Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 1 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού,

Οσίου Ρωμανού του Μελωδού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ανανίας, Νίνος *

Θηρέσιος, Θηρεσία

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν.

Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Ο όρος ηλικιωμένος αντιπροσωπεύει ανθρώπους άνω των 65 ετών ενώ κατά άλλους άνω των 70 ετών. Σήμερα τα άτομα άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν πάνω από 1/3 του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργηροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχέως αυξανόμενη ομάδα με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω των 65 και τετραπλάσια σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αν το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε γύρω στο 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, σήμερα έχει φτάσει στο 5% και το 2040 θα έχει υπερδιπλασιαστεί και θα πλησιάσει το 9,5%.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση της Eurostat τον Ιούνιο 2016, η δημογραφική γήρανση της Ευρώπης θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός της Ε.Ε το 2015 ήταν 508,5 εκατομμύρια με τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού, με το μεγαλύτερο ποσοστό να το κατέχουν η Ιταλία 21,7%, η Γερμανία 21% και η Ελλάδα 20,9%, με την τελευταία να αυξάνει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά της.

Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας πρωτογιορτάστηκε στις ΗΠΑ το 1977 από την Εταιρεία Χορτοφάγων Βορείου Αμερικής και σε παγκόσμια κλίμακα ένα χρόνο αργότερα, όταν υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Χορτοφάγων (IVU). Έκτοτε εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την IVU, θέλει να αναδείξει τη χαρά, την ευσπλαχνία και τις πιθανότητες μακροζωίας, που προσφέρει η χορτοφαγία.

Χορτοφάγος είναι αυτός που δεν διαιτάται με κρέας ζώων (συμπεριλαμβανομένων ψαριών, οστρακόδερμων και μαλακίων) και τα προϊόντα τους. Υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά, αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως το μέλι. Πολλοί χορτοφάγοι αποφεύγουν να φοράνε ρούχα που προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλλινα, γούνες και δερμάτινα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1 Οκτωβρίου

331 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο Γ' της Περσίας στη Μάχη των Γαυγαμήλων.

1791 Πρώτη σύνοδος της Γαλλικής Νομοθετικής Συνέλευσης.

1795 Η Γαλλία κατακτάει το Βέλγιο.

1800 Η Ισπανία παραχωρεί τη Λουιζιάνα στη Γαλλία με τη Συνθήκη του Σαν Ιντελφόνσο.

1827 Ο ρωσικός στρατός με επικεφαλής τον Ιβάν Πασκέβιτς καταλαμβάνει το Γερεβάν, τερματίζοντας μία χιλιετία μουσουλμανικής κυριαρχίας στην Αρμενία.

1843 Εκδίδεται στο Λονδίνο η εφημερίδα News of the World.

1847 Ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Ζίμενς ιδρύει τη Siemens.

1861 Κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, με παράσταση της κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι.

1862 Ο Όθων αναχωρεί από την Ελλάδα για τη Βαυαρία.

1873 Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της η πρώτη συστηματική καθημερινή εφημερίδα των Ελλήνων, η «Εφημερίς» του Δημητρίου Κορομηλά (η εφημερίδα αυτή υποστήριζε τις αρχές του τρικουπικού κόμματος).

1891 Ανοίγει το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

1896 Κυκλοφορούν στη Βιέννη οι πρώτες ταχυδρομικές κάρτες.

1898 Κυκλοφορεί το πρώτο αθλητικό έντυπο στην Ελλάδα με τίτλο “Ποδηλατική και Αθλητική Επιθεώρησις της Ανατολής” με ετήσια συνδρομή 8 δραχμών, έκδοση του Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος του οποίου είναι ο Μιλτιάδης Νεγροπόντης (μετέπειτα Νεγρεπόντης). Το έντυπο κυκλοφορεί μέχρι τα τέλη του 1900

1898 Ο Νικόλαος Β΄ εκδιώκει τους Εβραίους από τη Ρωσία

1905 Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλατασαράι

1907 Θεμελιώνεται η κωμόπολη της Νέας Αγχίαλου στο Βόλο

1908 Το μοντέλο Τ της αυτοκινητοβιομηχανίας Φορντ, το πρώτο αριστεροτίμονο αυτοκίνητο, κατακτά την αγορά

1910 Βόμβα στο Λος Άντζελες καταστρέφει τα γραφεία της εφημερίδας Los Angeles Times, σκοτώνοντας 20 άτομα

1917 Κατασκευάζεται στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ το «Φόρντσον» , ο πρώτος μαζικά παραγόμενος ελκυστήρας (τρακτέρ)

1918 Κατάληψη της Δαμασκού από αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας

1926 Ανοίγει η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 μετονομάστηκε σε HELEXPO

1931 Το ισπανικό Κοινοβούλιο χορηγεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες

1936 Ο Φράνκο διορίζεται επικεφαλής εθνικιστικής κυβέρνησης στην Ισπανία

1938 Η ναζιστική Γερμανία προσαρτά την περιοχή των Σουδητών

1943 Πτώση της Νάπολης στις Συμμαχικές Δυνάμεις

1945 Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της ημερήσιας αθλητικής εφημερίδας “Αθλητική Ηχώ”

1946 Εκδίδεται η απόφαση για τους 22 στη Δίκη της Νυρεμβέργης (δίκη του Τρίτου Ράιχ). Ο Γκέρινγκ, που καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με τους Κάιτελ, Ρίμπεντροπ, Καλτενμπρούγκερ αυτοκτόνησε στη φυλακή. Σε ισόβια καταδικάστηκαν ο Ρούντολφ Ες, ο Φρικ και ο Ρέντερ και ακόμη σε θάνατο καταδικάστηκαν οι: Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, Χανς Φρανκ , Φριτς Ζάουκελ, Άρτουρ Σέις Ίνκβαρτ, σε ποινή 20ετούς κάθειρξης οι φον Σίραχ, Σπέερ, σε 15ετή κάθειρξη ο φον Νόιραθ και σε 10ετή κάθειρξη ο Καρλ Νταίνιτς. Αθωώθηκαν οι: Γιαλμάρ Σαχτ και Φραντς φον Πάπεν.

1949 Ο Μάο τσε Τουνγκ ανακηρύσσει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (εθνική εορτή) , έπειτα από αγώνες 2 ετών κατά των εθνικιστών του Τσανγκ Κάι Σεκ, ο οποίος καταφεύγει στην Ταϊβάν

1957 Πρώτη εμφάνιση της φράσης "In God We Trust" σε χαρτονόμισμα των ΗΠΑ

1958 Εγκαινιάζεται η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA

1960 Η Νιγηρία αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο.

1961 Συγχωνεύονται το Ανατολικό με το Δυτικό Καμερούν και σχηματίζεται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του Καμερούν

1962 Σύσταση προς τους Έλληνες εφοπλιστές να μη ναυλώνουν τα πλοία τους για μεταφορές στην Κούβα απευθύνει η ελληνική κυβέρνηση.

1963 Η Νιγηρία γίνεται δημοκρατία (εθνική εορτή). Πρώτος Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Ναμντί Αζικίουε

1969 Το αεροσκάφος «Κονκόρντ» καταρρίπτει για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου

1969 Βίαιες δηλώσεις του Κ. Καραμανλή από το Παρίσι κατά του καθεστώτος των Αθηνών. Η χούντα τον κατηγορεί ως τρομοκράτη

1970 Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού “4 Τροχοί” του Κώστα Καββαθά

1970 Ανοίγει για πρώτη φορά Αρχαιολογικό Μουσείο στις Σέρρες

1973 Σχηματίζεται κυβέρνηση υπό το Σπύρο Μαρκεζίνη

1977 Ενώπιον 75.646 θεατών, ο Πελέ λέει το αντίο του στα γήπεδα, στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με τον Κόσμο της Νέας Υόρκης και στο δεύτερο με την Σάντος, πρώην ομάδα του μπροστά σε 75.646 θεατές στο Νιού Τζέρσεϊ. Ο Πελέ αποχωρεί με 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες

1978 Το νησιωτικό κράτος Τουβαλού γίνεται ανεξάρτητο από τη Βρετανία (εθνική εορτή)

1979 Οι ΗΠΑ επιστρέφουν την κυριαρχία της Διώρυγας του Παναμά στον Παναμά

1980 Η ΕΡΤ βγάζει στον αέρα το πρώτο έγχρωμο δελτίο ειδήσεων

1988 Το Ανώτατο Σοβιέτ στη Μόσχα εκλέγει Πρόεδρο της ΕΣΣΔ το Μιχαήλ Γκορμπατσόφ

1989 Επάνοδος του Γιώργου Ράλλη στη ΝΔ

1994 Αρχίζει να εκπέμπει το πρώτο ελληνικό καλωδιακό κανάλι της τηλεόρασης, το FILMNET.

1994 Το Παλάου, νησιωτικό κράτος στον Ειρηνικό, γίνεται ανεξάρτητο.

1999 Χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες αναπτύσσονται στη Δημοκρατία της Τσετσενίας, ομοσπονδιακού υποκειμένου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς ο Ρώσος Πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει πως δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του Τσετσένου Ασλάν Μασχάντοφ.

2000 Πραγματοποιείται η τελετή λήξης της 27ης Ολυμπιάδας του Σίδνεϊ.

Γεννήσεις στις 1 Οκτωβρίου

86 π.Χ. Σαλλούστιος, Ρωμαίος ιστορικός

208 Αλέξανδρος Σεβήρος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1542 Αλβάρο ντε Μεντάνια, Ισπανός εξερευνητής

1846 Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης

1917 Μαρία Φωκά, Ελληνίδα ηθοποιός

1920 Γουόλτερ Ματάου, Αμερικανός ηθοποιός

1924 Τζίμι Κάρτερ, 39ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1930 Φιλίπ Νουαρέ, Γάλλος ηθοποιός

1935 Τζούλι Άντριους, Αγγλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

1936 Ντάνκαν Έντουαρντς, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1947 Μαρίσκα Βέρες, Ολλανδή τραγουδίστρια (Shocking Blue)

1950 Ελπίδα, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1956 Μπάμπης Χολίδης, Έλληνας παλαιστής

1957 Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός

1966 Τζορτζ Γουεά, Λιβεριανός ποδοσφαιριστής και πολιτικός

1974 Χρήστος Σπανός, Έλληνας ηθοποιός

1976 Θοδωρής Χατζηθεοδώρου, Έλληνας υδατοσφαιριστής

1986 Ρικάρντο Βαζ Τε, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 1 Οκτωβρίου