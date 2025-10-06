Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 6 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Θωμά του Αποστόλου,

Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θωμάς, Τομ, Θωμαή *

Ερωτηίς, Ερωτηίδα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου

1590 Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν τον νεομάρτυρα Μακάριο στην Προύσα.

1600 Η όπερα «Ευρυδίκη» του Τζάκοπο Πέρι κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία.

1683 Φτάνουν στην Αμερική οι πρώτοι Γερμανοί μετανάστες, οι οποίοι ιδρύουν την Germantown στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια.

1783 Ο Μπέντζαμιν Χανκς πατεντάρει το αυτοκουρδιζόμενο ρολόι.

1790 Ο Jacob Schweppe παρουσιάζει τη μέθοδο δημιουργίας τεχνητού μεταλλικού νερού.

1825 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο οπλαρχηγός Αθανάσιος Σκουρτανιώτης και 45 παλικάρια πυρπολούνται σε εκκλησία στο Μαυρομάτι Θηβών.

1847 Εκδίδεται η «Τζέιν Έιρ» της Σαρλότ Μπροντέ.

1857 Διοργανώνεται το πρώτο τουρνουά σκακιού στη Νέα Υόρκη από το American Chess Congress.

1876 Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής, με τον βοηθό του Γουότσον στη Βοστόνη.

1884 Ιδρύεται το Ναυτικό των ΗΠΑ, στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.

1889 Πατεντάρεται η μηχανή κινούμενων εικόνων από τον Τόμας Έντισον.

1889 Ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι το θρυλικό καμπαρέ «Μουλέν Ρουζ».

1893 Εφευρίσκεται η κρέμα σταριού από την Ναμπίσκο Φουντς.

1908 Η Αυστρία προσαρτά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

1910 Ορκίζεται κυβέρνηση στην Ελλάδα, με Πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο

1911 Εξαφανίζεται ο Έλληνας μητροπολίτης Γρεβενών Αιμιλιανός (μητροπολίτης), κατά τη διάρκεια περιοδείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δολοφονήθηκε σε ενέδρα από ρουμανική συμμορία.

1912 Έναρξη Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Ο Ελληνικός Στρατός Θεσσαλίας απελευθερώνει την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη.

1913 Για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας ο Χένρι Φορντ εγκαθιστά την επαναστατική τεχνική της «αλυσίδας γραμμής συναρμολόγησης».

1915 Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, οι δυνάμεις της Αντάντ στέλνουν τελεσίγραφο στη Βουλγαρία, ως προειδοποίηση κατά της εισόδου της στον πόλεμο.

1917 Καθιερώνεται στην Ελλάδα το «Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών». Το αριστείο γραμμάτων και τεχνών το θέσπισε ο Βενιζέλος το 1914 και το 1917 αποφασίστηκε να απονέμεται κάθε χρόνο σ' ένα λογοτέχνη και κάθε τρία χρόνια σε μουσικούς ή σε εικαστικές τέχνες.

1925 Αρχίζει η εφαρμογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόμου μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Πάγκαλου

1926 Ο Babe Ruth των NY Yankees γίνεται ο πρώτος που σημειώνει 3 home runs σε αγώνα του World Series στο μπέιζμπολ

1939 Την ώρα, που στην Πολωνία οι νεκροί του Ανατολικού Μετώπου είναι 10.572, ο Χίτλερ διαβεβαιώνει ότι διεκδικεί εδάφη, που είχαν χαθεί το 1918.

1947 Ισχυρότατος σεισμός 7 Ρίχτερ στην Πύλο.

1950 Τίθεται σε λειτουργία ο μεγαλύτερος αγωγός πετρελαίου στον κόσμο, που ξεκινά από τον Περσικό Κόλπο και καταλήγει στις ακτές της Σιδώνας.

1951 Βυθίζεται στη Φαλκονέρα το ατμόπλοιο «Αδρίας» (διασώζονται οι επιβάτες και το πλήρωμα).

1951 Ο Ιωσήφ Στάλιν ανακοινώνει ότι η ΕΣΣΔ διαθέτει ατομική βόμβα.

1955 Ο Βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με 200 θετικές ψήφους, στις 10/10.

1955 Πρωτοεμφανίζεται στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού η περίφημη Citroen DS (deesse / θεά), για την οποία ο Roland Barthes αποφαίνεται ότι έπεσε από τον ουρανό, και εξασφαλίζει από την πρώτη μέρα 12.000 παραγγελίες. Σύντομα θα ανακηρυχθεί επίσημη λιμουζίνα του Γάλλου Προέδρου Σαρλ ντε Γκολ.

1956 Ο Σάμπιν αναπτύσσει το εμβόλιο.

1956 Ο Bobby Charlton ντεμπουτάρει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον της Charlton Athletic στο Old Trafford και σημειώνει 2 γκολ.

1959 92.706 θεατές δημιουργούν ρεκόρ προσέλευσης στον 5ο αγώνα του World Series στο μπέιζμπολ μεταξύ των ομάδων Dodgers και White Sox στο Coliseum του Λος Άντζελες.

1962 Πτώση του δείκτη αναλφαβητισμού από 25% σε 17,7% στην Ελλάδα.

1966 Το LSD χαρακτηρίζεται παράνομο στις ΗΠΑ.

1968 Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο επιχείρησης «εξυγίανσης», κουρεύονται με την ψιλή μηχανή 16 νεαροί μακρυμάλληδες «μπίτνικς».

1971 Ανακοινώνεται από τη χούντα η κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων

1973 Αρχίζει ο αραβοϊσραηλινός Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ. Η Αίγυπτος και η Συρία εξαπολύουν αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ισραήλ. Σοβαρές μάχες στο Σινά και στα υψώματα του Γκολάν. Στις 25/10, έπειτα από μεσολαβητικές προσπάθειες ΟΗΕ, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός

1976 Τερματίζεται η Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα. Ο πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Χουά Γκουοφένγκ, διατάσσει τη σύλληψη της «Συμμορίας των τεσσάρων» και των συνεργατών τους, θέτοντας τέλος στην Πολιτιστική Επανάσταση, που είχε οργανώσει ο Μάο Τσε Τουνγκ, προκειμένου να εξοντώσει τους αντιπάλους του, στη χώρα.

1978 Ο Υπουργός Βιομηχανίας Μιλτιάδης Έβερτ δηλώνει ότι βρέθηκαν κοιτάσματα χρυσού, χωρίς να προσδιορίζει την περιοχή.

1979 Πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Λευκό Οίκο (Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄)

1983 Τιμάται ο Μίκης Θεοδωράκης με το βραβείο Λένιν.

1991 Τον 8ο γάμο της πραγματοποιεί η Λιζ Τέιλορ, με τον οικοδόμο Λάρι Φορτένσκι

1995 Στον αστερισμό του Πήγασου ανακαλύπτεται το πρώτο σημαντικό αστέρι 47,9 έτη φωτός από τη Γη, εκτός του ηλίου και έχει έναν εξωηλιακό πλανήτη (51 Pegasi)

1998 Στο Πανεπιστήμιο του Γουαϊόμινγκ, στις ΗΠΑ, ο Μάθιου Σέπαρντ δέχεται επίθεση επειδή ήταν ομοφυλόφιλος. Θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου.

2000 Παραιτείται ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, πρώην Πρόεδρος της Σερβίας και τελευταίος Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας

2003 Σε Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας μετονομάζεται εκ νέου ο Συνασπισμός

2003 Το πρώτο μηχάνημα που κλέβει τους κωδικούς από πιστωτικές και κάρτες μετρητών πέφτει στα χέρια των αρχών. Στον Προμαχώνα Σερρών συνελήφθησαν Βούλγαρος και Ελληνογεωργιανός που είχαν στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή η οποία είναι γνωστή διεθνώς ως «σκίμερ». Όπως εκτιμάται πιθανόν να είναι το πρώτο «σκίμερ» που εντοπίζεται σε όλη την Ευρώπη

2004 Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε βουλευτές της ΝΔ στην ταβέρνα «Μπαϊρακτάρης» στο Μοναστηράκι, αποκαλεί «νταβατζήδες» κάποιους διαπλεκόμενους, χωρίς όμως να τους κατονομάσει

2004 Αθώος κρίνεται ο κατηγορούμενος για την υπόθεση του ΕΛΑ, Μιχάλης Κασσίμης

2004 Ομάδα αρχαιολόγων από την Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζένγκις Χαν και του παρακείμενου τάφου του

Γεννήσεις στις 6 Οκτωβρίου

1773 Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς της Γαλλίας

1803 Ερρίκος Γουλιέλμος Ντόβε, Γερμανός φυσικός

1887 Λε Κορμπυζιέ, Ελβετός αρχιτέκτονας

1888 Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος

1903 Έρνεστ Τόμας Σάιντον Γουόλτον, Ιρλανδός φυσικός

1906 Τζάνετ Γκέινορ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1948 Γκλεν Μπράνκα, Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης

1960 Υβ Λετέρμ, Βέλγος πολιτικός

1971 Τάκης Γκώνιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1974 Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός

1980 Αμπντουλαγιέ Μεϊτέ, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 6 Οκτωβρίου

877 Κάρολος ο Φαλακρός, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1014 Σαμουήλ, τσάρος της Βουλγαρίας

1101 Μπρούνο, Γερμανός ιδρυτής των Καρθουσιανών

1794 Φρίντριχ Γκόττλιμπ Μπαρτ, Γερμανός παιδαγωγός και γλωσσολόγος

1892 Άλφρεντ Τέννυσον, Άγγλος ποιητής

1981 Ανουάρ Σαντάτ, Αιγύπτιος πολιτικός