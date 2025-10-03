Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 3 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου

42 π.Χ. Πρώτη Μάχη των Φιλίππων: Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός δίνουν αποφασιστική μάχη με τους δολοφόνους του Ιούλιου Καίσαρα, Βρούτο και Κάσσιο.

382 Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α΄ συνάπτει συνθήκη ειρήνης με τους Βησιγότθους και τους επιτρέπει να εγκατασταθούν στα Βαλκάνια, νότια του Δούναβη, σε αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στα σύνορα.

1675 700 Μανιάτες αναχωρούν και εγκαθίστανται στην Κορσική. Αργότερα ακολουθούν και άλλοι. Από τότε, το ελληνικό στοιχείο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία του νησιού.

1789 Κηρύσσεται η πρώτη Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, από τον Τζωρτζ Ουάσινγκτων.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ομέρ Βρυώνης καταλαμβάνει και πυρπολεί την Ισσό Βοιωτίας και τη Μονή Αγίου Μελετίου.

1863 Ο Λίνκολν ανακηρύσσει ως «Ημέρα των Ευχαριστιών» την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου.

1866 Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

1878 Υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως.

1906 Η πρώτη διάσκεψη για την ασύρματη τηλεγραφία στο Βερολίνο υιοθετεί το SOS ως σήμα κινδύνου.

1910 Οι Βρετανοί κωμικοί Τσάρλι Τσάπλιν και Σταν Λόρελ φτάνουν στις ΗΠΑ για περιοδεία με βρετανικό θίασο. Στη συνέχεια, και οι δύο θα γίνουν σταρ του βωβού κινηματογράφου.

1914 Καταστρεπτικοί σεισμοί σε Αθήνα και Πειραιά.

1915 Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη απορρίπτει πρόταση της Αγγλίας για ενσωμάτωση της Κύπρου στην Ελλάδα.

1918 Ο Πρίγκιπας Μαξ φον Μπάχεν αναλαμβάνει καγκελάριος της Γερμανίας και αποστέλλει μήνυμα για ανακωχή στον Πρόεδρο Ουίλσον. Πλησιάζει το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1919 Ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχονται με φρενίτιδα ενθουσιασμού οι κάτοικοι, ενώ οι Βούλγαροι αρχίζουν να αποχωρούν χωρίς επεισόδια.

1920 Δημιουργείται το NFL (μετέπειτα American Pro Football Association) και παίζονται τα πρώτα παιχνίδια.

1920 Δεν υπάρχει πια ελπίδα σωτηρίας για τον βασιλιά της Ελλάδας Αλέξανδρο, που μολύνθηκε από δάγκωμα πιθήκου. Το υπουργικό συμβούλιο συζητά το θέμα της διαδοχής του.

1922 Η Ρεμπέκα Φέλτον γίνεται η πρώτη γυναίκα γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ.

1924 Ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης ανατίθεται στον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, λύθηκε το πρόβλημα της ύδρευσης της Αθήνας, κατόπιν συμφωνίας με την ΟΥΛΕΝ και την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα. Επίσης συνήφθη το πρώτο προσφυγικό δάνειο.

1929 Μετονομάζονται σε Γιουγκοσλαβία τα Βασίλεια της Σερβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

1932 Το Ιράκ αποκτά την ανεξαρτησία του από την Εντολή της Κοινωνίας των Εθνών υπό βρετανική διοίκηση.

1941 Πατεντάρεται το πρώτο αεροζόλ, από τους Αμερικανούς L.D. Goodhue και W.N. Sullivan

1941 Κάνει πρεμιέρα η ταινία το Γεράκι της Μάλτας, με πρωταγωνιστή τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.

1942 Η Γερμανία δοκιμάζει τον πρώτο της πύραυλο τύπου V2.

1944 Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι επαναστάτες της Βαρσοβίας παραδίδονται μετά από 65 μέρες μάχης με τους Γερμανούς. Σκοτώθηκαν σχεδόν 200.000 Πολωνοί.

1945 Ο Έλβις Πρίσλεϊ καταλαμβάνει τη 2η θέση σε διαγωνισμό ταλέντων, σε ηλικία 10 ετών. Κερδίζει 5 ολόκληρα δολάρια.

1951 Πληροφορίες από το Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η ΕΣΣΔ έχει προχωρήσει στην κατασκευή της δεύτερης ατομικής της βόμβας.

1952 Γίνεται η πρώτη εγγραφή βίντεο σε μαγνητοταινία (βιντεοκασέτα) στις ΗΠΑ, από τον Τζον Μιούλιν.

1954 Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού Μπλεκ.

1962 Πρόγραμμα Μέρκιουρι: Εκτοξεύεται από το ακρωτήριο Κανάβεραλ το Σίγμα 7 με τον αστροναύτη Γουόλι Σίρα, για να πραγματοποιήσει έξι περιστροφές γύρω από τη Γη σε μία πτήση εννέα ωρών.

1972 Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον και ο σοβιετικός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Γκρομίκο υπογράφουν δυο συμφωνίες για τον περιορισμό των εξοπλισμών.

1990 Η Ανατολική Γερμανία γίνεται μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ενοποίηση). Η μέρα αυτή γίνεται ομοσπονδιακή γιορτή.

1991 Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στη συγγραφέα της Νότιας Αφρικής Ναντίν Γκορντιμέρ, την πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Νόμπελ Λογοτεχνίας μετά από 25 χρόνια.

1992 Η Σινέντ Ο’ Κόνορ σκίζει δημόσια μια φωτογραφία του Πάπα.

1992 Ένα άγνωστο έργο του Τζέιμς Τζόις, με τον τίτλο "Finn's Hotel", ανακαλύπτει μελετητής του Ιρλανδού συγγραφέα.

1995 Δικαστήριο στις ΗΠΑ αθωώνει τον πυγμάχο Τζέιμς Σίμπσον, από την κατηγορία της δολοφονίας της πρώην συζύγου του και του φίλου της. Την ανακοίνωση της ετυμηγορίας παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση 135 εκατομ. Αμερικανοί.

2001 Ο Αυστραλός Σουρέζ Γουαχίμ , προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στο βιβλίο Γκίνες, περπατά 100 μέτρα έχοντας πάνω στο κεφάλι του ένα μπουκάλι γάλα.

2002 Σε ισόβια μετατρέπεται η θανατική ποινή του Kούρδου ηγέτη Αμπντουλά Οτσαλάν, με απόφαση τουρκικού δικαστηρίου.

2003 Αρχίζει να λειτουργεί το μεγαλύτερο τζαμί στη Δυτική Eυρώπη, το οποίο διαθέτει τρούλο διαμέτρου 15,5 μέτρων και είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 10.000 πιστών, στην πόλη Mόρντεν (το Mπαϊτούλ Φουτούχ Tζαμί, εξ ολοκλήρου δωρεά μουσουλμάνων ιδιωτών).

2003 Ένας αστεροειδής με διάμετρο έως και δέκα μέτρα πέρασε τα ξημερώματα της Κυριακής 28/9/2003 πλησιέστερα στη Γη από οποιονδήποτε άλλον, αλλά έγινε αντιληπτός περίπου 10 ώρες αργότερα από Αμερικανούς αστρονόμους.

2004 Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ αγιοποιεί 5 πρόσωπα, ανάμεσά τους τον Κάρολο Α΄, τελευταίο Αυτοκράτορα της Αυστρουγγαρίας, σε τελετή στη Ρώμη. Έτσι, ο Πάπας αυτός φτάνει τις 1.340 αγιοποιήσεις και γίνεται ο Πάπας με τις περισσότερες ανακηρύξεις ατόμων σε αγίους από όλους τους προκατόχους του συνολικά

2005 Πραγματοποιείται δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου, η πρώτη έπειτα από 241 χρόνια για την Ιβηρική Χερσόνησο (η επόμενη τέτοια έκλειψη θα γίνει το 2028)

Γεννήσεις στις 3 Οκτωβρίου

786 Σάγκα, αυτοκράτορας της Ιαπωνίας

1804 Αλλάν Καρντέκ, Γάλλος ιδρυτής του πνευματισμού

1854 Ουίλιαμ Κρόουφορντ Γκόργκας, Αμερικανός ιατρός και στρατηγός

1895 Σεργκέι Γεσένιν, Ρώσος ποιητής

1897 Λουί Αραγκόν, Γάλλος συγγραφέας

1954 Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1964 Κλάιβ Όουεν, Άγγλος ηθοποιός

1970 Νίκος Κωστένογλου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1973 Νιβ Κάμπελ, Καναδή ηθοποιός

1981 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Σουηδός ποδοσφαιριστής

1984 Άσλι Σίμπσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Θάνατοι στις 3 Οκτωβρίου

1226 Φραγκίσκος της Ασίζης, Ιταλός άγιος

1932 Μαξ Βολφ, Γερμανός αστρονόμος

1969 Σκιπ Τζέιμς, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1979 Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής

1987 Ζαν Ανούιγ, Γάλλος σεναριογράφος

1993 Κατερίνα Γώγου, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας

2001 Κώστας Χατζηχρήστος, Έλληνας ηθοποιός