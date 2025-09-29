Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κυριάκος

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

61 π.Χ. Ο Πομπήιος εορτάζει τον τρίτο του θρίαμβο, για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το τέλος των Μιθριδατικών Πολέμων.

1227 Ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν, αφορίζεται από τον Πάπα Γρηγόριο Θ' επειδή δεν τήρησε την υπόσχεσή του ότι θα πραγματοποιήσει σταυροφορία.

1687 Οι Οθωμανοί παραδίδουν τη βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Φραντσέσκο Μοροζίνι.

1789 Το Τμήμα Πολέμου των Η.Π.Α. δημιουργεί για πρώτη φορά τακτικό στρατό με δύναμη μερικών εκατοντάδων ανδρών.

1793 Το τένις (αντισφαίριση) αναφέρεται για πρώτη φορά σε βρετανικό αθλητικό περιοδικό.

1829 Αναλαμβάνει καθήκοντα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως «Σκότλαντ Γιαρντ».

1853 Από βύθιση του πλοίου «Άνι Τζέιν» στη Σκοτία, πνίγονται 348 άνθρωποι.

1887 Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβούργου.

1902 Ανοίγει το πρώτο θέατρο στο Μπρόντγουεϊ, του καλλιτεχνικού ατζέντη, Ντέιβιντ Μπελάσκο.

1908 Διεθνής διάσκεψη στη Λουκέρνη απαγορεύει την απασχόληση παιδιών κάτω των 14 ετών σε νυχτερινή εργασία σε εργοστάσια.

1911 Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με αφορμή την έριδα για τον έλεγχο της Τρίπολης στη Λιβύη.

1913 Ο Γάλλος εφευρέτης του κινητήρα εσωτερικής καύσης Ρούντολφ Ντήζελ εξαφανίζεται με μυστηριώδη τρόπο, ενώ είχε επιβιβαστεί σε πλοίο από τη Γάνδη του Βελγίου με προορισμό τη Βρετανία. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στις 18 Οκτωβρίου, μετά την ανεύρεση του πτώματός του.

1916 Ο «συμμαχικός» στόλος της Αντάντ καταπλέει στο Φάληρο και απειλεί την Αθήνα.

1919 Ο Μουσταφά Κεμάλ επεκτείνει τη δραστηριότητά του μέχρι τη Σμύρνη, με στόχο την εκδίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία.

1922 Υπογράφεται ανακωχή με τους Τούρκους στα Μουδανιά, με την οποία τερματίζεται η Μικρασιατική Εκστρατεία.

1923 Η Βρετανία αρχίζει τη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης, μετά από εντολή της Κοινωνίας των Εθνών.

1925 Ο Πάγκαλος διαλύει τη Βουλή.

1938 Η Βρετανία, η Γαλλία, η ναζιστική Γερμανία και η Ιταλία υπογράφουν τη Συμφωνία του Μονάχου με την οποία επιτρέπεται στη Γερμανία να καταλάβει τις σουδητικές εκτάσεις της Τσεχοσλοβακίας.

1939 Η Πολωνία μοιράζεται μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

1941 Ξεκινάει στη Σοβιετική Ένωση η σφαγή του Μπάμπι Γιάρ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 30.000 Εβραίοι.

1941 Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη προστίθεται η «Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ.

1943 Ο Αμερικανός στρατηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και ο Ιταλός στρατάρχης Πιέτρο Μπαντόλιο υπογράφουν ανακωχή πάνω στο βρετανικό πλοίο Νέλσον, στα ανοιχτά της Μάλτας.

1944 Οι σοβιετικές δυνάμεις εισβάλλουν στη Γιουγκοσλαβία.

1948 Πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας «Άμλετ» του Λόρενς Ολίβιε στον Κινηματογράφο Park Avenue.

1950 Απελευθερώνεται η Σεούλ με αμερικανική επέμβαση στην Νότια Κορέα (η Σεούλ ελευθερώνεται και παραδίδεται στον Πρόεδρο Σίγκμαν Ρι)

1950 Κατασκευάζεται στα Εργαστήρια Μπελ ο πρώτος αυτόματος τηλεφωνητής.

1954 Με συνθήκη δημιουργείται ο ευρωπαϊκός οργανισμός για πυρηνική έρευνα (CERN).

1957 Σύγκρουση τρένων στο Πακιστάν, με 300 νεκρούς.

1961 Η Συρία αποχωρεί από την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία και σχηματίζει την ανεξάρτητη Συριακή Αραβική Δημοκρατία.

1962 Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας ιδρύει την Bundesliga και εισάγει τον επαγγελματισμό στο ποδόσφαιρο.

1963 Οι Rolling Stones ξεκινούν την πρώτη τους περιοδεία, στις συναυλίες του Μπο Ντίντλεϊ και των Έβερλι Μπράδερς.

1964 Δημοσιεύεται από τον Αργεντινό κομίστα Κίνο η πρώτη γελοιογραφία με τη Μαφάλντα.

1968 Σε δημοψήφισμα παρωδία, εγκρίνεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος, δημιούργημα της χούντας, με ποσοστό 91,9%.

1970 Ορκίζεται νέος Πρόεδρος της Αιγύπτου, μετά το θάνατο του Νάσερ, ο πρωθυπουργός Ανουάρ Σαντάτ.

1972 Η Ιαπωνία αποκαθιστά τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μετά την επίσημη διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με την Ταϊβάν.

1974 Ιδρύεται (επίσημα στις 4/10) από τον Κ. Καραμανλή η Νέα Δημοκρατία.

1986 Η Mary Lou Retton, που άφησε άφωνους τους θεατές με τα καθαρά 10άρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, ανακοινώνει την αποχώρησή της από την γυμναστική

1988 Η Ολυμπιονίκης Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό των 200μ με 21.34" στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ στους οποίους θα κατακτήσει άλλα δύο χρυσά .

1988 Με την εκτόξευση του «Ντισκάβερι» (διαστημικό λεωφορείο) ξαναρχίζουν οι επανδρωμένες αποστολές των ΗΠΑ στο Διάστημα, για πρώτη φορά μετά την τραγωδία του «Τσάλεντζερ», το 1986.

1989 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφασίζει ομόφωνα τη θεσμοθέτηση βραβείου για νέους δημοσιογράφους, που θα φέρει το όνομα του Παύλου Μπακογιάννη.

1992 Στην Αίγυπτο, μητέρα 200 κιλών γεννά κοριτσάκι επτά κιλών.

1993 Η Κίνα ζητά από τον ΟΗΕ την πλήρη καταστροφή των πυρηνικών οπλοστασίων.

1994 Ανακοινώνεται από τον υπουργό Πολιτισμού Θ. Μικρούτσικο και τον υφυπουργό Ν. Σηφουνάκη, καθώς και από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτη η ίδρυση του Οργανισμού νέου Μουσείου Ακρόπολης.

1994 Στην Ινδία, η κυβέρνηση δίνει εντολή να κλείσουν σχολεία και κινηματογράφοι για να αποφευχθεί η εξάπλωση της πανούκλας.

1995 Αντίο στο μπάσκετ λέει ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης στα 38 του χρόνια, μία ημέρα πριν από την έναρξη του 4ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ (αποσύρεται από την ενεργό δράση).

1995 Οι σεισμολόγοι της ευρωπαϊκής επιτροπής πρόβλεψης σεισμών χαρακτηρίζουν ασαφείς τις προβλέψεις της συσκευής ΒΑΝ.

2004 O αστεροειδής 4.179 Τουτάτης περνάει εντός 1 εκατομ. μιλίων από τη Γη (είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που περνάει κοντά στη Γη).

Γεννήσεις στις 29 Σεπτεμβρίου

106 π.Χ. Πομπήιος, Ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός

1240 Μαργαρίτα της Αγγλίας, βασίλισσα της Σκωτίας

1547 Μιγκέλ ντε Θερβάντες, Ισπανός συγγραφέας

1561 Άντριαν φαν Ρόομεν, Φλαμανδός μαθηματικός

1571 Καραβάτζιο, Ιταλός ζωγράφος

1703 Φρανσουά Μπουσέ, Γάλλος ζωγράφος

1758 Οράτιος Νέλσον, Άγγλος ναύαρχος

1901 Ενρίκο Φέρμι, Ιταλός φυσικός

1904 Γκριρ Γκάρσον, Αγγλίδα ηθοποιός

1912 Μικελάντζελο Αντονιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης

1932 Ρόμπερτ Μπέντον, Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1936 Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός

1943 Λεχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός

1949 Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής

1957 Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός

1960 Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Έλληνας ηθοποιός

1961 Τζούλια Γκίλαρντ, Αυστραλή πολιτικός

1973 Φοίβος Δεληβοριάς, Έλληνας τραγουδοποιός

1976 Αντρέι Σεβτσένκο, Ουκρανός ποδοσφαιριστής

1980 Ζακάρι Λεβί, Αμερικανός ηθοποιός

1988 Κέβιν Ντουράντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 29 Σεπτεμβρίου