Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 5 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος,

Οσία Μεθοδία της Κιμώλου,

Αγίου Ερμογένη

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά

Μεθοδία

Ερμογένης

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μία πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων.

Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου

610 Ο Ηράκλειος στέφεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

869 Αρχίζει η Δ' Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα αποφασίσει για την τύχη του Πατριάρχη Φώτιου Α'.

1793 Καταργείται από θρησκεία ο χριστιανισμός στη Γαλλία.

1840 Ανευρίσκεται το θαυματουργό λείψανο του οσίου Ευδοκίμου του Βατοπεδινού εν Άθω, στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.

1864 Η πόλη Καλκούτα της Ινδίας καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς από κυκλώνα. Πεθαίνουν 60.000 άνθρωποι.

1910 Η Πορτογαλία ανατρέπει το καθεστώς της μοναρχίας και ανακηρύσσεται δημοκρατία.

1912 (π. ημ.) Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας και ο Ελληνικός Στρατός διέρχεται την ελληνοτουρκική μεθόριο στη Θεσσαλία.

1915 Η Βουλγαρία εισέρχεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το μέρος της Τριπλής Συμμαχίας.

1949 Γίνεται η επίσημη έπαρση της σημαίας του ΟΗΕ, στο κτήριο του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

1962 Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους single Love me Do.

1968 Ιδρύεται η παράνομη οργάνωση IRA (Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός) με σκοπό την ανεξαρτησία της Βόρειας Ιρλανδίας.

1984 Εκτοξεύεται από τη Φλόριντα το διαστημόπλοιο Τσάλεντζερ με επταμελές πλήρωμα. Είναι το μεγαλύτερο πλήρωμα στην ιστορία των διαστημικών ταξιδιών. Ο Μαρκ Γκαμό γίνεται ο πρώτος Καναδός που ταξιδεύει στο Διάστημα με το διαστημόπλοιο αυτό.

1988 Στη Χιλή, σε δημοψήφισμα το 54,8% καταψηφίζει την πρόταση να παραμείνει ο δικτάτορας Αουγούστο Πινοσέτ για άλλα 8 χρόνια στο ύπατο αξίωμα του κράτους.

1994 Στη Γενεύη, σαράντα οκτώ οπαδοί της αίρεσης Ναός του Ήλιου αυτοκτόνησαν ομαδικά σε σαλέ.

2000 Έπειτα από λαϊκή εξέγερση στο Βελιγράδι, με έναν νεκρό, ανατρέπεται ο ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

2007 Τίθεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη το SELENE, διαστημικό όχημα της Ιαπωνίας.

Γεννήσεις στις 5 Οκτωβρίου

954 Μάλκολμ Β', βασιλιάς της Σκωτίας

1703 Τζόναθαν Έντουαρντς, Αμερικανός ιερέας και θεολόγος

1713 Ντενί Ντιντερό, Γάλλος φιλόσοφος

1737 Αλέξιος Ορλώφ, Ρώσος στρατιωτικός

1829 Τσέστερ Άρθουρ, 21ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1848 Γκουίντο φον Λιστ, Αυστριακός συγγραφέας

1864 Λουί Λυμιέρ, Γάλλος κινηματογραφιστής

1930 Ράινχαρντ Ζέλτεν, Γερμανός οικονομολόγος

1936 Βάτσλαβ Χάβελ, Τσέχος πολιτικός

1952 Κλάιβ Μπάρκερ, Άγγλος συγγραφέας και σκηνοθέτης

1958 Νιλ Ντεγκράς Τάισον, Αμερικανός αστροφυσικός

1969 Γιάννης Κότσιρας, Έλληνας τραγουδιστής

1975 Κέιτ Γουίνσλετ, Αγγλίδα ηθοποιός

1983 Τζέσι Άιζενμπεργκ, Αμερικανός ηθοποιός

1987 Κέβιν Μιραλάς, Βέλγος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 5 Οκτωβρίου

1285 Φίλιππος Γ', βασιλιάς της Γαλλίας

1880 Ζακ Όφενμπαχ, Γερμανός συνθέτης

1918 Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος

1983 Ερλ Τάπερ, Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας

1986 Χαλ Ουόλις, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός

2005 Ηλίας Λάγιος, Έλληνας ποιητής