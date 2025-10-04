Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 4 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Δομνίνης και Βερίνης,

Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου,

Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη

Ιερόθεος

Καλλισθένης, Καλλισθένη

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Από τότε, η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου.

Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου

23 Επαναστάτες καταλαμβάνουν και λεηλατούν την κινεζική πρωτεύουσα Τσανγκάν κατά τη διάρκεια μίας εξέγερσης αγροτών. Δύο μέρες αργότερα θα εκτελέσουν τον αυτοκράτορα Γουάνγκ Μανγκ.

610 Ο Ηράκλειος φτάνει με πλοίο από την Αφρική στην Κωνσταντινούπολη και ανατρέπει τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Φωκά.

1363 Οι κινέζικες επαναστατικές δυνάμεις των Κόκκινων Σαρικιών με επικεφαλής τον Τσου Γιουαντσάνγκ νικούν στη ναυμαχία της λίμνης Πογιάνγκ, σε μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες της ιστορίας.

1582 Ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ εφαρμόζει το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, η επόμενη ημέρα είναι η 15η Οκτωβρίου.

1883 Ξεκινά για το παρθενικό του ταξίδι το θρυλικό τρένο Οριάν Εξπρές.

1916 Ολοκληρώνεται η Ιταλική κατοχή στη Βόρειο Ήπειρο.

1919 Απελευθέρωση της Ξάνθης από τον Ελληνικό Στρατό (ΙΧ Μεραρχία).

1943 Σε τρίωρη ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση των Γερμανών τοποτηρητών στο κατεχόμενο Πόζναν, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρεια. Η ομιλία αυτή μαγνητοσκοπήθηκε και σώζεται μέχρι σήμερα. Στη δίκη της Νυρεμβέργης αποτέλεσε σημαντικότατο αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών.

1957 Οι Σοβιετικοί εκτοξεύουν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ 1.

1974 Ίδρυση του κόμματος Νέα Δημοκρατία.

1999 Από τη σύγκρουση πούλμαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενός φορτηγού στα Τέμπη, ανατρέπεται το πούλμαν και πέφτει σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 φίλαθλοι και άλλοι 27 να τραυματιστούν.

2009 Νίκη του ΠΑΣΟΚ με 10,5 μονάδες διαφορά και 160 έδρες «έβγαλε» η κάλπη. Πεντακομματική Βουλή με ΠΑΣΟΚ 43,92%, Νέα Δημοκρατία 33,48% 91, Κ.Κ.Ε. 7,54% 21, ΛΑ.Ο.Σ 5,63% 15 και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 4,60% 13 να την αποτελούν. Την επόμενη μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου ορκίστηκε πρωθυπουργός.

Γεννήσεις στις 4 Οκτωβρίου

1289 Λουδοβίκος Ι΄ της Γαλλίας, βασιλιάς της Γαλλίας

1528 Φρανθίσκο Γκερέρο, Ισπανός συνθέτης

1626 Ρίτσαρντ Κρόμγουελ, Άγγλος πολιτικός

1814 Ζαν Φρανσουά Μιγέ, Γάλλος ζωγράφος

1881 Βάλτερ φον Μπράουχιτς, Γερμανός στρατάρχης

1895 Μπάστερ Κίτον, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης

1916 Βιτάλι Γκίνζμπουργκ, Ρώσος φυσικός

1923 Τσάρλτον Ίστον, Αμερικανός ηθοποιός

1941 Ρόμπερτ Γουίλσον, Αμερικανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας

1946 Σούζαν Σαράντον, Αμερικανίδα ηθοποιός

1956 Κρίστοφ Βαλτς, Αυστριακός ηθοποιός

1983 Μάριος Νικολάου, Κύπριος ποδοσφαιριστής

1984 Λένα Κατίνα, Ρωσίδα τραγουδίστρια (Tatu)

1988 Ντέρικ Ρόουζ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 4 Οκτωβρίου

1669 Ρέμπραντ, Ολλανδός ζωγράφος

1800 Ζαν Ερμάν, Γάλλος ιατρός και φυσιοδίφης

1827 Γρηγόριος Ζαλύκης, Έλληνας διπλωμάτης και λεξικογράφος

1890 Κάθριν Μπουθ, Αγγλίδα συνιδρυτής του Στρατού της Σωτηρίας

1904 Ωγκύστ Μπαρτολντί, Γάλλος γλύπτης

1947 Μαξ Πλανκ, Γερμανός φυσικός

1955 Αλέξανδρος Παπάγος, Έλληνας στρατηγός και πολιτικός

1970 Τζάνις Τζόπλιν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1982 Στέφανος Χ. Στεφανόπουλος, Έλληνας πολιτικός