου Κ. Καραμανλή προς τη ΔΟΕ για τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας

1982 Κηδεύεται ο διάσημος μουσικοσυνθέτης, Μάνος Λοΐζος

1983 Ο Larry Bird υπογράφει 7ετές συμβόλαιο με τους Boston Celtics έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων

1990 Τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνιση του Βασίλη Χατζηπαναγή εναντίον της Βαλένθια στην Ισπανία

1991 Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέα τρύπα στο στρώμα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική

1995 Με το όνομα ΠΓΔΜ (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) εντάσσονται τα Σκόπια στο Συμβούλιο της Ευρώπης

1998 Η Google γεννήθηκε

1999 Αρχίζει στο Λονδίνο η δίκη του άλλοτε δικτάτορα της Χιλής, Πινοσέτ

2001 Μετά από 3 χρόνια απουσίας ο Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Washington Wizards. Οι απολαβές του για τον πρώτο χρόνο του διετούς συμβολαίου του θα δοθούν υπέρ των πληγέντων της 11ης Σεπτεμβρίου από την τρομοκρατική ενέργεια στο World Trade Center της Νέας Υόρκης

2001 Το νεανικό ανδρικό συγκρότημα «5ive» ανακοινώνουν τη διάλυσή τους

2003 Τη μεγαλύτερη σήραγγα της Κρήτης , μήκους 420μ. , εγκαινιάζει στο Ηράκλειο η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Βάσω Παπανδρέου

2003 Η πρώτη ευρωπαϊκή αποστολή στο Φεγγάρι είναι γεγονός με την εκτόξευση του πυραύλου Ariane

2004 Τραγωδία με λεωφορείο στα Καμένα Βούρλα, με 7 μαθητές Λυκείου νεκρούς (από το Λύκειο Φαρκαδώνας Τρικάλων) και 34 τραυματίες από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με νταλίκα στο πέταλο του Μαλιακού. Οι μαθητές μετέβαιναν στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες

2004 Η Virgin Group ανακοινώνει τη σύμπραξή της με την Mojave Aerospace Ventures και τη δημιουργία της νέας εταιρείας VSS Enterprise για εμπορικές πτήσεις στο διάστημα και τη δημιουργία της Virgin Galactic

2008 Πραγματοποιείται η πολυαναμενομενη συναυλία της "βασιλισσας" της POP Madonna στην Αθήνα με τους θεατές να αγγίζουν τον αριθμό των 75.637, κανοντας την Αθήνα τη συναυλία με τους περισσοτερους θεατές από όλους τους άλλους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας της

2012 Ο ΑΝΤ1 972, μετά από 25 χρόνια παρουσίας στο ραδιόφωνο, αλλάζει όνομα και γίνεται Easy 97.2.

Γεννήσεις στις 27 Σεπτεμβρίου

1601 Λουδοβίκος ΙΓ', βασιλιάς της Γαλλίας

1844 Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός

1871 Γκράτσια Ντελέντα, Ιταλίδα συγγραφέας

1927 Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α΄

1927 Ρομάνο Σκάρπα, Ιταλός συγγραφέας και εικονογράφος

1939 Γιάννης Μπανιάς, Έλληνας πολιτικός

1946 Νίκος Αναστασιάδης, Κύπριος πολιτικός

1969 Σοφία Μίλος, Ελβετίδα ηθοποιός

1972 Λάσα ντε Σέλα, Αμερικανίδα ηθοποιός

1972 Γκουίνεθ Πάλτροου, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

1975 Θάνος Πετρέλης, Έλληνας τραγουδιστής

1976 Φραντσέσκο Τόττι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

1978 Άνι Λόρακ, Ουκρανή τραγουδίστρια και ηθοποιός

1984 Αβρίλ Λαβίν, Καναδή τραγουδίστρια, ηθοποιός και σχεδιάστρια μόδας

Θάνατοι στις 27 Σεπτεμβρίου

855 Λοθάριος Α΄, αυτοκράτορας των Ρωμαίων

1915 Κωνσταντίνος Σμολένσκη, Έλληνας στρατιωτικός

1917 Εντγκάρ Ντεγκά, Γάλλος ζωγράφος

1953 Λώρης Μαργαρίτης, Έλληνας πιανίστας και συνθέτης

1954 Μαξιμίλιαν φον Βάιχς, Γερμανός στρατάρχης

1957 Γεώργιος Καρτάλης, Έλληνας πολιτικός

1960 Σίλβια Πάνκχερστ, Αγγλίδα ακτιβίστρια

1984 Χρόνης Εξαρχάκος, Έλληνας ηθοποιός

1986 Κλιφ Μπάρτον, Αμερικανός μπασίστας (Metallica)