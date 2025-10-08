Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 8 Οκτωβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της:

Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου

1573 Τέλος της ισπανικής πολιορκίας του Άλκμααρ. Πρόκειται για την πρώτη ολλανδική νίκη κατά τον Ογδοηκονταετή Πόλεμο.

1600 Ο Άγιος Μαρίνος υιοθετεί γραπτό σύνταγμα.

1806 Ναπολεόντειοι Πόλεμοι: οι δυνάμεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πολιορκούν το λιμάνι της Βουλώνης στη Γαλλία χρησιμοποιώντας ρουκέτες Κόνγκριβ, οι οποίες εφευρέθηκαν από τον Ουίλιαμ Κόνγκριβ.

1860 Ανοίγει τηλεγραφική γραμμή μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο.

1871 Τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές ξεσπούν στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, μεταξύ των οποίων και η Μεγάλη Φωτιά του Σικάγο.

1912 Μικρό άγημα του Ελληνικού Στόλου, υπό τον Ταγματάρχη Ιουλιανό Κονταράτο, απελευθερώνει τη νήσο Λήμνο και υψώνει την Ελληνική Σημαία. Έτσι εξασφαλίζεται ο σπουδαιότατος λιμένας του Μούδρου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως ναυτική βάση σ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

1918 Βαλκανικό Μέτωπο (Α' Π.Π.): Ο Ελληνικός στρατός ανακαταλαμβάνει την Καβάλα από τους Βουλγάρους.

1955 Καθελκύεται το ισχυρότερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το «Σαρατόγκα».

1958 Εμφυτεύεται από τον δρα. Έικ Σένινγκ ο πρώτος εσωτερικός βηματοδότης.

1962 Διαρρέει στον αμερικανικό Τύπο υπόμνημα του Τσέστερ Μπόουλς, συμβούλου του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι σε θέματα υπανάπτυκτων χωρών, στο οποίο γίνεται λόγος για κακοδιαχείριση της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Το υπόμνημα, στο οποίο συνιστώνται τρόποι κατανομής της αμερικανικής βοήθειας σε τέσσερις κατηγορίες χωρών, προκαλεί αναστάτωση στην Ελλάδα.

1962 Την επιθυμία του για τη βελτίωση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων και την αποφυγή κάθε αφορμής, η οποία θα επανέφερε στο προσκήνιο το Μακεδονικό ζήτημα, εκφράζει ο στρατάρχης Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, ενώ οι σχέσεις της Γιουγκοσλαβίας με τη Σόφια και τα Τίρανα είναι τεταμένες.

1967 Ο Γιώργος Κολοκυθάς γίνεται πρώτος σκόρερ και ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που διακρίνεται σε διεθνή διοργάνωση, με την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ελσίνκι.

1987 Θεμελιώνεται επίσημα το «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο».

1996 Ο Απόστολος Κακλαμάνης εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Γεννήσεις στις 8 Οκτωβρίου

1884 Βάλτερ φον Ράιχεναου, Γερμανός στρατιωτικός

1895 Χουάν Περόν, Αργεντινός στρατιωτικός και πολιτικός

1930 Πέπερ Άνταμς, Αμερικανός σαξοφωνίστας

1948 Κλοντ Ζαντ, Γαλλίδα ηθοποιός

1949 Σιγκούρνι Γουίβερ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1952 Τάκης Κορωναίος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής

1968 Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, Κροάτης ποδοσφαιριστής

1970 Ματ Ντέιμον, Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός

1979 Κριστάννα Λόκεν, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι στις 8 Οκτωβρίου

1580 Ιερώνυμος Βολφ, Γερμανός oυμανιστής και φιλόλογος

1834 Φρανσουά Αντριέν Μπουαλντιέ, Γάλλος συνθέτης

1869 Φράνκλιν Πιρς, 14ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1918 Μιχαήλ Αλεξέγιεβ, Ρώσος στρατηγός

1967 Κλέμεντ Άτλι, Άγγλος πολιτικός

1977 Γιώργος Παπασιδέρης, Έλληνας τραγουδιστής

1979 Αναστάσιος Ορλάνδος, Έλληνας αρχιτέκτονας

1979 Βάσος Φαληρέας, Έλληνας γλύπτης

1987 Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας πολιτικός

1992 Χρήστος Χαιρόπουλος, Έλληνας δημοσιογράφος, συνθέτης και συγγραφέας

1996 Αριστοτέλης Νικολαΐδης, Έλληνας συγγραφέας

1997 Μπέρτραντ Γκόλντμπεργκ, Αμερικανός αρχιτέκτονας

2004 Ζακ Ντεριντά, Γάλλος φιλόσοφος